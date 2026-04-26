Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বক্সঅফিসে 'ভূত বাংলা'র দাপট! অক্ষয়-প্রিয়দর্শনের এই ছবি ৯ দিনে কত কোটি ঘরে তুলল?

    Apr 26, 2026, 09:27:07 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অক্ষয় কুমারের ছবি ‘ভূত বাংলা’ ১০০ কোটির অঙ্ক পার করেছে। অভিনেতার এই হরর কমেডিটি দর্শকদের কাছ থেকে ভাবে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছে। ছবিটি নয় দিনে ১০০.৯৮ কোটি টা আয় করেছে। দ্বিতীয় রবিবারে, ছবিটি ১৩ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করতে পারে। 'ভূত বাংলা' ছবির মাধ্যমে বহু বছর পর অভিনেতা অক্ষয় কুমার এবং পরিচালক প্রিয়দর্শন জুটি ফিরেছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী দিনগুলোতে ছবিটি বেশ ভালোই আয় করবে।

    'ভূত বাংলা'র বাজেট

    রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘ভূত বাংলা’র নির্মাতারা ১২০ কোটি টাকা খরচ করেছেন ছবিটি বানাতে। ছবিটি মাত্র নয় দিনেই ১০০ কোটি টাকা আয় করেছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এটি তার বাজেট ছাড়িয়ে যাবে। দ্বিতীয় রবিবারেই ছবিটি উল্লেখযোগ্য আয় করতে পারে বলে অনেকে অনুমান করছেন। সবার নজর এখন রবিবারের সংগ্রহের দিকে।

    স্যাকনিল্কের একটি প্রতিবেদন অনুসারে ছবিটি শনিবার অর্থাৎ নবম দিনে ৯.৯৮ কোটি টাকা আয় করেছে। অন্যদিকে রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ছবিটি ৮ লক্ষ দিয়ে খাতা খুলেছে। ফলে ১০০ কোটিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, ছবিটি রবিবার ১৩ থেকে ১৫ কোটি টাকা আয় করবে। ১৭ই এপ্রিল মুক্তি পাওয়া 'ভূত বাংলা' প্রথম সপ্তাহে ৮৪ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি ১২ কোটিরও বেশি টাকা দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং সপ্তাহান্তেও ভালো ব্যবসা করেছিল। এবার দ্বিতীয় সপ্তাহে ভূত বাংলা' অবিনাশ তিওয়ারি ও মেধা শঙ্করের ছবি গিনি ওয়েডস সানি ২'-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তবে, অক্ষয়ের ছবিটি তুলনামূলক ভাবে ভালো ব্যবসা করছে। এই সপ্তাহে ছবিটি ভালো পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারে।

    'ভূত বাংলা' একটি ফ্যান্টাসি ড্রামা। অক্ষয় কুমার ছাড়াও ছবিটিতে অভিনয় করেছেন ভামিকা গাব্বি, রাজপাল যাদব, টাবু এবং পরেশ রাওয়ালের মতো অভিনেতারা। পরিচালক প্রিয়দর্শন। তিনি অক্ষয়কে নিয়ে এর আগে ‘হেরা ফেরি’, 'গরম মসালা', এবং ভুল ভুলাইয়া'-র মতো ছবি বানিয়েছেন। ‘ভূত বাংলা’-র বেশিরভাগ শ্যুটিং রাজস্থানে করা হয়েছিল।

    কাজের সূত্রে, অক্ষয় কুমারকে আসন্ন ছবি 'হাইওয়ান'-এ একটি খলনায়কের ভূমিকায় দেখা যেতে পারে। 'হাইওয়ান' হল মালয়ালম ছবি ‘ওগ্রাম’-এর হিন্দি রিমেক। এই ছবিতে সইফ আলি খানকে দেখা যাবে। ছবিটি এই বছর মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাছাড়াও অক্ষয়ের হাতে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' নামে আরও একটি ছবি রয়েছে।

    News/Entertainment/বক্সঅফিসে 'ভূত বাংলা'র দাপট! অক্ষয়-প্রিয়দর্শনের এই ছবি ৯ দিনে কত কোটি ঘরে তুলল?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes