Akshay Kumar: টানা ফ্লপের পর কি ছন্দে ফিরছেন অক্ষয়? শেষ ১০ ছবির বক্স অফিস রিপোর্ট কী বলছে
অক্ষয় কুমারের ক্যারিয়ারের শেষ 10 টি ছবির বক্স অফিস এখানে রয়েছে। প্রায় 3 বছর আগে, একটি সুপারহিট চলচ্চিত্র দেওয়া হয়েছিল। এখন ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের আয় থেকে প্রত্যাশা রয়েছে। জেনে নিন এই ছবিগুলোর বক্স অফিস কালেকশন এখানে-
এক সময় বছরে বছরে চার থেকে পাঁচটি হিট সিনেমা উপহার দিতেন অক্ষয় কুমার। তবে গত কয়েক বছরে বদলেছে পরিস্থিতি। তাঁর একাধিক ছবি বক্স অফিসে প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি। টানা একাধিক ফ্লপের পর 'ভূত বাংলা' এবং 'কেশরি চ্যাপ্টার ২' কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়ে দিলেও শেষ ১০টি ছবির হিসেব বলছে, অভিনেতার ঝুলিতে রয়েছে মাত্র তিনটি সফল ছবি। দেখে নেওয়া যাক অক্ষয় কুমারের সাম্প্রতিক ছবিগুলির বক্স অফিস রিপোর্ট।
'ভূত বাংলা'
চলতি বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত হরর-কমেডি 'ভূত বাংলা'-য় অক্ষয় কুমারের অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। পরিচালনায় ছিলেন প্রিয়দর্শন। অনেকেরই আশা ছিল, ছবিটি 'ভুলভুলাইয়া'-র মতো সাফল্য পাবে। যদিও গল্প সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি, তবুও বক্স অফিসে ছবিটি ভালো ব্যবসা করে হিটের তকমা পায়। প্রথম দিনে ছবিটির আয় ছিল ১১.৫০ কোটি টাকা, আর মোট সংগ্রহ ১৬৮ কোটিরও বেশি।
'জলি এলএলবি ৩'
২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে মুক্তি পাওয়া অক্ষয় কুমার ও আরশাদ ওয়ারসি অভিনীত 'জলি এলএলবি ৩' বক্স অফিসে গড়পড়তা ফল করে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১০০ কোটিরও বেশি বাজেটে নির্মিত ছবিটি প্রথম দিনে ১২.৫০ কোটি টাকা আয় করলেও শেষ পর্যন্ত মোট সংগ্রহ দাঁড়ায় ১১৩ কোটি টাকা। ফলে ছবিটি 'অ্যাভারেজ' তকমা পায়।
'হাউসফুল ৫'
২০২৫ সালের জুনে মুক্তিপ্রাপ্ত 'হাউসফুল ৫'-ও প্রত্যাশা অনুযায়ী ব্যবসা করতে পারেনি। ছবিটি প্রথম দিনে ২৪ কোটি টাকা আয় করেছিল। শেষ পর্যন্ত মোট সংগ্রহ দাঁড়ায় ১৬০ কোটি টাকা। ট্রেড মহলের মতে, ছবিটির পারফরম্যান্সও ছিল গড়পড়তা।
'কেশরী চ্যাপ্টার ২'
বাস্তব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি 'কেশরী চ্যাপ্টার ২' দর্শকদের মন জয় করেছিল। ছবিটি প্রথম দিনে প্রায় ৮ কোটি টাকা আয় করে এবং শেষ পর্যন্ত ৯৩ কোটিরও বেশি সংগ্রহ করে। বক্স অফিসে এটি সেমি-হিট হিসেবে বিবেচিত হয়।
'স্কাই ফোর্স'
অক্ষয় কুমার ও বীর পাহাড়িয়া অভিনীত 'স্কাই ফোর্স' বড় বাজেটের ছবি হলেও বক্স অফিসে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি। ছবিটির মোট আয় ছিল ১৩১ কোটি টাকা, যা ট্রেড বিশ্লেষকদের মতে গড়পড়তা ফলাফল।
|সিনেমা
|মোট বক্স অফিস সংগ্রহ
|ভার্ডিক্ট
|খেল খেল মে
|৪০.৩৬ কোটি
|ফ্লপ
|সরফিরা
|২২.১৩ কোটি
|ফ্লপ
|বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা
|৫৯.১৭ কোটি
|ফ্লপ
|মিশন রানিগঞ্জ
|৩৩.৭৪ কোটি
|ফ্লপ
|ওএমজি ২
|১৫০.১৭ কোটি
|সুপারহিট
এখন প্রেক্ষাগৃহে 'ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল'
বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহে চলছে অক্ষয় কুমারের মাল্টিস্টারার ছবি 'ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল'। আহমেদ খান পরিচালিত এই ছবিতে ৩০-রও বেশি অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সুনীল শেট্টি, রবিনা ট্যান্ডন, জ্যাকি শ্রফ, দিশা পাটানি, আরশাদ ওয়ারসি, তুষার কাপুর-সহ একাধিক তারকা। ট্রেড মহলের আশা, ছবিটি আগামী দিনে বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করতে পারে।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More