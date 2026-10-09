Drishyam 3 Box Office Day 7: সপ্তম দিনেও বক্স অফিসে ঝড় অজয় দেবগনের ‘দৃশ্যম ৩’-এর! ৭ দিনে কত কোটি আয় করল ছবি?

Drishyam 3 Box Office Day 7: সপ্তম দিনেও বক্স অফিসে ঝড় অজয় দেবগনের ‘দৃশ্যম ৩’-এর! ৭ দিনে কত কোটি আয় করল ছবি?
মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে অজয় দেবগনের ‘দৃশ্যম ৩’। বিজয় সালগাঁওকরের চরিত্রে ফের দর্শকদের মন জয় করেছেন অভিনেতা। প্রথম দিনেই ৬২ কোটি টাকার ব্যবসা করা এই সাসপেন্স থ্রিলার সপ্তম দিনেও ভালো আয় করেছে। এক নজরে দেখে নিন ছবির সাত দিনের বক্স অফিস কালেকশন।
Drawyam 3 Box Office Collection Day 7: অজয় দেবগনের বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘দৃশ্যম ৩’ বক্স অফিসে দাপট অব্যাহত রেখেছে। ‘দৃশ্যম’ ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় ছবি মুক্তির পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ২ অক্টোবর, ২০২৬-এ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে এই সাসপেন্স থ্রিলার। সমালোচকদের পাশাপাশি দর্শকদের কাছ থেকেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে ছবিটি। ফের বিজয় সালগাঁওকরের চরিত্রে অজয় দেবগনের অভিনয় মুগ্ধ করেছে দর্শকদের। মুক্তির প্রথম দিনেই রেকর্ড ব্যবসা করার পর এবার সামনে এল ছবির সপ্তম দিনের আয়ের পরিসংখ্যান।
সপ্তম দিনেও অব্যাহত ‘দৃশ্যম ৩’-এর ঝড়
অভিষেক পাঠক পরিচালিত ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’-এ অজয় দেবগনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন জয়দীপ আহলাওয়াত। ছবিতে দু’জনের অভিনয়ই দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। একে অপরকে টক্কর দিয়েছেন দুই অভিনেতা।
বক্স অফিসের হিসাব অনুযায়ী, মুক্তির প্রথম দিনেই ছবিটি ৬২ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। এবার সামনে এসেছে সপ্তম দিনের কালেকশন। Sacnilk-এর প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ মুক্তির সপ্তম দিনে ছবিটি প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত ভারতে ১১.১০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। এর ফলে ভারতে ছবিটির মোট সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৩.৬০ কোটি টাকা।
এক নজরে ‘দৃশ্যম ৩’-এর বক্স অফিস কালেকশন
প্রথম দিনেই ৬২ কোটি টাকার ব্যবসা করে দুর্দান্ত শুরু করেছিল ছবিটি। এরপরও দর্শকদের আগ্রহ বজায় রয়েছে। মুক্তির সপ্তম দিনেও ১১.১০ কোটি টাকার আয় ছবিটির বক্স অফিসে শক্তিশালী অবস্থানের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে সপ্তম দিনের পরিসংখ্যানটি প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হলে অঙ্কে পরিবর্তন হতে পারে।
|প্রথম দিন
|৬২ কোটি টাকা
|দ্বিতীয় দিন
|৫৩.৫০ কোটি টাকা
|তৃতীয় দিন
|৬১ কোটি টাকা
|চতুর্থ দিন
|২১ কোটি টাকা
|পঞ্চম দিন
|১৯.৫০ কোটি টাকা
|ষষ্ঠ দিন
|১৫.৫০ কোটি টাকা
|সপ্তম দিন
|১১.১০ কোটি টাকা
|মোট সংগ্রহ
|২৪৩.৬০ কোটি টাকা
কেন ‘দৃশ্যম ৩’-এর নাম ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’?
অভিষেক পাঠক পরিচালিত এই ছবিতে অজয় দেবগন ছাড়াও অভিনয় করেছেন টাবু, শ্রিয়া শরণ, জয়দীপ আহলাওয়াত, প্রকাশ রাজ, ঈশিতা দত্ত এবং রজত কাপুরের মতো অভিনেতারা। ছবিটি ২ অক্টোবর, ২০২৬-এ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে।
পরিচালক অভিষেক পাঠক আগে জানিয়েছিলেন, প্রথমে ছবির নাম ‘দৃশ্যম ৩’ রাখার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় পর্ব বললে দর্শকদের মনে আরও একটি পর্ব আসার প্রত্যাশা তৈরি হতে পারে। যেহেতু এই ছবির মাধ্যমেই গল্পের সমাপ্তি ঘটানোর পরিকল্পনা, তাই নাম রাখা হয় ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’। তবে দর্শকদের মুখে এখনও ছবিটি ‘দৃশ্যম ৩’ নামেই বেশি পরিচিত।
মালয়ালম ছবির হিন্দি রিমেক ‘দৃশ্যম’
মোহনলালের অভিনীত মালয়ালম ‘দৃশ্যম’ ছবির হিন্দি রিমেক এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। ২০১৫ সালে অজয় দেবগনের ‘দৃশ্যম’-এর মাধ্যমে হিন্দি ফ্র্যাঞ্চাইজির যাত্রা শুরু হয়। এরপর ২০২২ সালে মুক্তি পায় ‘দৃশ্যম ২’। দুটি ছবিতেই বিজয় সালগাঁওকরের গল্প উঠে এসেছে। মেয়েকে জড়িয়ে থাকা একটি অপরাধের ঘটনায় পুলিশকে নিজের বুদ্ধি ও কৌশলে বারবার বিভ্রান্ত করে সে। এবার ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’-এ সেই গল্পের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় দর্শকরা।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More