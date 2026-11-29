প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।
তাসের ঘরের মতো কি ভাঙছে জনপ্রিয় টেলি জুটির সংসার? নায়ক স্বামীকে আনফলো করলেন অভিনেত্রী!
‘তাসের ঘরের মতো কি ভাঙছে জনপ্রিয় জুটির সংসার? বিচ্ছেদের জল্পনার মাঝেই ইনস্টাগ্রামে নীলকে আনফলো করলেন ঐশ্বর্য, মুছে ফেললেন একসঙ্গে তোলা সব ছবিও! তবে এখনও ঐশ্বর্যকে ফলো করছেন নীল, তবে কি একতরফা অভিমান?
হিন্দি টেলিভিশনের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং চর্চিত জুটি ঐশ্বর্য শর্মা (Aishwarya Sharma) ও নীল ভাট (Neil Bhatt) ফের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করে শিরোনামে। ‘বিগ বস ১৭’ (Bigg Boss 17)-এর এই প্রাক্তন প্রতিযোগী জুটির দাম্পত্য জীবনে ভাঙন ও বিচ্ছেদের গুঞ্জন বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। যদিও দু’জনের কেউই আগে এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেননি, ফলে গসিপের বাজার কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছিল। কিন্তু এবার সোশাল মিডিয়ায় স্বামী নীল ভট্টকে আনফলো করা এবং একসঙ্গে তোলা সমস্ত ছবি ইনস্টাগ্রাম থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর থেকেই ফের তুঙ্গে উঠেছে ঐশ্বর্য ও নীলের বিচ্ছেদ নিয়ে নতুন চর্চা!
নীলকে আনফলো ও ছবি ডিলিট— তবে কি একতরফা অভিমান ঐশ্বর্যর?
ঐশ্বর্য শর্মার এই পদক্ষেপে রীতিমতো অবাক ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অনুরাগীরা। কারণ, এই জুটি বরাবরই নিজেদের সম্পর্ক ও ভালোবাসা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় বেশ খোলামেলা ছিলেন— প্রায়ই একসঙ্গে ছবি পোস্ট করতেন এবং একে অপরকে ট্যাগ করতেন।
তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ঐশ্বর্য আনফলো করলেও নীল ভট্ট এখনও ইনস্টাগ্রামে ঐশ্বর্যকে ফলো করছেন। তাহলে কি অভিমান বা দূরত্ব কেবল ঐশ্বর্যর দিক থেকেই তৈরি হয়েছে? এই বিষয়ে দু’জন মুখ না খোলা পর্যন্ত ধোঁয়াশা কাটছে না; আপাতত ঐশ্বর্য বা নীলের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন অনুরাগীরা।
‘গুম হ্যায় কিসি কে পেয়ার মেঁ’ থেকে বিয়ে— কবে থেকে শুরু বিচ্ছেদের গুঞ্জন?
প্রেম ও পরিণয়: জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘গুম হ্যায় কিসি কে পেয়ার মেঁ’ (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)-এর সেটেই আলাপ হয়েছিল ঐশ্বর্য ও নীলের। ধারাবাহিকে নীল ‘বিরাট চव्हाণ’ এবং ঐশ্বর্য ‘পত্রলেখা (পাখি)’-র চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। শুটিংয়ের ফাঁকেই তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ২০২১ সালের নভেম্বরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা।
বিচ্ছেদের জল্পনা: বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁদের সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে নানা কথা শোনা যাচ্ছিল, যদিও প্রকাশ্যে কেউই তা নিশ্চিত করেননি। এরই মধ্যে খবর ছড়িয়েছিল যে ২০২৫ সালের নভেম্বরেই বিচ্ছেদের আবেদন জানিয়েছিলেন এই তারকা জুটি। এবার সোশাল মিডিয়ায় ছবি মুছে ফেলা ও আনফলো করার ঘটনায় সেই জল্পনাই আরও জোরালো হলো।