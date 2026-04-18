একের পর এক সমস্যায় ‘হেরা ফেরি ৩’, এবার ছবি নিয়ে বড় আপডেট দিলেন অক্ষয়

একের পর এক সমস্যায় ‘হেরা ফেরি ৩’, এবার ছবি নিয়ে বড় আপডেট দিলেন অক্ষয়
যারা 'হেরা ফেরি ৩'-এর জন্য অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য একটি দুঃসংবাদ। অক্ষয় কুমার নিশ্চিত করেছেন যে 'হেরা ফেরি ৩' আপাতত তৈরি হচ্ছে না। অক্ষয় বলেছেন যে যখন তিনি জানতে পারেন যে ছবিটি তৈরি হবে না, তখন তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।
হেরা ফেরি ফ্র্যাঞ্চাইজি বলিউডের একটি কাল্ট কমেডি সিনেমা। ছবিটির দুটি পার্ট মুক্তি পেয়েছে এবং ভক্তরা অধীর আগ্রহে তৃতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু যারা এই তৃতীয় পার্টের জন্য অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য রয়েছে একটি দুঃসংবাদ।অক্ষয় কুমার নিশ্চিত করেছেন যে 'হেরা ফেরি ৩' আপাতত তৈরি হচ্ছে না।
'হেরা ফেরি ৩' নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে
গত বছর 'হেরা ফেরি ৩' নিয়ে অনেক বিতর্ক দেখা গিয়েছিল। প্রথমে খবর পাওয়া যায় পরেশ রাওয়াল তৃতীয় পার্টের অংশ হবেন না। এরপর যখন পরেশ রাওয়ালের ফেরার খবর আসে, ভক্তরা খুব খুশি হন। এরপর আবার ছবিটি আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণের এক প্রযোজক দাবি করেন যে ছবিটির ফ্র্যাঞ্চাইজি কপিরাইট তার কাছে রয়েছে। তিনি ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালাকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছেন।
সম্প্রতি শুভঙ্কর মিশ্র তার সাক্ষাৎকারে অক্ষয় কুমারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে 'হেরা ফেরা ৩' তৈরি হচ্ছে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে অক্ষয় কুমার বলেছিলেন যে আপাতত ছবিটি তৈরি হচ্ছে না। এই শুনে শুভঙ্কর অবাক হয়ে বলেছিলেন যে আমরা শুনেছিলাম সব বিষয় সমাধান হয়ে গিয়েছিল? অক্ষয় বলেন যে বিষয়গুলি এখনও সমাধান হয়নি।
যখন হোস্ট অক্ষয় কুমারকে বলেন যে এটি ভক্তদের জন্য একটি ধাক্কা। এই বিষয়ে অক্ষয় উত্তর দিয়েছিলেন - আমিও ধাক্কা খেয়েছিলাম। আমিও চাই রাজু হয়ে ফিরতে। ঠিক আছে, আমরা 'ওয়েলকাম' বানিয়ে নেব। তবে আপাতত এটা হচ্ছে না। এক বছর তো হচ্ছেই না।
অক্ষয়কে তৃতীয় পার্ট না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন যে এতে অনেক সমস্যা রয়েছে। কিছু জিনিস এমন হয় যা ক্যামেরার সামনে বলা যায় না। চুক্তি আছে, অনেক জিনিস আছে যা প্রকল্পকে পিছিয়ে দেয়। যখন সময় আসবে, তৈরি হবে।
প্রথম পার্ট এসেছিল ২০০০ সালে। 'হেরা ফেরি-র কথা বললে, ছবিটির প্রথম পার্ট ২০০০ সালে এসেছিল। এর ৬ বছর পর ছবিটির দ্বিতীয় পার্ট মুক্তি পায়। দুটি পার্টেই পরেশ রাওয়াল, সুনীল শেট্টি এবং অক্ষয় কুমার ভক্তদের হাসাতে দেখা গিয়েছিল। প্রথম পার্টের পরিচালক ছিলেন প্রিয়দর্শন। দ্বিতীয় পার্ট পরিচালনা করেছিলেন নীরজ ভোড়া।
Home/Entertainment/একের পর এক সমস্যায় ‘হেরা ফেরি ৩’, এবার ছবি নিয়ে বড় আপডেট দিলেন অক্ষয়