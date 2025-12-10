Aishwariya-Aradhya: কেন সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই আরাধ্যা! এতই কি লেখাপড়ার চাপ? কারণ জানালেন ঐশ্বর্য

ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তাঁর মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনকে নিয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আরাধ্যা সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই। তিনি বলেন, আরাধ্যার নামের পেজগুলো ফ্যান পেজ। তিনি বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য পেজ তৈরি করেননি বা সেগুলিকে পর্যবেক্ষণও করেন না।
তিনি বলেন, ‘মাঝে মাঝে মানুষ মনে করে এটা আরাধ্যার, কিন্তু তা নয়। একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন যিনি এটি তৈরি করেছেন, আমার মনে হয়। স্পষ্টতই, তিনি এটি করেছিলেন কারণ তিনি আরাধ্যা, আমার পরিবার, আমার স্বামী এবং আমাকে ভালোবাসেন। আপনার সমস্ত ভালবাসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, তবে এটি আরাধ্যার অফিসিয়াল পেজ নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই আরাধ্যা।’
সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের সীমিত উপস্থিতি নিয়েও কথাও বলেছেন ঐশ্বর্য। বলেন যে, তিনি কেবল পেশাদার কথোপকথন এবং সহযোগিতার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন।
ঐশ্বর্যকে বলতে শোনা যায়, ‘সোশ্যাল মিডিয়া এখন জীবনের একটি অংশ হয়ে উঠেছে। লোকেরা একে অপরের সঙ্গে আরও ভাল উপায়ে সংযোগ স্থাপনের জন্য, তাদের পেশাদার কাজ ভাগ করে নিতে, তাদের মতামত প্রকাশ করতে এটি ব্যবহার করে। হ্যাঁ, এর মধ্যে অনেক ভালো জিনিসও আছে, খারাপও। প্রত্যেকে আজকাল তাঁদের ফোনে থাকে এবং সবাই এতে হারিয়ে যায়। সুতরাং এটাই আমাদের বাস্তবতা, এটাকে ফিরিয়ে দেওয়া আর সম্ভব নয়।’
২০১১ সালের নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন আরাধ্যা। বর্তমানে তিনি ১৪ বছরের। মা-বাবার সঙ্গে ছোট থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যায় তাঁকে। বিশেষ করে কান চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি মায়ের সঙ্গে হাজির থাকেনই। সম্প্রতি অভিষেক ও ঐশ্বর্য তাঁদের মেয়ে আরাধ্যার সম্পর্কে ইন্টারনেটে প্রচারিত ভুল বা মানহানিকর তথ্য নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। মুম্বইয়ের বিখ্যাত ধীরুবাই অম্বানি আন্তর্জাতিক স্কুলে লেখাপড়া করছে সে।
