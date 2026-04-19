এখনও হয়নি ১ সপ্তাহ, এর মধ্যেই ওটিটি-তে ‘ভুত বাংলা’র মুক্তির খবর! কোন প্লাটফর্মে?

এখনও হয়নি ১ সপ্তাহ, এর মধ্যেই ওটিটি-তে ‘ভুত বাংলা’র মুক্তির খবর! কোন প্লাটফর্মে?
অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' সিনেমাটি থিয়েটারে দর্শকদের মন জয় করছে। এবার এই সিনেমার ওটিটি মুক্তির প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে নতুন তথ্য সামনে এসেছে। ওটিটি-র নিয়ম অনুযায়ী, কখন এই সিনেমাটি ওটিটি-তে আসতে পারে তা জেনে নিন।
অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' সিনেমাটি এখন থিয়েটারে চলছে। ছবিটি ১২ কোটির বেশি আয় করে তার যাত্রা শুরু করেছে এবং প্রথম সপ্তাহান্তেও ভালো ব্যবসা করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। অক্ষয় এর আগেও হরর-কমেডি দিয়ে দর্শকদের বিনোদন দিয়েছেন। তবে এবার 'ভূত বাংলা'-র ধারণাটি ভিন্ন বলে জানা যাচ্ছে। এর মধ্যেই সিনেমাটির ওটিটি মুক্তি নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে।
জানা গিয়েছে, এই সিনেমাটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসবে খুব তাড়াতাড়ি। যদিও কোনও নির্দিষ্ট তারিখ এখনও জানানো হয়নি, তবে এটি নেটফ্লিক্সে আসবে বলে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে। বর্তমান ট্রেন্ড অনুসরণ করলে, হিন্দি সিনেমাগুলি থিয়েটারে মুক্তির ৪৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওটিটি-তে মুক্তি পায়। 'ভূত বাংলা' ১৭ এপ্রিল থিয়েটারে মুক্তি পেয়েছে। হিসাব অনুযায়ী, এই সিনেমাটি মে মাসের শেষ বা জুনের শুরুতে নেটফ্লিক্সে আসতে পারে। ওটিটি-র দর্শকরা এই সিনেমার জন্য অপেক্ষা করছেন।
ওপেনিং ডে কালেকশন:
অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' ছবিতে ওয়ামিকা গাব্বি, টাব্বু, রাজপাল যাদব এবং পরেশ রাওয়াল-এর মতো অভিনেতারা অভিনয় করেছেন। সিনেমাটির ভুতুড়ে গল্প একটি বাড়িকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে। গল্পের সাসপেন্স এবং টুইস্ট দর্শকদের বিনোদন দিচ্ছে। ছবির সমালোচক এবং দর্শকদের কাছ থেকেও ভালো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে। ছবিটি তার প্রথম দিনে ১২ কোটি টাকা আয় করে শুরু করেছে। প্রথম সপ্তাহান্তে ছবিটি থেকে ভালো কালেকশনের আশা করা হচ্ছে।
অক্ষয় এবং প্রিয়দর্শনের জুটির কামাল:
'ভূত বাংলা' পরিচালনা করেছেন প্রিয়দর্শন। তাঁরা এর আগে 'গরম মশলা', 'হেরি ফেরি', 'দে দনা দন', 'ভাগম ভাগ', 'ভুল ভুলাইয়া'-র মতো দুর্দান্ত সিনেমাগুলিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন। এখন 'ভূত বাংলা' দিয়ে দর্শকদের বিনোদন দিচ্ছেন। এছাড়াও, প্রিয়দর্শনের পরবর্তী ছবি 'হ্যাওয়ান'-এও অক্ষয় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন। এই ছবিতে সইফ আলি খান একজন অন্ধ ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছেন। 'হ্যাওয়ান' হল মালায়ালাম ছবি 'ওপ্পম'-এর হিন্দি রিমেক। বিশেষ বিষয় হল, এই ছবিতে মোহনলালও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন। ছবিটি অগস্ট মাসে মুক্তি পেতে পারে।
