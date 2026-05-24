    Amitabh Bachchan: অমিতাভের জন্য থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল আফগানিস্তানের যুদ্ধ! দেওয়া হয়েছিল নিরাপত্তাও

    Amitabh Bachchan: অমিতাভের ভক্ত আজ শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও অনেকেই আছেন, যারা তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। বিগ বি তার কেরিয়ারে অনেক ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়েছেন। কিন্তু জানলে অবাক হতে হয় একবার অমিতাভের জন্য আফগানিস্তানে চলমান যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

    May 24, 2026, 21:16:08 IST
    By Swati Das Banerjee
    Amitabh Bachchan: হিন্দি সিনেমার তারকাদের ভক্ত ভারতেই নয়, বরং পুরো বিশ্বে আছে। এমনই উন্মাদনা বলিউডের অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে। অমিতাভের ভক্ত আজ দেশেই নয়, বিদেশেও অনেকেই আছেন, যারা তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। বিগ বি তার কেরিয়ারে অনেক ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়েছেন। জানলে অবাক হতে হয় একবার অমিতাভের জন্য আফগানিস্তানে চলমান যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

    অমিতাভের জন্য থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল আফগানিস্তানের যুদ্ধ!

    ৯০-এর দশকে অমিতাভ বচ্চন এবং শ্রীদেবী অভিনীত ব্লকবাস্টার সিনেমা 'খুদা গাওয়াহ'র শুটিং চলাকালীন আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ (মুজাহিদিনের লড়াই) চলছিল। মুখল এস. আনন্দের পরিচালনায় তৈরি এই সিনেমার শুটিং আফগানিস্তানে, বিশেষ করে কাবুল এবং মাজার-এ-শরিফে হয়েছিল। সে সময়, আফগানিস্তান গৃহযুদ্ধের শিকার ছিল, যার কারণে পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। শুটিংটি নিরাপদভাবে সম্পন্ন করার জন্য তৎকালীন আফগান প্রেসিডেন্ট নাজিবুল্লাহ যুদ্ধকে একদিনের জন্য থামিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, অমিতাভ বচ্চনের নিরাপত্তার জন্য আফগান সরকার ১০টি ট্যাঙ্ক এবং কমান্ডো নিয়োজিত করেছিল।

    আফগান প্রেসিডেন্টের মেয়ে ছিলেন বিগ বি-এর ফ্যান। আফগানিস্তানে ভারতের রাষ্ট্রদূত শাইদা মহম্মদ আব্দালি বিবিসির সাথে কথোপকথনে বলেছিলেন, তৎকালীন আফগান প্রেসিডেন্ট নাজিবুল্লাহর মেয়ে তার বাবার কাছে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলেন যে তারা একদিনের জন্য যুদ্ধ থামিয়ে দেন। তিনি এই অনুরোধ করেছিলেন যাতে ভারতের সবচেয়ে বড় তারকা, অমিতাভ, নিরাপদে কাবুলে ঘুরে বেড়াতে পারেন এবং মানুষ তাকে দেখার সুযোগ পায়।

    প্রেসিডেন্ট তার কন্যার কথা অমান্য করতে পারেননি এবং তিনি একদিনের জন্য যুদ্ধ থামিয়ে দেন। আব্দালি কথোপকথনে আরও জানান, অমিতাভ বচ্চনের জনপ্রিয়তা আফগানিস্তানে ছিল ভীষণভাবে। মুজাহিদিনও অমিতাভ বচ্চনের ভক্ত ছিলেন এবং এই আবেদন মেনে নিয়ে তারা একদিনের জন্য যুদ্ধ শুধু অমিতাভের জন্য থামিয়ে দিয়েছিল।

    বিপরীতপক্ষও ছিলেন বিগ বি’র ফ্যান

    মজার ব্যাপার হল, সে সময় আফগানিস্তানের এক বিরোধী নেতা বুরহানুদ্দিন রাব্বানি একটি বার্তা পাঠিয়ে বলেছিলেন যে তিনিও 'দিওয়ার' সিনেমার এই অভিনেতার বড় ভক্ত এবং তিনি অভিনেতা ও সিনেমার পুরো টিমকে তাদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন।

    মিলেছিল ১০ ট্যাঙ্কের নিরাপত্তা

    শ্যুটিং চলাকালীন আফগান সরকার অমিতাভ ও সিনেমার পুরো টিমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। যখনই অমিতাভ এবং সিনেমার টিম শুটিংয়ের জন্য কোথাও যেতেন, তখন তাদের সাথে পাঁচটি ট্যাঙ্ক সামনে এবং পাঁচটি পিছনে। ইউনিটকে সর্দারদের একটি গোষ্ঠী দ্বারা আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, ড্যানি ডেনজংপা, বিলু, মুখল এবং আমি একটি হেলিকপ্টার গানের শিপে উঠেছিলাম, যার দুপাশে পাঁচটি অন্যান্য হেলিকপ্টার ছিল।

