'কি যে ভুল করেছি... ', সাত সকালে কি ঘটে গেল অহনার বাড়িতে?
টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী অহনা মাঝেমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু না কিছু পোস্ট করে থাকেন। একমাত্র মেয়ের মুখ এখনও প্রকাশ্যে না নিয়ে এলেও মেয়ের কাণ্ডকারখানা মাঝেমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তিনি।
টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী অহনা মাঝেমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু না কিছু পোস্ট করে থাকেন। একমাত্র মেয়ের মুখ এখনও প্রকাশ্যে না নিয়ে এলেও মেয়ের কাণ্ডকারখানা মাঝেমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তিনি।
তবে এবার অহনা যে ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আনলেন, সেটি কিন্তু মেয়ে অথবা স্বামীকে নিয়ে নয়। পরিবারের অন্য দুই সদস্যকে নিয়ে ভীষণ চিন্তিত অহনা। ঘুম থেকে উঠতে সামান্য দেরি হয়ে যাওয়ায় সেই দুই সদস্য যা কান্ড ঘটালো, সেটা দেখে চক্ষু চড়কগাছ অভিনেত্রীর।
অহনা যে ভিডিয়োটি পোস্ট করেছেন সেখানে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে তিনি বলছেন, ‘গতকাল একটি অনুষ্ঠান ছিল বলে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা যে এত বড় ভুল তা জানা ছিল না। আমি যে কি ভুল করেছি আমি সেটা নিজেই ভাবছি।’
এরপরেই ক্যামেরা ঘোরানো হয় সেই দুই সদস্যের দিকে যাদের নিয়ে রাতের ঘুম উড়েছে অভিনেত্রীর। তারা আর কেউ নয়, অহনার বাড়ির দুই পুরনো সদস্য, দুই পোষ্য। সাত সকালে অভিনেত্রীর ঘুম থেকে উঠতে দেরি হওয়ার সুযোগ নিয়ে বাড়ির গৃহ সহায়িকার সিঁদুর কৌটো নিয়ে রীতিমতো খেলা করেছে তারা।
ফলস্বরূপ যা হওয়ার তাই হয়েছে। সারা শরীর লাল রঙে রাঙিয়ে ফেলেছে তারা। এই সিঁদুরের রঙ উঠতে যে বেশ কসরত করতে হবে অহনাকে, সেটা ভেবেই কান্না পাচ্ছে তাঁর। একটি সদস্যকে গেটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে যাতে সে আর কোনও দুষ্টুমি না করে কারণ সে ভীষণ দুষ্টু।
অন্যদিকে যে আপাতভাবে কিছুটা শান্ত সে ঘরের কোণে অহনার ভয়ে চুপ করে শুয়ে রয়েছে। সে যে বেশ বড়সড় ভুল করে ফেলেছে সেটা সে বেশ বুঝতে পারছে। অহনার কথার মাঝেই গৃহ সহায়িকা বলে উঠেন, ‘তাও তো আমি চলে এসেছিলাম। না হলে বাকিটাও মেখে ফেলত।’
সবশেষে ভিডিয়োয় অহনা বলেন, ‘ওরা এতটাই বুদ্ধিমান যে আমাদের কাজের দিদি কোথায় সিঁদুর কৌটো রাখে সেটা খুব ভালো করে ওরা দেখেছে। সুযোগ বুঝে দুজনে মিলে বিজয়া সম্মেলনী খেলেছে। এবার এই রঙ পরিষ্কার করতে রাতভোর হয়ে যাবে।’
প্রসঙ্গত, দুদিন আগেই নিজের মেয়েকে ‘মা’ বলে পরিচয় দেন অহনা। প্রথমে সকলে ভেবেছিল হয়তো মায়ের সঙ্গে সমস্ত ভুল-বোঝাবুঝি শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু সেটা নয়। এখন নিজের মেয়েকেই মায়ের মত আগলে রাখেন অভিনেত্রী, এই মেয়ে হয়তো একদিন মায়ের অভাব দূর করে দেবে এটাই দৃঢ় বিশ্বাস অহনার।