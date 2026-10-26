আবার একসঙ্গে অক্ষয়-রবিনা, ৩২ বছর পর বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে ‘মোহরা’
১৯৯৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল মোহরা, যেখানে অভিনয় করেছিলেন অক্ষয় কুমার, রবিনা ট্যান্ডন এবং সুনীল শেট্টি। ৩২ বছর পর আবার এই ত্রয়ী ফিরতে চলেছেন বড়পর্দায়। তবে নতুন কোনও ছবি নয়, ৩২ বছর আগের ছবি এবার নতুন সংস্করণে ফিরবে সিনেমা হলে। আগামী ৬ নভেম্বর বড় পর্দায় আবার মুক্তি পেতে চলেছে এই সিনেমাটি।
১৯৯৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল মোহরা, যেখানে অভিনয় করেছিলেন অক্ষয় কুমার, রবিনা ট্যান্ডন এবং সুনীল শেট্টি। ৩২ বছর পর আবার এই ত্রয়ী ফিরতে চলেছেন বড়পর্দায়। তবে নতুন কোনও ছবি নয়, ৩২ বছর আগের ছবি এবার নতুন সংস্করণে ফিরবে সিনেমা হলে। আগামী ৬ নভেম্বর বড় পর্দায় আবার মুক্তি পেতে চলেছে এই সিনেমাটি।
মোহরা ছবির পুনঃপ্রকাশ এর খবর জানানো হয় ত্রিমূর্তি ফিল্মসের তরফ থেকে। এই প্রযোজনা সংস্থা তাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে খবরটি জানান। ছবির পোস্টার প্রকাশ্যে এনে ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘ক্ষমতা ও বিশ্বাসঘাতকতার এক মারাত্মক খেলায় প্রত্যেকেই হতে পারে একটি ঘুঁটি। সেইসব টুইস্ট, রোমাঞ্চ এবং গানের অভিজ্ঞতা নিন যা ‘মোহরা’-কে অবিস্মরণীয় করে তুলেছিল! ‘মোহরা’-র ৩২ বছর উদযাপন করুন—আপনার নিকটবর্তী প্রেক্ষাগৃহে, ২০২৬ সালের ৬ই নভেম্বর থেকে।’
মোহরা সম্পর্কে
১৯৯৪ সালের ১ জুলাই মুক্তিপ্রাপ্ত 'মোহরা' হলো রাজীব রাই পরিচালিত এবং ত্রিমূর্তি ফিল্মসের ব্যানারে গুলশান রাই প্রযোজিত একটি অ্যাকশন থ্রিলার। চলচ্চিত্রটির কাহিনী বিশাল অগ্নিহোত্রীকে (সুনীল শেঠি) কেন্দ্র করে, যিনি তার স্ত্রীর হত্যার বিচার চেয়ে কারাবন্দী হয়েছেন। সাংবাদিক রোমা সিং (রবীনা ট্যান্ডন) তাকে মুক্তি পেতে সাহায্য করেন, কিন্তু বিশাল শীঘ্রই নিজেকে প্রভাবশালী জিন্দালের (নাসিরুদ্দিন শাহ) অধীনে কর্মরত অবস্থায় দেখতে পায়, যে তাকে অপরাধীদের নিশানা করতে ব্যবহার করে। ইন্সপেক্টর অমর সাক্সেনা (অক্ষয় কুমার) যখন এই হত্যাকাণ্ডগুলোর তদন্ত শুরু করেন, তখন এক গভীরতর ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হতে থাকে, যা প্রতিশোধ, আনুগত্য এবং বিশ্বাসঘাতকতাকে গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে।
ছবিতে পরেশ রাওয়াল, গুলশান গ্রোভার, রাজা মুরাদ, সদাশিব আমরাপুরকর, পুনম ঝাওয়ার এবং কুলভূষণ খারবান্দা সহ একটি সমন্বিত কাস্ট ছিলেন। প্রিয়া টেন্ডুলকার, অবতার গিল, কুনিকা সদানন্দ, তেজ সাপ্রু এবং বিশ্বজিৎ প্রধানও সহায়ক ভূমিকায় উপস্থিত ছিলেন।
মোহরার সঙ্গীত এর সাফল্যের একটি বড় অংশ ছিল। ভিজু শাহ দ্বারা রচিত, সাউন্ডট্র্যাকটিতে চার্টবাস্টার যেমন তু চিজ বাদি হ্যায় মস্ত মাস্ত, উদিত নারায়ণ এবং কবিতা কৃষ্ণমূর্তি দ্বারা গাওয়া, এবং টিপ টিপ বরসা পানি, অলকা ইয়াগনিক এবং উদিত নারায়ণ গাওয়া। অন্যান্য জনপ্রিয় ট্র্যাকগুলির মধ্যে রয়েছে না কাজরে কি ধর, সুবাহ সে লেকার, দিল হার কোই এবং কাশ কাহিন আইসা হোতা। গানের কথা লিখেছেন আনন্দ বক্সী, ইন্দিভার এবং সমীর।
অ্যাকশন, সাসপেন্স, তারকাখ্যাতি এবং হিট গানের সংমিশ্রণ 'মোহরা'-কে ১৯৯৪ সালের অন্যতম সেরা হিন্দি চলচ্চিত্রে পরিণত করেছিল। সেই বছর, ছবিটি 'হাম আপকে হ্যায় কৌন..!'-এর পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় চলচ্চিত্রে পরিণত হয় এবং এর সাউন্ডট্র্যাকের আট মিলিয়নেরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছিল বলে জানা যায়।
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