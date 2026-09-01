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রাখিতে পরিবারের সাথে ঐশ্বর্য! বোন বিশ্ব সুন্দরী, কোন পেশায় আছেন অভিনেত্রীর দাদা?

ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের রাখিবন্ধন উদযাপনের ছবি সামনে এসেছে। অভিনেত্রীকে তাঁর ভাই ও ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে মেয়ে আরাধ্যাকেও দেখা যাচ্ছে। এই ছবিগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। দেখে নিন।

Updated on: Sep 1, 2026, 13:06:04 IST
By Tulika Samadder
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মিস ইউনিভার্স ঐশ্বর্য রাই বচ্চন তাঁর পারিবারিক জীবনকে ব্যক্তিগত রাখতেই পছন্দ করেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ভক্তদের জন্য সীমিত পোস্ট শেয়ার করেন, কিন্তু এখন তাঁর রাখিবন্ধন উদযাপনের ছবি সামনে এসেছে। অভিনেত্রী তাঁর ভাই আদিত্যর বাড়িতে রাখিবন্ধন উদযাপন করেছেন। তাঁর ভাই এবং ভাইয়ের বউ শ্রীমা, ঐশ্বর্য এবং আরাধ্যাকে নিয়ে উদযাপনের ছবি শেয়ার করেছেন। এই ছবিগুলো শেয়ার করেছেন অভিনেত্রীর ভাই আদিত্য এবং বৌদি শ্রীমা রাই।

পরিবারের ছবি দিলেন ঐশ্বর্য।
পরিবারের ছবি দিলেন ঐশ্বর্য।

ঐশ্বর্য রাইয়ের রাখিবন্ধনের ছবি

দাদা আদিত্য এবং বৌদি শ্রীমা তাঁদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে রাখিবন্ধনের ছবি শেয়ার করেছেন। একটি পারিবারিক ছবিতে ঐশ্বর্যকে তাঁর দাদার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় এবং তাঁর বউদি শ্রীমাকেও দেখা যাচ্ছে। মা বৃন্দা একটি চেয়ারে বসে আছেন এবং আরাধ্যাকে তার মামার দুই ছেলের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় ছবিতে মা বৃন্দা এবং তিন নাতি-নাতনিকে দেখা যাচ্ছে। দেখুন:

ঐশ্বর্য রাইয়ের রাখিবন্ধন লুক

রাখি উপলক্ষে ঐশ্বর্য রাই একটি সাদা স্যুট ও দোপাট্টা পরেছিলেন। সাদামাটা সাজেও কিন্তু বচ্চন-বধূর থেকে চোখ ফেরানো দায়। অন্য দিকে, আরাধ্যাকে একটি সাদা শার্ট-স্টাইলের টপ ও জিন্সে দেখা গিয়েছে। ছবিতে তাঁর মা বৃন্দাকে একটি গোলাপি স্যুটে এবং তাঁর বৌদি শ্রীমাকে একটি সবুজ স্যুটে দেখা গিয়েছে। উৎসবের সময় ঐশ্বর্যকে প্রায়শই তাঁর মায়ের বাড়িতেই দেখা যায়। এমনকী মাঝে এমন খবরও ছিল যে, অভিনেত্রী পাকাপাকিভাবে বর্তমনে মায়ের কাছেই থাকছেন। কিন্তু সেগুলি পরবর্তীকালে গুজব বলে প্রমাণিত হয়।

ঐশ্বর্যর ভাই সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়।

ঐশ্বর্যের ভাই আদিত্যর কথা বলতে গেলে, তিনিও সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় এবং প্রায়শই তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলের সঙ্গে ছবি শেয়ার করেন। আদিত্যর ইনস্টাগ্রাম এই পারিবারিক মুহূর্তগুলোতে ভরা। তিনি পেশায় মার্চেন্ট নেভির একজন অফিসার। অন্য দিকে, অভিনেত্রীর বউদি শ্রীমা নিজেও একজন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর মেকআপ এবং জীবনধারা সম্পর্কিত ভিডিয়ো শেয়ার করে থাকেন। শ্রীমা একটি ব্র্যান্ডের সঙ্গেও যুক্ত এবং প্রায়শই সেটির প্রচার করতে দেখা যায়।

ঐশ্বর্য রাইয়ের চলচ্চিত্র জীবন

উল্লেখ্য যে, ঐশ্বর্য রাই গত কয়েক বছর ধরে বড় পর্দা থেকে অনুপস্থিত। আরাধ্যার জন্মের পর থেকে তিনি মেয়েকে সময় দিতে কাজের সংখ্যা কমিয়েছেন। তাঁকে হাতে গোনা কয়েকটি প্রকল্পে দেখা গেলেও, এখন তিনি পুরোপুরি দূরে। তবে সিনেমা না করলেও, এই অভিনেত্রী কান চলচ্চিত্র উৎসব-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজের উপস্থিতি দিয়ে মাথা ঘুরিয়েছেন অনুরাগীদের।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/রাখিতে পরিবারের সাথে ঐশ্বর্য! বোন বিশ্ব সুন্দরী, কোন পেশায় আছেন অভিনেত্রীর দাদা?
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