অহনার বুকে মুখ গুঁজে মীরা, চুমু দীপঙ্করের, ভাইরাল আদুরে মুহূর্ত! ১৯-এ সহবাস, কত বছর বয়সে মা হন ‘মিশকা’?

বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবারে মেয়ের মুখ প্রকাশ্যে এনেছেন অভিনেত্রী অহনা দত্ত। আর শুক্রবার বউ আর মেয়ের দুটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নিলেন রূপটান শিল্পী দীপঙ্কর রায়। এতদিন মেয়ের মুখ গোপন রেখেছিলেন অহনা দত্ত। তবে মীরা সাড়ে তিন মাসের হতেই, তাঁকে নিয়ে দীঘায় ঘুরতে যান দম্পতি। সেখানে জগন্নাথ মন্দিরে পুজোও দেন। তারপরই মীরার মুখ আনেন প্রকাশ্যে।
দীপঙ্করের শেয়ার করা প্রথম ছবিটিতে অহনার কোলে মেয়ে মীরা। অবাক বিষ্ময়ে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। মেয়ের গালে গাল ঠেকিয়ে ছবিটি তুলেছেন অহনা। পরের ছবিতে মায়ের বুকে মুখ বুজে ঘুমোচ্ছে মীরা। অহনারও চোখ বন্ধ। আর বউয়ের কপালে চুম্বন দীপঙ্করের।
নিজের শাশুড়ি মায়ের নাম অনুসারে মেয়ের নাম ‘মীরা’ রেখেছেন অহনা। মাত্র ১৯ বছর বয়সে নিজের মায়ের অমতে, পরিবারকে ছেড়ে এসে দীপঙ্করের সঙ্গে একত্রবাস শুরু করেন। এরপর ২০ বছর বয়সে করে নেন আইনি বিয়ে। ২১ বছরে কোলে আসে ছোট্ট মীরা। বউমাকে একেবারে আগলে রাখতেন দীপঙ্করের মা। যদিও মীরাকে দেখে যেতে পারেননি। তাই শাশুড়ির নাম অনুসারেই মেয়ের নাম রাখেন ‘মিশকা’।
কাজের সূত্রে, প্রেগন্যান্সির সময়তেও কাজ করেছিলেন অহনা ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ ধারাবাহিকে। তবে বিগত মাস ছয়েক ধরে ক্যামেরার মুখোমুখি হননি। তবে শুরু করেছেন ভ্লগিং। প্রেগন্যান্সির সময়ে মা হওয়ার আগের সফরের খুঁটিনাটি তুলে ধরতেন অহনা। কখনও রান্নাবান্নার ভিডিয়ো, কখনও আবার স্বামী দীপঙ্করকে নিয়ে রিল বানানো। অথবা দীপঙ্করকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া। এখন মাতৃত্বের নানা খুঁটিনাটি থাকে অহনার ভ্লগে।
তবে খুব জলদিই ছোট পর্দায় ফিরছেন অহনা দত্ত। জি বাংলার নতুন ধারাবাহিক ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’ ধারাবাহিকে অভিনয় করতে দেখা যাবে অহনাকে। এই ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পল্লবী শর্মা। তবে এখনও তিনি ডাকসাঁইটে ভিলেন কি না, তা এখনও জানা যায়নি। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই লুক সেট হয়ে গিয়েছে। কদিনের মধ্যেই ফিরতে হবে সেটে। ছোট্ট মীরা তখন থাকবে দাদুর কাছে।
News/Entertainment/অহনার বুকে মুখ গুঁজে মীরা, চুমু দীপঙ্করের, ভাইরাল আদুরে মুহূর্ত! ১৯-এ সহবাস, কত বছর বয়সে মা হন ‘মিশকা’?