Aishwarya Rai Bachchan: বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক কি ঠিক? আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে যা বলেছিলেন ঐশ্বর্য

Aishwarya Rai Bachchan: বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক কি ঠিক? আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে যা বলেছিলেন ঐশ্বর্য
Aishwarya Rai Bachchan: ঐশ্বর্য রাই বচ্চন সবসময়ই দেশের গর্ব। কিন্তু আপনি কি জানেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁকে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কী উত্তর দিয়েছিলেন?
Aishwarya Rai Bachchan: ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এমন একজন তারকা যিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও নিজের নাম উজ্জ্বল করেছেন। বিনোদন জগতের তারকা হলেও, ঐশ্বর্য কখনও তাঁর ভারতীয় মূল্যবোধ হারাননি এবং বিদেশে গিয়েও নিজের দেশের সংস্কৃতির প্রচার করেছেন। কিন্তু একবার বিদেশে একটি বড় অনুষ্ঠানে তাঁকে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আর তাঁর উত্তরে কী এমন ছিল যা নিয়ে সারা ভারতে চর্চা শুরু হয়।
বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে কী বলেছিলেন ঐশ্বর্য?
'দ্য অপরাহ উইনফ্রে শো'-এর সঞ্চালক ছিলেন অপরাহ উইনফ্রে। বিয়ের আগে যখন ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এই অনুষ্ঠানে আসেন, সেই সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ভারতে প্রেমকে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা হয় না। উত্তরে ঐশ্বর্য বলেছিলেন, 'এটা আপনি রাস্তায় সাধারণ ভাবে দেখবেন না। মানুষ তাদের সঙ্গীকে চুম্বন করে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে। এমন নয় যে আপনি রাস্তায় লোকেদের এমন করতে দেখবেন।'
এরপর, যখন ঐশ্বর্যকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ভারতে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক সাধারণ নয়, তখন অভিনেত্রী কোনওরকম লজ্জা না পেয়ে নিজের মতামত জানান। তিনি বলেছিলেন, 'সত্যি বলতে, এটা সঠিক জিনিস নয়। আমাদের সংস্কৃতিতে এই সব ভুল।'
আন্তর্জাতিক মঞ্চে ঐশ্বর্যের এমন উত্তরে তাঁর অনেক প্রশংসা হয়েছিল। ভারতেও ঐশ্বর্যের খুব প্রশংসা করা হয়েছিল যে কীভাবে তিনি এত বড় আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে অকপটে নিজের সংস্কৃতিকে সমর্থন করেছেন এবং বিদেশীদের কাছে তা ব্যাখ্যা করেছেন। সবাই তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছিল।
এরপর যখন 'দ্য লেট শো উইথ ডেভিড লেটারম্যান'-এ সঞ্চালক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ভারতে আপনি এখন আপনার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকেন, এটা কি অদ্ভুত নয় এবং ভারতে এটা কি সাধারণ? উত্তরে ঐশ্বর্য সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন যে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে কারণ ভারতে বাবা-মায়ের সঙ্গে ডিনারের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয় না।
ঐশ্বর্য রাই-এর পেশাগত জীবনের কথা বললে তাঁকে শেষবার তামিল ছবি 'পোন্নিয়িন সেলভান ২'-এ দেখা গিয়েছিল। মণি রত্নম পরিচালিত এই ছবিতে ঐশ্বর্য রাই, বিক্রম, রবি মোহন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন।
বলিউডে তাঁকে শেষবার 'ফ্যানি খান' ছবিতে দেখা গিয়েছিল, যা ২০১৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল। এরপর তিনি কোনও বলিউড ছবি করেননি এবং তাঁর কোনও আসন্ন প্রোজেক্ট নিয়েও কোনও তথ্য দেননি। তিনি আপাতত তাঁর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। ছবির জগৎ থেকে দূরে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন।
ঐশ্বর্য যেমন একজন দুর্দান্ত অভিনেত্রী, তেমনই তিনি একজন নিখুঁত স্ত্রী, পুত্রবধূ এবং মা। তিনি তাঁর মেয়ে আরাধ্যার লালন-পালন এবং পড়াশোনার উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছেন। অভিষেক বচ্চনও বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে ঐশ্বর্যের প্রশংসা করেছেন যে তিনি মা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব খুব ভালোভাবে পালন করছেন। আরাধ্যাকেও তিনি ভালোভাবে বড় করছেন।
গত বছর অভিষেক এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে মনোমালিন্যের খবর শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু অভিষেক এই সব খবরকে স্পষ্টভাবে ভুল বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁদের বিয়ে একদম ঠিকঠাক আছে। সম্প্রতি তাঁদের ১৯তম বিবাহবার্ষিকী ছিল, যা তাঁরা একসঙ্গে উদযাপন করেছিলেন। ঐশ্বর্য এই বিশেষ দিনে অভিষেক এবং আরাধ্যার সঙ্গে একটি ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিলেন।ব