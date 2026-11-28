প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।
Aishwarya-Abhishek: শাশুড়ি জয়ার সঙ্গে বনিবনা নেই! বর অভিষেককে আগলে ঐশ্বর্য, পোশাকে রংমিলান্তি, কোথায় ফ্রেমবন্দি দুজনে?
বিচ্ছেদের জল্পনায় জল ঢেলে রংমিলান্তি পোশাকে একফ্রেমে ঐশ্বর্য ও অভিষেক! ম্যাজেন্টা রঙের সাবেকি সাজে নজর কাড়লেন বচ্চন দম্পতি— কার অনুষ্ঠানের ছবি ঘিরে নেটপাড়ায় তুমুল চর্চা?
গত বেশ কিছুদিন ধরেই বলিউডের অন্যতম পাওয়ার কাপল ঐশ্বর্য রাই বচ্চন (Aishwarya Rai Bachchan) এবং অভিষেক বচ্চন (Abhishek Bachchan)-এর দাম্পত্য জীবন নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। তবে সেই সমস্ত গুঞ্জনে কার্যত জল ঢেলে দিয়ে আবারও একসঙ্গে, হাসিমুখে ধরা দিলেন তাঁরা। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে রংমিলান্তি সাবেকি পোশাকে হাজির হয়েছিলেন অভিষেক ও ঐশ্বর্য। আর সেই সুন্দর মুহূর্তের ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন জনপ্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনার তথা রাজনীতিবিদ শাইনা এনসি (Shaina NC)। বহু বছর পর পুরোনো বন্ধু ঐশ্বর্যর সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দ ভাগ করে নিয়েছেন তিনি।
ম্যাজেন্টা রঙের সাবেকি সাজে রংমিলান্তি অভিষেক-ঐশ্বর্য:
শনিবার সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘এক্স’ (পূর্বে টুইটার) এবং ইনস্টাগ্রামে অভিষেক ও ঐশ্বর্যর সঙ্গে তোলা একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করেন শাইনা এনসি। ছবিগুলোতে বচ্চন দম্পতির লুক ছিল দেখার মতো। ম্যাজেন্টা রঙের একটি নজরকাড়া কাফতান-স্টাইল স্যুট এবং তার সঙ্গে মানানসই স্কার্ট পরেছিলেন বিশ্বসুন্দরী। স্ত্রীর সঙ্গে রং মিলিয়ে নীললোহিত রঙের কুর্তা, সাদা পাজামা এবং কালো ফ্রেমের চশমায় বেশ অভিজাত দেখাচ্ছিল জুনিয়র বচ্চনকে।
. ৩৫ বছরের পুরোনো বন্ধুত্ব— আবেগঘন পোস্টে কী লিখলেন শাইনা এনসি?
ছবিগুলো শেয়ার করে ঐশ্বর্যর সঙ্গে নিজের দীর্ঘ ৩৫ বছরের বন্ধুত্বের স্মৃতিচারণ করেছেন শাইনা এনসি। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘কিছু বন্ধুত্বের জন্য প্রতিনিয়ত যোগাযোগের প্রয়োজন হয় না, শুধু বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। ১৮ বছর বয়সে আমি যখন ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে কেরিয়ার শুরু করেছিলাম, তখন ঐশ্বর্য রাই বিশ্বসুন্দরী ছিলেন। ৩৫ বছর পরেও আমাদের দেখা হলে ঠিক সেখান থেকেই কথা শুরু হয়, যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম। ঐশ্বর্য এবং অভিষেকের সঙ্গে সময় কাটিয়ে দারুণ লাগল।’
শাইনা আরও জানান, তাঁর স্ট্রাগলিং দিনগুলোতে শাইনার ডিজাইন করা শাড়ি পরা থেকে শুরু করে ক্যানসার রোগীদের জন্য তাঁর সমাজসেবামূলক কাজে ঐশ্বর্য সবসময় পাশে থেকেছেন।
অভিষেক ও ঐশ্বর্যর আগামী কাজ এবং দাম্পত্য সফর:
প্রসঙ্গত, ১৯৯৯-২০০০ সাল নাগাদ একটি ফটোশুটের মাধ্যমে প্রথম আলাপ হয়েছিল অভিষেক ও ঐশ্বর্যর। এরপর ‘ঢাই অক্ষর প্রেম কে’, ‘উমরাও জান’, ‘গুরু’ এবং ‘ধুম ২’-এর মতো ছবিতে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের বন্ধুত্ব ভালোবাসায় পরিণত হয়। ২০০৭ সালের ২০শে এপ্রিল বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা এবং ২০১১ সালে তাঁদের কন্যা আরাধ্যার জন্ম হয়।
বর্তমানে কাজের ক্ষেত্রে ঐশ্বর্যকে শেষবার মণি রত্নমের ব্লকবাস্টার ছবি ‘পোন্নিয়িন সেলভান ২’ (Ponniyin Selvan 2)-এ দেখা গিয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে ৩০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা করেছিল। এরপর নতুন কোনও প্রোজেক্ট সই করেননি রাই সুন্দরী। অন্যদিকে, অভিষেক বচ্চনকে আগামী ২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৬ মুক্তি পেতে চলা সিদ্ধার্থ আনন্দের বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘কিং’ (King)-এ শাহরুখ খান, দীপিকা পাড়ুকোন এবং সুহানা খানের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে।