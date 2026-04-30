Akshay Kumar: ‘কেশরী’-র সেটে ছিল না নিরাপত্তার ব্যবস্থা, ২ ঘণ্টায় পুড়ে ছাই, ক্ষতি হয় ৮ কোটির

Akshay Kumar: ‘কেশরী’-র সেটে ছিল না নিরাপত্তার ব্যবস্থা, ২ ঘণ্টায় পুড়ে ছাই, ক্ষতি হয় ৮ কোটির
Akshay Kumar: ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া 'কেশরী' ছবিটি অক্ষয় কুমারের অন্যতম সেরা ছবি হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেকেই জানেন না, এই ছবির সেটে একটি অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিংয়ের সময় আগুন লেগে যায়। এই দুর্ঘটনায় কেউ আহত না হলেও, সেটটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং প্রায় ৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়।
সম্প্রতি হিন্দি রাশ-এর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ভিএফএক্স সুপারভাইজার বিশাল ত্যাগী বলেছেন, “আমরা 'কেশরী' ছবির শুটিং হাওয়াইতে করছিলাম। আমাদের একটি বড় বিস্ফোরণের দৃশ্য শুট করতে হয়েছিল। প্রথমে আমরা একটি আলাদা দেওয়াল তৈরি করার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু আমাদের বাজেট ছিল না। তাই আমরা সেটের দেওয়ালেই বিস্ফোরণ ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিই। সেই ঘটনার পর আমি লোকেদের সেটে 'না' বলতে শিখেছি। আমি এর আগে 'না' বলতে পারতাম না।'
সেটে নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা ছিল না: তিনি আরও বলেন, ‘সেটে নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমি তাদের বলেছিলাম যে আমাদের মুম্বই থেকে মোটর এবং পাইপ আনিয়ে নেওয়া উচিত, কিন্তু তারা বলেছিল যে এর জন্য বাজেট নেই। যখন আমি সেটে বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম সন্ধ্যায়, তখন একজন বিদেশি অ্যাকশন ডিরেক্টর আমার কাছে আসেন এবং বলেন যে এতে একটি ফায়ার এলিমেন্ট থাকা উচিত।’
৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল:
আগুনের কারণে কোনও মানুষের ক্ষতি না হলেও, সেট পুড়ে যাওয়ায় ৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। ত্যাগী বলেন, ‘আমি বুঝতে পারিনি যে দেওয়ালটি পিভি ফোমের তৈরি এবং এটি অত্যন্ত দাহ্য। আমি পেট্রোল ব্যবহার করিনি, তবে গ্যাস পপার ব্যবহার করেছিলাম, কিন্তু একটি স্ফুলিঙ্গের কারণে আগুন লেগে যায়। নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা ছিল না, এবং ফায়ার মার্শালের কাছেও কেবল একটি পাউডার সিলিন্ডার ছিল, যা সেই উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছিল না। দুই ঘণ্টা ধরে ক্রু সদস্যরা সেটটিকে জ্বলতে এবং ধ্বংস হতে দেখে। এতে কোনও মানুষের ক্ষতি হয়নি কারণ আগুন ধীরে ধীরে লেগেছিল এবং সেটটি খোলা জায়গায় ছিল।’
বিশাল জানান যে এই আগুনের জন্য ধর্মা প্রোডাকশন তাকে দায়ী করেছিল, কিন্তু ডিরেক্টর অনুরাগ সিং তাকে সমর্থন করেছিলেন। বিশাল বলেন, 'সেই দিন থেকে আমি 'না' বলতে শিখেছি – যদি আপনার কাছে নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে আমি বিস্ফোরণ করব না। আমি সেই ঘটনার ভিলেন ছিলাম না, কিন্তু আমাকে আগুন লাগার জন্য দায়ী করা হয়েছিল।'