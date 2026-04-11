শপিং মলে ‘ভূত বাংলা’ প্রচারে অক্ষয়! খিলাড়িকে দেখতে এসকেলেটরে উঠে পড়ল ভিড়, নিয়ন্ত্রণের বাইরে পরিস্থিতি
অক্ষয় কুমার যখন ভূত বাংলার প্রচারের জন্য গ্রেটার নয়ডার গৌড় সিটি মলে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি ধারণা করেননি যে পরিস্থিতি এত খারাপ হয়ে যায়। ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং লোকেরা এসকেলেটরে উঠে তাদের জীবন বাজি রাখতে শুরু করে।
বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমার বর্তমানে তার আসন্ন হরর-কমেডি সিনেমা ‘ভূত বাংলা’র প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন। এই প্রচারণার অংশ হিসেবে তিনি রাজপাল যাদব এবং ওয়ামিকা গাব্বির সঙ্গে শনিবার গ্রেটার নয়ডার গৌর সিটি মল-এ উপস্থিত হন।
সেখানে সিনেমার প্রচারমূলক অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও, অক্ষয় কুমারকে এক ঝলক দেখার জন্য হঠাৎই বিপুল সংখ্যক ভক্তের ভিড় জমে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। নিরাপত্তা কর্মীরাও ভিড় সামলাতে ব্যর্থ হন এবং একটি সাধারণ প্রোমোশনাল ইভেন্ট বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে পরিণত হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ভিড় এতটাই বেশি ছিল যে মলের ভিতরে দাঁড়ানোরও জায়গা ছিল না। অনেক ভক্ত এসকেলেটরের রেলিংয়ে উঠে পড়েন, যাতে তারা উপরের তলা থেকে অভিনেতাকে দেখতে পারেন। নিচতলায় ব্যারিকেড ভেঙে পড়ার ঘটনাও ঘটে এবং মানুষজন দৌড়ে সামনে এগোতে থাকে। তবে এই বিশৃঙ্খলার মাঝেও অক্ষয় কুমার শান্ত থাকেন এবং ভক্তদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন চালিয়ে যান।
উল্লেখ্য, দীর্ঘ সময় পর পরিচালক প্রিয়দর্শনের সঙ্গে অক্ষয় কুমারের জুটি আবার বড় পর্দায় ফিরছে ভূত বাংলা ছবির মাধ্যমে। ছবিতে আরও রয়েছেন টাব্বু, ওয়ামিকা গাব্বি, পরেশ রাওয়াল এবং রাজপাল যাদব। ইতিমধ্যেই ছবির ট্রেলার প্রকাশিত হয়েছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনাও চলছে।
একতা কাপুর এবং শোভা কাপুরের বালাজি মোশন পিকচার্সের সঙ্গে মিলে কেপ অফ গুড ফিল্মস এই ছবিটি প্রযোজনা করেছে। ‘ভূত বাংলা’ আগামী ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। অক্ষয় কুমারের তারকা খ্যাতি এবং প্রিয়দর্শনের পরিচালনার কারণে ছবিটি নিয়ে সিনেমা বিশেষজ্ঞদের বড় প্রত্যাশা রয়েছে।
