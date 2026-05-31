    এখনও দেখা হয়নি 'ভূত বাংলা'? দেখে নিন কোনও ওটিটিতে কবে মুক্তি পাবে অক্ষয়ের এই ছবি

    অক্ষয় কুমার ও ভামিকা গাব্বি অভিনীত ছবিটি প্রেক্ষাগৃহ ভালো প্রভাব ফেলার পর এবার মুক্তি পেতে চলেছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক 'ভূত বাংলা'-র কোন ওটিটিতে, কত তারিখ মুক্তি পেতে চলেছে।

    May 31, 2026, 12:09:35 IST
    By Sayani Rana
    অক্ষয় কুমার ও ভামিকা গাব্বি অভিনীত ছবিটি প্রেক্ষাগৃহ ভালো প্রভাব ফেলার পর এবার মুক্তি পেতে চলেছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। প্রিয়দর্শন পরিচালিত এই হরর কমেডিটি গত ছয় সপ্তাহ ধরে প্রেক্ষাগৃহে চলছে। তবে শুরুতে ছবিটি যতটা আয় করেছিল, শেষদিকে তার তুলনায় কম আয় করেছে। তবে আপনি যদি এখনও ছবিটি না দেখে থাকেন, তবে চিন্তার কিছু নেই, কারণ আর কিছুদিনের মধ্যেই ছবিটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেতে চলেছে। ফলে আপনি ঘরে বসেই আপনার মোবাইল ফোন বা স্মার্ট টিভিতে এটি উপভোগ করতে পারবেন। তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক 'ভূত বাংলা'-র কোন ওটিটিতে, কত তারিখ মুক্তি পেতে চলেছে।

    স্যাকনিল্ক-এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় ১২০ কোটি টাকা (প্রায় ১.২ বিলিয়ন ডলার) ব্যয়ে নির্মিত ভূত বাংলা' চলচ্চিত্রটির ডিজিটাল স্বত্ব নেটফ্লিক্সের কাছে ৬০ কোটি টাকায় (প্রায় ১.২ বিলিয়ন ডলার) বিক্রি করা হয়েছে। জি সিনেমা চলচ্চিত্রটির ডিজিটাল স্বত্ব ২৫ কোটি টাকায় (প্রায় ২.৫ বিলিয়ন ডলার) কিনে নিয়েছে এবং জি মিউজিকের সঙ্গে ১০ কোটি টাকায় (প্রায় ১.০ বিলিয়ন ডলার) একটি চুক্তি হয়েছে। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে চলচ্চিত্রটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে এবং এর কিছুদিন পর জি সিনেমায় এর ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার হবে।

    কিন্তু এটি নেটফ্লিক্সে কবে মুক্তি পাবে?

    জানা গিয়েছে, অক্ষয় কুমারের হরর কমেডিটির নির্মাতারা আগামী ১২ জুন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে এটি মুক্তি দেবেন।

    ‘ভূত বাংলা’র মোট আয় কত ছিল?

    আয়ের কথা বলতে গেলে, শনিবার পর্যন্ত 'ভূত বাংলা' ইতিমধ্যেই 'হাউসফুল ৫'-এর পুরো সংগ্রহের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। শনিবার পর্যন্ত ভারতীয় বক্স অফিসে ছবিটির মোট সংগ্রহ ১৭৮ কোটি টাকায় পৌঁছেছে এবং অক্ষয় কুমার অভিনীত এই ছবিটি ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী ২১১ কোটি টাকা আয় করেছে। ওটিটিতে মুক্তির আগে এটি আরও কোনও রেকর্ড ভাঙবে কিনা, তা দেখার বিষয়।

    'ভূত বাংলা' ছবিটির গল্প

    ছবির গল্প অর্জুন আচার্যকে (অক্ষয় কুমার) কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, যিনি এক প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর পৈতৃক ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। টাকার প্রয়োজনে, অর্জুন স্থানীয়দের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে তাঁর বোনকে একটি রাজপ্রাসাদে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামটি বধুসুর নামের এক রাক্ষসের দ্বারা আক্রান্ত, যে বিয়ের রাতে নববধূদের হত্যা করে। অর্জুনের বোনের কি বিয়ে হবে? যদি হয়, তবে কীভাবে? আর যদি না হয়, তবে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অর্জুন কী করবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মিলবে 'ভূত বাংলা'য়।

