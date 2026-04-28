Akshay Kumar: হাই হিল পরে নাচলেন অক্ষয়! 'তোমরা কীভাবে পরো?’ সব মেয়েদের স্যালুট জানালেন অভিনেতা

Akshay Kumar: হাই হিল পরে নাচলেন অক্ষয়! 'তোমরা কীভাবে পরো?’ সব মেয়েদের স্যালুট জানালেন অভিনেতা
Akshay Kumar: অক্ষয় কুমার হিল পরে 'লাল পরী' গানে নাচতে গিয়ে স্যান্ডেলের তলা খুলে ফেলেন। পা পিছলে যাওয়া থেকে অল্পের জন্য বাঁচেন তিনি। তার নাচ ছিল বেশ মজার, তবে ফারাহ খান তার প্রশংসা করেন। অভিনেতা হিল পরা নারীদের স্যালুট জানিয়েছেন।
অক্ষয় কুমারের শো 'হুইল অফ ফরচুন'-এর গ্র্যান্ড ফিনালে ছিল খুবই মজাদার। সম্প্রতি এই অনুষ্ঠানে অ্যাকশন-হিরো অক্ষয় কুমারকে ফারাহ খান হিল পরিয়ে নাচ করালেন। শো-এর অতিথি হিসেবে ছিলেন ভূমি পেডনাকর এবং জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ। অক্ষয়ের নাচ দেখে দর্শকরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েন, তবে 'খিলাড়ি' পা পিছলে যাওয়া থেকে বেঁচে যান। আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো, অক্ষয় লাল হিল পরে 'লাল পরী' গানে নাচেন এবং হিল পরার জন্য সমস্ত নারীকে স্যালুট জানান।
জ্যাকলিন দিলেন অক্ষয়কে টাস্ক:
অক্ষয় কুমারের শো 'হুইল অফ ফরচুন' ২৭ জানুয়ারি শুরু হয়েছিল এবং ২৭ এপ্রিল শেষ হয়। গ্র্যান্ড ফিনালেতে অক্ষয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এসে ধামাল করে দেন। ফারাহ, ভূমি এবং জ্যাকলিনের মাঝে অক্ষয় দারুণ নাচ পরিবেশন করেন। শো-তে জ্যাকলিন এবং ভূমি জানান যে অক্ষয় কুমার সকলের সাথে ভয়ানক প্র্যাঙ্ক করেন। এরপর জ্যাকলিন অক্ষয়ের থেকে বদলা নিতে একটি কঠিন টাস্ক নিয়ে আসেন। তিনি অক্ষয়কে বলেন যে হিল পরে এক মিনিট নাচতে হবে। যদি তিনি থেমে যান, তবে তাকে জ্যাকলিনের অ্যাকাউন্টে ১ লক্ষ টাকা দিতে হবে। এই কথার উত্তরে অক্ষয় বলেন, 'পাগল হয়েছ, আমি পরব? মচকাবে-টচকাবে, আমি জীবনে এটা কখনও করিনি, আমি খুব ভীতু মানুষ।' ফারাহ বলেন, এত বড় বড় স্টান্ট করেছ জীবনে, এটাও করে ফেলো।
অক্ষয় ভেঙে ফেললেন হিল:
অক্ষয় ফারাহর রাখতে জ্যাকলিনের সাহায্যে হিল পরে দাঁড়ান, এরপর তিনি 'লাল পরী' গানে নাচতে শুরু করেন। একবার পা পিছলেও যান। অক্ষয়ের সাথে ফারাহ, জ্যাকলিন এবং ভূমি-ও নাচতে শুরু করেন। অক্ষয় এক মিনিটের চ্যালেঞ্জটি সম্পন্ন করেন। এরপর ফারাহকে অক্ষয়কে স্যালুট জানাতে হয় এবং তার জন্য হাততালি দেন। তবে যখন তিনি নাচছিলেন, তখন দর্শকরা খুব হাসছিলেন। অক্ষয়ের নাচের সময় হিল ভেঙেও যায়। এতে অক্ষয় বলেন, ‘সমস্ত নারীকে স্যালুট, তোমরা কীভাবে পরো?’
‘হুইল অফ ফরচুন’ প্রসঙ্গে
'হুইল অফ ফরচুন' একটি বিদেশি গেম শো-এর ভারতীয় সংস্করণ। এটি আমেরিকান গেমের আদলে তৈরি হয়েছিল। শো-এর প্রথম সিজন শেষ হয়েছে এবং এখন দ্বিতীয় সিজনের আলোচনা চলছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, দ্বিতীয় সিজনও অক্ষয় কুমারই হোস্ট করবেন। এই শো-এর মাধ্যমে অক্ষয় দীর্ঘ সময় পর টিভিতে প্রত্যাবর্তন করেন।
News/Entertainment/Akshay Kumar: হাই হিল পরে নাচলেন অক্ষয়! 'তোমরা কীভাবে পরো?’ সব মেয়েদের স্যালুট জানালেন অভিনেতা