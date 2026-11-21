‘ওর মধ্যে সবথেকে ভালোলাগে…','কফি উইথ করণ' অনুষ্ঠানে দাম্পত্য জীবন নিয়ে বিতর্কের পর বিজয়কে নিয়ে কী বললেন রশ্মিকা
কফি উইথ করণ অনুষ্ঠানে আসার পর বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মান্দনার বৈবাহিক জীবন নিয়ে তুমুল কটাক্ষ করা হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে দুই অভিনেতা-অভিনেত্রী ইনস্টাগ্রামে একটি বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছিলেন
‘কফি উইথ করণ’ অনুষ্ঠানে আসার পর বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মান্দনার বৈবাহিক জীবন নিয়ে তুমুল কটাক্ষ করা হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে দুই অভিনেতা-অভিনেত্রী ইনস্টাগ্রামে একটি বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছিলেন, সোশ্যাল মিডিয়া তাঁদের বিরুদ্ধে ভুয়ো এবং বিভ্রান্তিকর বিষয়বস্তু ছড়ানো হচ্ছে, এর প্রতিবাদে তাঁরা হায়দরাবাদ সাইবার ক্রাইম কর্তৃপক্ষের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।
রশ্মিকা যা শেয়ার করেছেন
রশ্মিকা এখন তার আসন্ন ছবি ‘মাইসা’-র প্রচারে ব্যস্ত। অভিনেত্রী প্রেমার ইউটিউব চ্যানেলে একটি আড্ডায় বসেছিলেন, যেখানে তিনি ছবিটি এবং বিজয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেন। বিজয়ের কোন অভ্যাসটি তার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, এই প্রশ্নের উত্তরে রশ্মিকা বলেন, ‘সাধারণত আমাকে এই ধরনের প্রশ্ন করা হয় যেখানে বিজয়ের এমন একটি গুণের কথা বলা হয় যা আপনার পছন্দ নয়… সমস্যা হলো, ওই মানুষটার মধ্যে এমন অনেক কিছুই আছে যা আমি ভালোবাসি… তার মধ্যে একটা হলো, সেই গভীর ভালোবাসার অনুভূতি। অনেক সময় তাকে এটা মুখে বলতে হয় না। আমি তা দেখতে পাই। আমার জন্য, সেও এটা দেখে, এবং আমিও দেখি। এটা কোনো ভাসা ভাসা ব্যাপার নয়; এটা ভালোবাসার এক অন্য মাত্রা যা আমি সত্যিই ভালোবাসি।’
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সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী, এমন প্রশ্নের জবাবে রশ্মিকা বলেন, ‘একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে একে অপরের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, একে অপরকে কতটা বোঝেন তার উপর ভিত্তি করে… আপনারা একই স্বপ্ন, একই বাড়ি এবং সবকিছু ভাগ করে নেন। আপনাদের একে অপরকে বুঝতে হবে, এবং কেবল তখনই সম্পর্কের রীতিনীতিগুলো তৈরি হয়। বিয়ের সময় নাগাদ এই বিষয়গুলো বোঝা হয়ে যায় এবং তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন হয় না।’
কফি উইথ করণ পর্বটি সম্পর্কে
গত বছরের অক্টোবরে রশ্মিকা ও বিজয় গোপনে বাগদান সেরেছিলেন এবং উদয়পুরে তাদের বিয়ের মাত্র কয়েকদিন আগে বিয়ের খবরটি প্রকাশ করেন। ‘কফি উইথ করণ’ অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন যে, রশ্মিকা তাকে বিয়ে করার কথা ভাবার আগে এক বছর ধরে তাকে ১০০ বার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি তার দেওয়া আংটিটিও দেখান এবং প্রকাশ করেন যে, শুধুমাত্র তাদের প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানের সময়ই তিনি হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। তিনি বলেন যে তিনি অপমানিত বোধ করেছেন; অনেকেই বিশ্বাস করেছিল যে রশ্মিকার পরা অন্য আংটিটি তার বাগদানের আংটি ছিল, কারণ সেটি ‘তার পছন্দের মতো ছিল না’। তার এই মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র সমালোচনার জন্ম দেয়।
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মাইসা সম্পর্কে
নবাগত রবীন্দ্র পুল্লে পরিচালিত ' মাইসা ' ছবিতে রশ্মিকাকে একজন গোন্ড আদিবাসী নারীর ভূমিকায় দেখা যায়। নির্মাতাদের মতে, এই চরিত্রের জন্য অভিনেত্রীকে বেশ কিছু অ্যাকশন দৃশ্যের জন্য শারীরিক প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল। শুটিং করার সময় রশ্মিকা আহতও হয়েছিলেন। অভিনেত্রী স্বীকার করেছেন যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্যের সময় তাঁর টেন্ডন বেশ যন্ত্রণাদায়কভাবে ছিঁড়ে গিয়েছিল।