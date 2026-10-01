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অজয় দেবগনের কোন ৭ ছবি সবচেয়ে বেশি ওপেনিং পেয়েছে? ‘দৃশ্যম দ্য কনক্লুশন’ মুক্তির আগে দেখুন পুরো তালিকা

দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন মুক্তি পেতে চলেছে। এই ছবি মুক্তির আগে, আসুন আমরা আপনাকে অজয় দেবগনের প্রথম দিনের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ৭টি সিনেমা সম্পর্কে বলি।

Published on: Oct 1, 2026, 17:00:48 IST
By Tulika Samadder
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অজয় দেবগনের বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’ মুক্তি পাচ্ছে শুক্রবার, ২ অক্টোবর। ‘দৃশ্যম’ ফ্র্যাঞ্চাইজির শেষ ছবি হওয়ায় দর্শকদের মধ্যে এই ছবিকে ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে। বিজয় সালগাঁওকর শেষ পর্যন্ত পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারবেন কি না, তা জানার অপেক্ষায় রয়েছেন অনুরাগীরা।

অজয় দেবগনের সবচেয়ে বড় ওপেনিং পাওয়া ৭টি ছবি।
অজয় দেবগনের সবচেয়ে বড় ওপেনিং পাওয়া ৭টি ছবি।

তবে নতুন ছবি মুক্তির আগে একবার ফিরে দেখা যাক অজয় দেবগনের কেরিয়ারের প্রথম দিনে সবচেয়ে বেশি আয় করা ছবিগুলির দিকে। তালিকায় রয়েছে ‘সিংহম এগেন’, ‘সিংহম রিটার্নস’ থেকে ‘গোলমাল এগেন’-এর মতো একাধিক জনপ্রিয় ছবি।

১. সিংঘম এগেইন

অজয় দেবগনের কেরিয়ারে প্রথম দিনের আয়ের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে ‘সিংহম এগেন’। ২০২৪ সালে মুক্তি পাওয়া এই ছবিটি প্রথম দিনেই ভারতে ৪৩.৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। রোহিত শেট্টি পরিচালিত এই ছবিতে অজয়ের পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন একাধিক তারকা।

সিংঘম এগেইন।
সিংঘম এগেইন।

২. সিংঘম রিটার্নস

তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ২০১৪ সালে মুক্তি পাওয়া ‘সিংহম রিটার্নস’। ছবিটি প্রথম দিনে ৩২.০৯ কোটি টাকা আয় করেছিল। অ্যাকশনধর্মী এই ছবিতে আবারও বাজিরাও সিংহমের চরিত্রে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন অজয়।

সিংঘম রিটার্নস।
সিংঘম রিটার্নস।

৩. গোলমাল এগেইন

২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া ‘গোলমাল এগেন’ রয়েছে তালিকার তৃতীয় স্থানে। কমেডি ঘরানার এই ছবিটি প্রথম দিনে ভারতে ৩০.১৪ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। রোহিত শেট্টি পরিচালিত ‘গোলমাল’ ফ্র্যাঞ্চাইজির এই ছবিতে অজয়ের সঙ্গে ছিলেন পরিণীতি চোপড়া, তুষার কাপুর, আরশাদ ওয়ারসি, শ্রেয়স তলপড়ে এবং কুণাল খেমু।

গোলমাল এগেইন।
গোলমাল এগেইন।

৪. রেইড ২

২০২৫ সালে মুক্তি পেয়েছিল অজয় দেবগনের ‘রেড ২’। প্রথম দিনে ছবিটি ১৯.২৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক আয়কর আধিকারিকের লড়াইকে কেন্দ্র করে তৈরি এই ছবিতে অজয়ের অভিনয় দর্শকদের নজর কেড়েছিল।

রেইড ২।
রেইড ২।

৫. টোটাল ধামাল

২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘টোটাল ধামাল’ প্রথম দিনে ভারতে ১৬.৫০ কোটি টাকা আয় করেছিল। কমেডি ছবিটিতে অজয়ের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন অনিল কাপুর, মাধুরী দীক্ষিত, রিতেশ দেশমুখ, অর্শদ ওয়ারসি-সহ একাধিক তারকা।

টোটাল ধামাল।
টোটাল ধামাল।

৬. তানহাজি: দ্য আনসং ওয়ারিয়র

অজয় দেবগনের অন্যতম সফল ছবি ‘তানহাজি: দ্য আনসং ওয়ারিয়র’। ২০২০ সালে মুক্তি পাওয়া এই ঐতিহাসিক ছবিটি প্রথম দিনে ভারতে ১৪ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। ছবিতে তানহাজি মালুসারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অজয়। তাঁর বিপরীতে ছিলেন কাজল এবং খলনায়কের চরিত্রে ছিলেন সইফ আলি খান।

তানহাজি: দ্য আনসং ওয়ারিয়র
তানহাজি: দ্য আনসং ওয়ারিয়র

৭. ধামাল ৪

২০২৬ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ধামাল ৪’-ও রয়েছে এই তালিকায়। ছবিটি প্রথম দিনে ভারতে ১৪ কোটি টাকা আয় করেছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজির এই ছবিতে অজয় দেবগনকে ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ ছিল যথেষ্ট।

ধামাল ৪ (IMDb)
ধামাল ৪ (IMDb)

‘দৃশ্যম ৩’-এর নাম বদলে ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’ কেন?

অজয় দেবগনের ‘দৃশ্যম ৩’-এর নাম বদলে রাখা হয়েছে ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’। ছবির পরিচালক অভিষেক পাঠক জানিয়েছেন, এটি ফ্র্যাঞ্চাইজির শেষ পর্ব। তাই ছবির নামের সঙ্গে ‘দ্য কনক্লুশন’ যুক্ত করা হয়েছে।

পরিচালকের কথায়, ছবির নাম ‘দৃশ্যম ৩’ রাখা হলে দর্শকদের মনে পরবর্তী পর্ব আসার সম্ভাবনা নিয়ে প্রত্যাশা তৈরি হতে পারত। কিন্তু নির্মাতারা গল্পটি এখানেই শেষ করতে চান। দর্শকদের মধ্যে কোনও বিভ্রান্তি তৈরি না করতেই এই নাম বেছে নেওয়া হয়েছে।

ছবিতে অজয় দেবগন ছাড়াও অভিনয় করেছেন তব্বু, শ্রিয়া শরণ, প্রকাশ রাজ, জয়দীপ আহলাওয়াত, ইশিতা দত্ত এবং মৃণাল যাদব। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অভিষেক পাঠক।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/অজয় দেবগনের কোন ৭ ছবি সবচেয়ে বেশি ওপেনিং পেয়েছে? ‘দৃশ্যম দ্য কনক্লুশন’ মুক্তির আগে দেখুন পুরো তালিকা
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