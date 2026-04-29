    'ধুরন্ধর'-এর বিরাট সাফল্যের পর ফের আদিত্যর সঙ্গে কাজ করতে চলেছেন রণবীর? কবে থেকে শুরু শ্যুটিং?

    'ধুরন্ধর'-এর বিরাট সাফল্যের পর আদিত্য ধর এবং রণবীর সিং-এর জুটিকে আবারও একসঙ্গে দেখা যাবে। ছবিটির জন্য আদিত্য ধরের একটি নতুন পরিকল্পনা রয়েছে এবং তিনি শীঘ্রই এর চিত্রনাট্যের কাজ শুরু করবেন।

    Apr 29, 2026, 09:07:27 IST
    By Sayani Rana
    'ধুরন্ধর'-এর বিরাট সাফল্যের পর আদিত্য ধর এবং রণবীর সিং-এর জুটিকে আবারও একসঙ্গে দেখা যাবে। ছবিটির জন্য আদিত্য ধরের একটি নতুন পরিকল্পনা রয়েছে এবং তিনি শীঘ্রই এর চিত্রনাট্যের কাজ শুরু করবেন। প্রতিবেদন অনুসারে, এই ছবিতে আদিত্য ধর আবারও তাঁর 'হামজা', রণবীর সিং-এর সঙ্গে কাজ করবেন। আদিত্য ধর এবং রণবীর সিং অভিনীত এই ছবিটির শ্যুটিং আগামী বছর শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আদিত্য ধর এবং রণবীর সিং-এর এই জুটি নিয়ে ভক্তরা খুবই উচ্ছ্বসিত।

    'ধুরন্ধর'-এর বিরাট সাফল্যের পর ফের আদিত্যর সঙ্গে কাজ করতে চলেছেন রণবীর?
    'ধুরন্ধর'-এর বিরাট সাফল্যের পর ফের আদিত্যর সঙ্গে কাজ করতে চলেছেন রণবীর?

    পিঙ্কভিলার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, আদিত্য ধর শীঘ্রই চিত্রনাট্য লিখবেন। সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে, আগামী বছর শ্যুটিং শুরু হতে পারে। রণবীর সিংয়ের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু চূড়ান্ত হয়নি, আদিত্য ধর রণবীর সিংয়ের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।

    বর্তমানে প্রকল্পটি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং এর চিত্রনাট্য ও কনসেপ্ট নিয়ে কাজ চলছে। বাকি চরিত্রগুলোর জন্য শিল্পী নির্বাচন এখনও শুরু হয়নি, চিত্রনাট্য চূড়ান্ত হওয়ার পরেই ছবির অন্যান্য অংশের কাজ শুরু হবে। তবে এটা স্পষ্ট যে আদিত্য ধরের আসন্ন ছবিটি একটি বড় মাপের প্রকল্প হতে চলেছে।

    রণবীর সিংকে 'প্রলয়'-এর শ্যুটিং শেষ হওয়ার পরেই আদিত্য ধরের এই ছবির কাজ শুরু করবেন। ‘প্রলয়’ একটি জম্বি ফিল্ম হবে। আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' এবং 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' ভারতীয় সিনেমার অন্যতম বড় হিট হয়ে উঠেছে। 'ধুরন্ধর' গত বছর ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল। sacnilk.com-এর তথ্য অনুযায়ী, 'ধুরন্ধর' ভারতে প্রায় ৮৪০ কোটি টাকা (নেট) আয় করেছে। অন্যদিকে, 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ ভারতে ১০০০ কোটি টাকা বেশি আয় করেছে। রণবীর সিং ছাড়াও 'ধুরন্ধর'-এ সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, রাকেশ বেদি, সারা অর্জুন, গৌরব সেরা এবং অক্ষয় খান্নার মতো অভিনেতাদের দেখা গিয়েছিল।

    News/Entertainment/'ধুরন্ধর'-এর বিরাট সাফল্যের পর ফের আদিত্যর সঙ্গে কাজ করতে চলেছেন রণবীর? কবে থেকে শুরু শ্যুটিং?
