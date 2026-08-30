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কম্পাস, বাবলি সুন্দরী-র পর এবার শেষ হচ্ছে জলসার আরও এক মেগা! ৪ মাসেই খেল খতম

বিগ বস শুরু হওয়ার কারণে প্রতিজ্ঞা ও বাবলি সুন্দরী শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয় স্টার জলসা। এবার খবর, আরও এক মেগা শেষ করার কথা ভাবছে স্টার জলসা। 

Published on: Aug 30, 2026, 15:49:22 IST
By Tulika Samadder
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আপাতত জলসার বিগ বস নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে। প্রথমবার বাংলা বিগ বসের সঞ্চালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতিযোগী তালিকায় একাধিক তারকা মুখ থাকার সম্ভাবনা। সোমবার থেকে রাত ৯টায় সম্প্রচার হবে। চলবে ১ ঘণ্টা। অর্থাৎ রাত ১০টা পর্যন্ত। আর বিগ বস বাংলা আসায় তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয় দুটি ধারাবাহিক। মাঝপথেই শেষ হয় কম্পাস আর বাবলি সুন্দরী। তবে এবার খবর, আরও একটি সিরিয়াল শেষ করার কথা ভাবছে স্টার জলসা।

খবর রয়েছে স্টার জলসায় শেষ হচ্ছে ঘূর্ণি ধারাবাহিক।
খবর রয়েছে স্টার জলসায় শেষ হচ্ছে ঘূর্ণি ধারাবাহিক।

খবর, স্টার জলসার তরফে এবার ঘূর্ণি শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের ২৭ এপ্রিল শুরু হয়েছিল ঘূর্ণি। অর্থাৎ চার মাস কাটতে না কাটতেই ছন্দপতন। ধারাবাহিকটি মূলত মহিলা ক্রিকেট এবং একজন ক্রিকেটারের জীবনসংগ্রাম কেন্দ্রিক গল্প নিয়ে তৈরি। এটি প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন সুশান্ত দাসের প্রযোজনা সংস্থা ‘টেন্ট সিনেমা’। যদিও ঘূর্ণি বন্ধ হওয়ার অফিসিয়াল ঘোষণা হয়নি এখনো।

নবাগত অভিনেত্রী সপ্তশ্রী নন্দকে দেখা যাচ্ছে ঘূর্ণিতে প্রধান চরিত্রে। ‘গীতা LLB’ খ্যাত অভিনেতা কুণাল শীল এই মেগার নায়ক। এদিকে, বিগ বস বাংলা ছাড়াও স্টার জলসায় যে ধারাবাহিক শুরু হওয়ার খবর শোনা যাচ্ছে তা হল রাধা মাধব। রাধা ও কৃষ্ণের চিরন্তন ভালোবাসা প্রতিটা প্রজন্মের মানুষের কাছেই আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। এবার তা-ই ফুটে উঠবে টিভির পর্দায়।

প্রথমে অনেকেরই ধারণা ছিল বুঝি বা এটি হিন্দি ধারাবাহিকের ডাবিং হবে। তবে এখন খবর, বাংলাতেই বানানো হবে রাধা মাধব। আর মুখ্য ধারাবাহিকে দেখা যাবে রাজদীপ গোস্বামী ও জয়িতা সান্যালকে। এবং এটি ফোর্থ ডাইমেনশন প্রোডাকশন হাউজের ব্যানারে আসতে পারে। অর্থাৎ রাধা মাধব শুরু হলেই হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে ঘূর্ণি। এখন অপেক্ষা শুধু সময়ের।

এদিকে, ঘূর্ণি বন্ধ হয়ে যাবে এমন খবর ছড়িয়ে পড়তেই বেশ বিরক্ত এই মেগার দর্শকরা। যদিও টিআরপি লম্বা সময় ধরে বন্ধ থাকায়, বলা মুশকিল ধারাবাহিক আদৌ কতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তবে ধারাবাহিকের গল্পে নানা নতুন নাটকীয় মোড় আনা হলেও তা শেষ পর্যন্ত দর্শকদের মন ভোলাতে পারেনি। অন্তত অনলাইনে ঘূর্ণি নিয়ে সেভাবে উত্তেজনা চোখে পড়েনি। খুব শীঘ্রই এই জনপ্রিয় ধারাবাহিকটির শেষ দিনের শুটিং সম্পন্ন হতে চলেছে বলে সূত্রের খবর।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/কম্পাস, বাবলি সুন্দরী-র পর এবার শেষ হচ্ছে জলসার আরও এক মেগা! ৪ মাসেই খেল খতম
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