Sreemoyee-Kanchan: ২০ বছর বয়সে কাঞ্চনের সঙ্গে প্রথম সেক্স, ১ম চুমু গভীর দাগ কাটে মনে, ২৬ বছরের বয়সের ফারাক নিয়ে শ্রীময়ী

Sreemoyee-Kanchan: ২০ বছর বয়সে কাঞ্চনের সঙ্গে প্রথম সেক্স, ১ম চুমু গভীর দাগ কাটে মনে, ২৬ বছরের বয়সের ফারাক নিয়ে শ্রীময়ী
‘সমবয়সী কাউকে বিয়ে করলে যে ইগোর লড়াই শুরু হয়, তাতে সংসার চালানো খুব চাপের’, বলছেন কাঞ্চনের দুই সন্তানের মা শ্রীময়ী।
টলিউডের অন্যতম চর্চিত ও আলোচনার কেন্দ্রে থাকা জুটি কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টরাজ। সোশাল মিডিয়ায় কদর্য ট্রোলিং থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবনের সমীকরণ— তাঁদের ঘিরে কৌতূহলের শেষ নেই। সম্প্রতি ‘টিভি ৯ বাংলা’-র বিশেষ পডকাস্ট ‘অপ্রকাশিত’-তে অতিথি হিসেবে হাজির হয়ে নিজেদের ২৬ বছরের বয়সের ফারাক, প্রথম চুমু, প্রথম যৌনতার অভিজ্ঞতা এবং ট্রোলিং নিয়ে রাখঢাক না রেখে বিস্ফোরক ও খোলামেলা মন্তব্য করলেন শ্রীময়ী চট্টরাজ মল্লিক।
২৬ বছরের বয়সের ফারাক ও ‘ম্যাচিওর’ পুরুষ পছন্দ:
কাঞ্চন ও শ্রীময়ীর বয়সের ব্যবধান প্রায় ২৬ বছর হলেও তা তাঁদের সম্পর্কের রসায়নে কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বয়সের ফারাক নিয়ে শ্রীময়ী স্পষ্ট জানান, ‘আমার জন্য বয়সটা একটা সংখ্যা মাত্র। ছোটবেলা থেকেই বয়সে বড় ও পরিপক্ব (ম্যাচিওর) পুরুষদের প্রতি আমি আকর্ষণবোধ করি। সমবয়সী কাউকে বিয়ে করলে যে ইগোর লড়াই শুরু হয়, তাতে সংসার চালানো খুব চাপের।’
নিজের পরিবারে দাদু-দিদার উদাহরণ টেনে তিনি জানান, তাঁদের মধ্যেও বয়সের ভালো ফারাক ছিল কিন্তু বোঝাপড়া ছিল দারুণ। কাঞ্চনের বয়স নিয়ে মজার ছলে তিনি যোগ করেন, “এই বয়সেও কাঞ্চন দুটো সন্তানের বাবা হয়েছে, তাই বয়সটা এখানে মোটেই ম্যাটার করে না, অভিজ্ঞতা তো বাড়ছে!”
প্রেমের শুরু ও প্রথম ঘনিষ্ঠতার মুহূর্ত:
সম্পর্কের সূচনা প্রসঙ্গে শ্রীময়ী জানান, তাঁরা লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেম করেননি। বন্ধুবান্ধবদের আড্ডা ও দুর্গাপুজোর দিনগুলোতেই সম্পর্কের ভিত তৈরি হয়। মজার বিষয় হলো, তাঁদের প্রথম দেখা হয়েছিল এক শুটিংয়ে রাখি পূর্ণিমার দিনে, যদিও সেদিন তিনি কাঞ্চনকে রাখি বাঁধেননি।
প্রথম চুমু ও শারীরিক সম্পর্ক নিয়েও মুখ খোলেন শ্রীময়ী। এক পুজোর রাতে কাঞ্চনকে প্রথম চুমু খেয়েছিলেন তিনি, যা তাঁর মনে গভীর ‘দাগ কেটে’ গিয়েছিল। শ্রীময়ী জানান, মাত্র ২০ বছর বয়সে কাঞ্চনের সঙ্গেই তাঁর জীবনের প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অর্থাৎ ২০১৭ সালের আশেপাশে। সুতরাং কাঞ্চনের প্রাক্তন স্ত্রীর পরকীয়ার অভিযোগ এদিন নিজেই সিলমোহর দিলেন শ্রীময়ী।
কদর্য ট্রোলিং ও নেটিজেনদের সপাট জবাব:
বিয়ের পর থেকেই সোশাল মিডিয়ায় কটু মন্তব্যের মুখোমুখি হতে হচ্ছে এই দম্পতিকে। ট্রোলারদের কড়া জবাব দিয়ে শ্রীময়ী উগরে দেন ক্ষোভ। বলেন, ‘যেভাবে আমাদের ট্রোলিং হয়, তাতে মনে হয় কাঞ্চন যেন তাঁর গোটা ক্যারিয়ারে ইন্ডাস্ট্রিকে শুধু তিনটে বউ আর তিনটে বাচ্চাই দিয়েছে!’
তবে নেটিজেনদের এমন একপেশে সমালোচনা ও কটাক্ষকে পাত্তা না দিয়ে স্বামী কাঞ্চন এবং সন্তানকে নিয়ে তিনি যে বর্তমানে সুখে সংসার করছেন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন অভিনেত্রী।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More