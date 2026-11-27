প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।
অক্ষয়ের জ্বালায় ঘুমোতে পারছেন না! ফোনেই বরকে বকা দিলেন টুইঙ্কেল, ফোকটে কফি উইথ করণে যাওয়া নিয়েও খোঁটা
ভোর ৬টায় অনুপ জলোটার মতো ভজন গেয়ে ঘুম ভাঙানো, আর এখন ফোকটে করণের শোয়ে গিয়েছ!’ ‘কফি উইথ করণ ৯’-এ ফোন করতেই অক্ষয় কুমারকে তীব্র খোঁচা টুইঙ্কল খান্নার! হাসিতে ফেটে পড়লেন করণ-রবি কিষাণ
করণ জোহরের জনপ্রিয় চ্যাট শো ‘কফি উইথ করণ সিজন ৯’ (Koffee With Karan 9)-এ সম্প্রতি রবি কিষাণের সঙ্গে অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন বলিউডের ‘খিলাড়ি’ অক্ষয় কুমার (Akshay Kumar)। আর সেখানেই এক মজার গেম সেগমেন্টে স্ত্রী টুইঙ্কল খান্না (Twinkle Khanna)-কে ফোন করে রীতিমতো বিপাকে পড়লেন অভিনেতা! ফোনের ওপার থেকে স্বভাবসিদ্ধ রসবোধে অক্ষয়কে একের পর এক তীব্র খোঁচা (রোস্ট) দিলেন টুইঙ্কল— যা শুনে হাসি চাপতে পারলেন না খোদ সঞ্চালক করণ জোহর এবং রবি কিষাণ। সোশাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর এই মজার কথোপকথন।
‘অনুপ জলোটার মতো ভজন গাও, অন্তত বাথরুমের দরজাটা তো বন্ধ করো!’— ফোনেই ধমক টুইঙ্কলের:
শোয়ের নিয়ম অনুযায়ী, ৫ পয়েন্ট জেতার জন্য নিজের কোনো বন্ধুকে ফোন করে তাঁর মুখ দিয়ে 'হে করণ, ইটস মি” (Hey Karan, it's me) বলাতে হতো। অক্ষয় বেছে নেন স্ত্রী টুইঙ্কলকে। কিন্তু ফোন ধরতেই টুইঙ্কলের মেজাজ দেখে অবাক হয়ে যান অক্ষয়।
কেন এত রেগে আছেন জিজ্ঞেস করতেই ফোনের ওপার থেকে টুইঙ্কল বলে ওঠেন, ‘গত রাতে আমার প্রায় ঘুমই হয়নি। তারপর তুমি খুব সকালে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছ। ভোর ৬টার সময় কে ভজন চালায়? আর তার ওপর তুমি নিজে তার চেয়েও জোরে গান গাইছ, যেন তুমি কোনো অনুপ জলোটা! কতবার বলেছি, অন্তত বাথরুমের দরজাটা তো ঠিক করে বন্ধ করো!’
স্পিকারফোনে টুইঙ্কলের এই অভিযোগ শুনে স্টুডিয়োতে হাসির রোল পড়ে যায়।
‘ফোকটে কাজ করছ, আমি তো অবাক!’— করণের সামনেই অক্ষয়কে খোঁচা টুইঙ্কলের:
এরপর অক্ষয় টুইঙ্কলকে জানান যে তিনি ‘কফি উইথ করণ’-এর সেটে রয়েছেন এবং করণ তাঁকে র্যাপিড-ফায়ার রাউন্ডের বিচারক হওয়ার অনুরোধ করেছেন। স্পিকারফোন চালু আছে না বুঝেই টুইঙ্কল বলে বসেন, ‘আমি জানতাম না তুমি আজ এটা করছ। ফোকটে কাজ আপনি করছেন, আমি তো অবাক!’
সঙ্গে সঙ্গে ফোনে কথা বলে ওঠেন করণ জোহর। মজা করে টুইঙ্কলকে তিনি বলেন, ‘তোমার কি সব কিছুর জন্য টাকা চাই? তুমি আমার টাকা চাও! তুমি কীভাবে বলতে পারো যে কফি উইথ করণে আসার জন্য আমি তোমার স্বামীকে টাকা দেব?’
অক্ষয়-টুইঙ্কলের মজার রসায়নে মুগ্ধ নেটপাড়া ও তাঁদের প্রেমের গল্প:
সোশাল মিডিয়ায় এই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই ভক্তদের মন্তব্যের বন্যা বয়ে গিয়েছে। কেউ লিখেছেন, ‘অক্ষয় আর টুইঙ্কলের খুনসুটি সেরা’, আবার কেউ মজা করে বলেছেন, 'টুইঙ্কল ওঁকে অনুপ জলোটা বলে ডাকছে, দারুণ রসায়ন!'
উল্লেখ্য, নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে ‘ইন্টারন্যাশনাল খিলাড়ি’ ও ‘জুলমি’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার সময় প্রেমে পড়েন অক্ষয় কুমার ও টুইঙ্কল খান্না। শাশুড়ি ডিম্পল কাপাডিয়ার শর্ত মেনে বিয়ের আগে এক বছর লিভ-ইন করেছিলেন তাঁরা। এছাড়া টুইঙ্কল মজা করে শর্ত দিয়েছিলেন যে তাঁর ‘মেলা’ ছবিটি ফ্লপ করলে তবেই তিনি অক্ষয়কে বিয়ে করবেন— এবং ছবিটি ফ্লপ হওয়ার পর ২০০১ সালের ১৭ জানুয়ারি সাতপাকে বাঁধা পড়েন এই জুটি। বর্তমানে আরভ ও নিতারা— দুই সন্তানকে নিয়ে সুখের সংসার তাঁদের।
অক্ষয় কুমার এবং টুইঙ্কল খান্নার সম্পর্ক সম্পর্কে অক্ষয় কুমার এবং টুইঙ্কল খান্না ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে ডেটিং শুরু করেন, যখন তিনি ইন্টারন্যাশনাল খিলাড়ি এবং জুলমির মতো ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। টুইঙ্কলের মা, ডিম্পল কাপাডিয়া, তাদের এক বছর একসঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তারপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। টুইঙ্কল মজার ছলে অক্ষয়কে বলেছিলেন যে তিনি শুধুমাত্র তার সাথে বিয়ে করবেন যদি তার ছবি মেলা ব্যর্থ হয়, এবং পরে তিনি সম্মত হন। দম্পতি ১৭ জানুয়ারি, ২০০১ সালে একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে বিয়ে করেন। তাদের দুই সন্তান আছে, আরব (জন্ম ২০০২) এবং নিতারা (জন্ম ২০১২)।