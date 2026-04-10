    Akshay Kumar: স্কুলজীবনে ফেল করেছেন অক্ষয়! অভিনেতার গোপন রহস্য ফাঁস করলেন প্রিয় বন্ধু

    Akshay Kumar: অক্ষয় কুমার আবারও পরিচালক প্রিয়দর্শনের সাথে দর্শকদের বিনোদন দিতে প্রস্তুত। এই ছবি নিয়ে নতুন নতুন আপডেট আসছে। সম্প্রতি 'ভূত বাংলা' ছবির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে।

    Apr 10, 2026, 15:47:07 IST
    By Swati Das Banerjee
    Akshay Kumar: অক্ষয় কুমার বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি 'ভূত বাংলা' নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন। তিনি আবারও পরিচালক প্রিয়দর্শনের সাথে দর্শকদের বিনোদন দিতে প্রস্তুত। এই ছবি নিয়ে নতুন নতুন আপডেট আসছে। সম্প্রতি 'ভূত বাংলা' ছবির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে। ছবির ট্রেলার দর্শকদের বেশ পছন্দ হয়েছে। এরই মধ্যে অক্ষয়ের এক বন্ধু তাঁর ছোটবেলার অনেক গোপন কথা ফাঁস করেছেন। কী সেই গোপন রহস্য?

    এক ক্লাসে ৩ বার ফেল করেছেন অক্ষয়!
    সম্প্রতি, অক্ষয় কুমার কুইজ রিয়েলিটি শো 'Wheel of Fortune'-এর একটি পর্বে তাঁর বন্ধুদের সাথে ছোটবেলার দুষ্টুমি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। অভিনেতা লাইভ অডিয়েন্স থেকে তাঁর ছোটবেলার বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং পুরনো স্মৃতিতে ডুবে যান। প্রতিযোগীদের সাথে কথা বলার সময়, অক্ষয় জানান যে তাঁর এবং জিগ্নেশ-এর বন্ধুত্ব কিন্ডারগার্টেন থেকেই। তিনি স্বীকারও করেন, 'আমরা কিন্ডারগার্টেন (কেজি) থেকেই একসাথে আছি এবং কেজি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত আমরা তিনবার করে ফেল করেছি।' অক্ষয়ের এই কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে যান।

    অক্ষয়ের বন্ধু ফাঁস করলেন গোপন তথ্য

    অক্ষয় যখন তাঁর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন কেন সে বারবার ফেল করছে, তখন জিগ্নেশের-এর উত্তর ছিল খুব মজার। সে বলে, 'আমি তোমার সাথে সময় কাটাতাম, তাই!' অক্ষয় মজা করে বলেন যে জিগ্নেশের-এর প্রিয় শখ ছিল শহরে মেয়েদের এক ঝলক দেখার জন্য সাইকেল চালানো। কিন্তু তাঁর বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে মজার ছলে পাল্টা জবাব দেয় এবং বলে, 'তোমার কী মনে হয়, আমি দেখতাম নাকি ও?' এই কথা শুনে দর্শকরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

    'ভূত বাংলা' কবে মুক্তি পাবে?

    'ভূত বাংলা' মুক্তির তারিখের কথা বললে, ছবিটি প্রথমে ১০ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখন নির্মাতারা এর মুক্তি স্থগিত করেছেন। মুক্তি স্থগিত করার কারণ হিসেবে 'ধুরন্ধর ২'-এর প্রভাবকে বলা হচ্ছে। এখন ছবিটি ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। অন্যদিকে, প্রিভিউ ১৬ এপ্রিল রাত ৯টা থেকে শুরু হবে।

