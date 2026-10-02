Drishyam 3 Twitter Review: প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের থেকেও ভালো দৃশ্যম ৩-এর ক্লাইম্যাক্স টুইস্ট! কেমন হল অজয়ের ছবি

Drishyam 3 Twitter Review: প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের থেকেও ভালো দৃশ্যম ৩-এর ক্লাইম্যাক্স টুইস্ট! কেমন হল অজয়ের ছবি
অজয় দেবগনের 'দৃশ্যম 3' 2 অক্টোবর অর্থাৎ শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি মুক্তির সাথে সাথে দর্শকদের প্রতিক্রিয়াও বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।
Drishyam 3 Twitter Review: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। শুক্রবার, ২ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে অজয় দেবগনের বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘দৃশ্যম ৩’। ফের বিজয় সালগাঁওকরের চরিত্রে অজয়কে পর্দায় দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন অনুরাগীরা। এর আগে ‘দৃশ্যম’ এবং ‘দৃশ্যম ২’—দুটি ছবিই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ফলে তৃতীয় পর্ব ঘিরেও প্রত্যাশা ছিল তুঙ্গে। ছবি মুক্তির পর থেকেই সমাজমাধ্যমে আসতে শুরু করেছে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া। কেমন হল ‘দৃশ্যম ৩’? এক্সে (সাবেক টুইটার) ছবিটি নিয়ে কী বলছেন দর্শকরা?
প্রথম দুই ছবির সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করেছে ‘দৃশ্যম ৩’
অজয় দেবগনের সাসপেন্স-থ্রিলার ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’ (Drishyam 3) মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই এক্সে ছবিটি নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। কেউ ছবিটিকে দুর্দান্ত বলছেন, আবার কেউ তুলনা টানছেন আগের দুই পর্বের সঙ্গে।
ছবির গল্পে আগের দুটি পর্বের ঘটনাকে তৃতীয় ভাগের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত করা হয়েছে, সেই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে দর্শকদের একাংশের মতে, আগের দুটি ছবি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে নতুন ছবির গল্প, প্রেক্ষাপট এবং টুইস্টগুলি আরও ভালোভাবে উপভোগ করা সম্ভব হবে।
ইন্টারভ্যালের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ দর্শক
‘দৃশ্যম ৩’ নিয়ে এক্সে একের পর এক প্রতিক্রিয়া সামনে আসছে। এক দর্শক ছবির ইন্টারভ্যালের দৃশ্যের প্রশংসা করে সেটিকে ‘অসাধারণ সিনেমা’ বলে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি, প্রেক্ষাগৃহে যাওয়ার আগে অনুরাগীদের প্রথম দুটি ছবি আরও একবার দেখে নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।
সব মিলিয়ে, বিজয় সালগাঁওকরের প্রত্যাবর্তন ঘিরে দর্শকদের মধ্যে যে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে, তা স্পষ্ট সমাজমাধ্যমের প্রতিক্রিয়ায়। এবার দেখার, অজয় দেবগনের এই সাসপেন্স-থ্রিলার দর্শকদের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পারে।
অন্য এক দর্শক লিখেছেন, ‘অজয় দেবগন ও জয়দীপ আহলাওয়াতের মুখোমুখি লড়াই ছবির অন্যতম আকর্ষণ। আরও একবার নতুন মাইন্ড গেম নিয়ে ফিরে এসেছেন বিজয় সালগাঁওকর।’
অন্য এক দর্শকের কথায়, ‘প্রমাণ করে দিয়েছে দৃশ্যম ৩, একটি ভালো ছবি তৈরি করতে বিতর্কিত দৃশ্য, আইটেম নম্বর, বড় বাজেট কিংবা বিদেশের লোকেশনের প্রয়োজন হয় না।’
অন্য এক এক্স ব্যবহারকারীর পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের থেকেও দৃশ্যম ৩-এর ক্লাইম্যাক্সের টুইস্ট আরও ভালো। ছবির গল্পের বুনন এবং সাসপেন্স—দুটিই আগের দুই ছবির সম্মিলিত আবহকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। ছবিটি দেখুন, তাহলেই বিশ্বাস করবেন। অসাধারণ একটি ছবি!’
এক দর্শক লিখেছেন, ‘বিজয় সালগাঁওকর ফিরে এসেছে! অজয় দেবগন স্যর, আপনাকে এবং আপনার গোটা টিমকে দৃশ্যম ৩-এর জন্য অভিনন্দন। ২ অক্টোবরের কথা মনে আছে তো? শুভ দৃশ্যম দিবস!’ অন্য এক দর্শকের কথায়, ‘একটি দুর্দান্ত ব্লকবাস্টার ছবি! দৃশ্যম ৩-এ অজয় দেবগন স্যার এবং তাঁর গোটা টিম অসাধারণ কাজ করেছেন।’
‘দৃশ্যম ৩’ সম্পর্কে
‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’ ছবিটি পরিচালনা করেছেন অভিষেক পাঠক। ২০২৬ সালের ২ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে এই সাসপেন্স-থ্রিলার। ছবিতে অজয় দেবগন ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তব্বু, শ্রিয়া শরণ, জয়দীপ আহলাওয়াত, প্রকাশ রাজ, ইশিতা দত্ত এবং রজত কাপুরের মতো অভিনেতারা।
এর আগে ছবির পরিচালক অভিষেক পাঠক জানিয়েছিলেন, প্রথমে ছবির নাম ‘দৃশ্যম ৩’ রাখার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় পর্বের নাম ‘দৃশ্যম ৩’ হলে দর্শকদের মনে পরবর্তী পর্ব আসার প্রত্যাশা তৈরি হতে পারে। যেহেতু এই ছবির মাধ্যমেই গল্পের সমাপ্তি ঘটাতে চান নির্মাতারা, তাই নাম রাখা হয়েছে ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’। যদিও এখনও অধিকাংশ দর্শক ছবিটিকে ‘দৃশ্যম ৩’ নামেই উল্লেখ করছেন।
মালয়ালম ছবির হিন্দি রিমেক
‘দৃশ্যম’ আসলে মোহনলালের মালয়ালম ছবির হিন্দি রিমেক। ২০১৫ সালে অজয় দেবগন অভিনীত ‘দৃশ্যম’-এর হাত ধরে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির যাত্রা শুরু হয়। এরপর ২০২২ সালে মুক্তি পায় ‘দৃশ্যম ২’।
দুটি ছবির গল্পেই কেন্দ্রীয় চরিত্র বিজয় সালগাঁওকর। মেয়েকে ঘিরে একটি অপরাধের ঘটনার পর নিজের বুদ্ধি ও কৌশলের সাহায্যে কীভাবে পুলিশের তদন্তকে বারবার বিভ্রান্ত করে সে, তা নিয়েই এগিয়েছে ছবির কাহিনি। তৃতীয় পর্বে সেই গল্পেরই চূড়ান্ত পরিণতি দেখানো হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More