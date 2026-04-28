সপ্তাহের শুরুতে কমলো ‘ভূত বাংলা’র আয়! ১১তম দিনে অক্ষয়-প্রিয়দর্শনের ছবি ঘরে কত কোটি তুলল?

অক্ষয় কুমার অভিনীত এবং প্রিয়দর্শন পরিচালিত হরর-কমেডি 'ভূত বাংলা' সপ্তাহান্তে দুর্দান্ত ব্যবসা করলেও সোমবার প্রত্যাশিত ভাবেই ব্যবসায় কিছুটা ভাটা পড়ে। ছবিটি দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতীয় বক্স অফিসে ১১৫ কোটি টাকার অঙ্ক ছাড়িয়ে গিয়েছে।
স্যাকনিল্ক-এর তথ্য অনুযায়ী, সোমবার ভারতে ‘ভূত বাংলা’ ৩.৬৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে, যার ফলে এর ভারতীয় বক্সঅফিসে এর মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ১১৭.০৫ কোটি টাকা। সপ্তাহের কর্মদিবস হওয়ায় ছবিটির দর্শকদের উপস্থিতি ও সংগ্রহ কিছুটা কমেছে। মুক্তির প্রথম সপ্তাহে ছবিটি ৮৪.৪০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় শুক্রবারে ‘ভূত বাংলা’ ৫.৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে।
শনিবারে আয় হয় ১০.৭৫ কোটি টাকা এবং রবিবারে ১২.৫০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সোমবার ছবিটিতে প্রায় ১০% দর্শক উপস্থিতি দেখা যায়। 'ভূত বাংলা' বিশ্বব্যাপী ১৫০ কোটি টাকার অঙ্কও ছুঁয়েছে। ছবিটি 'ভেড়িয়া' ( ৬৮.৯৯ কোটি টাকা) এবং 'মুঞ্জ্যা' ( ১০২.৫৪ কোটি টাকা)-র মতো হরর কমেডিগুলোর সংগ্রহকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এখন এটিকে 'স্ত্রী' (১২৯.৮৩ কোটি টাকা) এবং 'থাম্মা' ( ১৩৪.৭৮ কোটি টাকা)-র মতো ছবিগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।
'ভূত বাংলা' পরিচালনা করেছেন প্রিয়দর্শন এবং প্রযোজনা করেছেন অক্ষয় কুমার, একতা কাপুর এবং শোভা কাপুর বালাজি মোশন পিকচার্স এবং কেপ অফ গুড ফিল্মসের অধীনে। এতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, পরেশ রাওয়াল, যিশু সেনগুপ্ত, রাজপাল যাদব, টাবু এবং ওয়ামিকা গাব্বি। এটি প্রিয়দর্শন এবং অক্ষয়ের ভুল ভুলাইয়া (২০১৭) এর পরে দ্বিতীয় হরর কমেডি। ছবিটি ১৭ এপ্রিল মুক্তি পেয়েছে।
‘ভুল ভুলাইয়া’ থেকে ‘ভূত বাংলা’ কীভাবে আলাদা, সে প্রসঙ্গে লেখক রোশন শঙ্কর হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেছিলেন , ‘ভুল ভুলাইয়া-র সঙ্গে তুলনা হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ‘ভূত বাংলা’-র গল্প, আবহ, ব্যাপ্তি এবং সামগ্রিক জগৎ অনেকটাই ভিন্ন। তাই এর অভিজ্ঞতা শুধু ভয় আর হাসির চেয়ে অনেক বড়। দর্শকরা ছবিটি দেখার পর আশা করি, আমরা এর ব্যাপ্তি এবং যে আবেগঘন মূলভাবটি তুলে ধরতে চেয়েছি, তা তাঁরা বুঝতে পারবেন।’
