    ‘কয়েক বছর সময় লেগেছে…’, অনুরাগের থেকে দূরে থাকার যন্ত্রণা ভাগ করলেন কল্কি

    কল্কি কেকলাঁ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি তাঁর প্রাক্তন স্বামী অনুরাগ কাশ্যপের সঙ্গে সম্পর্ক এবং বিচ্ছেদের পর মানসিক ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার কঠিন যাত্রার কথা বলেছেন।

    Apr 23, 2026, 22:27:10 IST
    By Swati Das Banerjee
    বলিউড অভিনেত্রী কল্কি কেকলাঁ সব সময়ই আলোচনায় থাকেন। পেশাগত জীবনের চেয়েও তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের জন্য বেশি খবরে থাকেন। এবার আবারও কল্কি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনায় এসেছেন। এবার তিনি তাঁর প্রাক্তন স্বামী অনুরাগ কাশ্যপের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং বিচ্ছেদের পর মানসিক ভারসাম্য খুঁজে পাওয়ার দীর্ঘ ও কঠিন যাত্রার কথা বলেছেন।

    অনুরাগের থেকে দূরে থাকার যন্ত্রণা ভাগ করলেন কল্কি
    অনুরাগের থেকে দূরে থাকার যন্ত্রণা ভাগ করলেন কল্কি

    কল্কি সম্প্রতি এনডিটিভিকে একটি সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেন, 'আমার মনে হয় না শুধু থেরাপি সাহায্য করে। প্রথমত, যখন আপনি খুব বেশি দুঃখের মধ্যে দিয়ে যান, তখন কখনও কখনও থেরাপি করাও কঠিন হয়ে পড়ে কারণ আপনাকে কিছু সময়ের জন্য নিজের দুঃখ অনুভব করার প্রয়োজন হয়। থেরাপি দীর্ঘমেয়াদে সাহায্য করে, এবং আমি এর খুব বেশি পরামর্শ দিই।' তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে সুস্থ হওয়ার জন্য সময় এবং মানসিক সততার প্রয়োজন, এবং বলেছেন যে থেরাপি তখনই কার্যকর হয় যখন তা ব্যথা দমন করার পরিবর্তে তা প্রক্রিয়া করার ইচ্ছার সাথে যুক্ত হয়।

    সম্পর্কচ্ছেদের আগে দূরত্ব কল্কি বিচ্ছেদের পর দূরত্ব বজায় রাখার গুরুত্ব নিয়েও কথা বলেছেন। একটি দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করেছেন যা তাঁর কাছে কাজের বলে মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'বলা হয় যে আপনি যদি কোনও সম্পর্কে যত বছর ধরে থাকেন, তবে তার অর্ধেক সময় একে অপরের থেকে দূরে থাকা উচিত।'

    কল্কির মতে, দূরে যাওয়া মানুষকে অন্য ব্যক্তির প্রতি রাগ এবং দুঃখ প্রকাশ না করেই তাকে বুঝতে সাহায্য করে। সময়ের সাথে সাথে, এই দূরত্ব স্পষ্টতা পেতে এবং অবশেষে সম্পর্কের ভাল দিকগুলি মনে রাখতে সাহায্য করে। তখনই আপনি ভাল স্মৃতি মনে করতে শুরু করেন, এবং তখনই আপনি বুঝতে পারেন যে আপনি সেই ব্যক্তির সাথে আবার দেখা করার জন্য প্রস্তুত হতে পারেন।'

    কল্কি স্বীকার করেছেন যে অনুরাগ কাশ্যপের থেকে আলাদা হওয়ার পরের বছরগুলো বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং ছিল। তিনি বলেন, 'বিবাহবিচ্ছেদের পরের প্রথম কয়েক বছর আমাদের জন্য সহজ ছিল না। তারপর এমন একটি সময় এল যখন আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের একে অপরের জীবন থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন আছে কারণ অন্য ব্যক্তিকে অন্য কারও সাথে দেখা বেদনাদায়ক ছিল। দু'জনের সুস্থ স্থানে পৌঁছাতে সময় এবং দূরত্ব লেগেছে। এতে কয়েক বছর সময় লেগেছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছাইনি এবং দূরত্ব সাহায্য করেছে। এখন আমরা একটি ভাল জায়গায় আছি এবং আমরা মাঝে মাঝে দেখা করতে পারি।'

    কল্কি এবং অনুরাগ কাশ্যপ প্রথমবার 'দেব.ডি' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন, যেখান থেকে তিনি অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। দু'জন ২০১১ সালে বিয়ে করেন কিন্তু ২০১৫ সালে আলাদা হয়ে যান। এর পরে কল্কি ব্যক্তিগতভাবে এবং পেশাগতভাবে এগিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর সঙ্গী গাই হারশবার্গকে আবার ভালোবেসেছেন, যার সাথে তিনি ২০২০ সালে তাঁর মেয়ের জন্ম দেন। পরে এই দম্পতি ২০২৪ সালে বিয়ে করেন।

