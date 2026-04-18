Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Akshay Kumar: ৩ বার ফিরে এসেছেন মৃত্যুর মুখ থেকে, সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করলেন অক্ষয়

    Akshay Kumar: অক্ষয় কুমার সেই অভিনেতাদের একজন যিনি অত্যন্ত বিপজ্জনক স্টান্টগুলি নিজে থেকেই করেন। প্রায়শই এই কারণে তার জীবনও বিপদে পড়ে। সম্প্রতি, অক্ষয় কুমার জানিয়েছেন কীভাবে তিনবার তিনি শুটিং সেটে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন।

    Apr 18, 2026, 09:15:56 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Akshay Kumar: অক্ষয় কুমার এমন অভিনেতাদের মধ্যে পড়েন যারা সিনেমায় স্টান্ট করার জন্য বেশিরভাগ সময় বডি ডাবল ব্যবহার করেন না। তিনি নিজের স্টান্ট নিজেই করতে পছন্দ করেন। এই কারণে প্রায়শই তার জীবন বিপদে পড়ে। সম্প্রতি, অক্ষয় কুমার তিনটি ভিন্ন সিনেমার ঘটনা বলতে গিয়ে বলেছেন যে কীভাবে তিনবার তার জীবন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। তিনি জানান একবার তার বুকের কাছ থেকে শরীরের একাংশ প্রায় কেটে গিয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তিনি বেঁচে যান।

    ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করলেন অক্ষয় (IMDb)
    অক্ষয় কুমার তার কেরিয়ারের শুরুটা অ্যাকশন সিনেমার মাধ্যমে করেছিলেন। এই কারণেই তাকে অ্যাকশন হিরোদের তালিকায় গণ্য করা হতো। শুভঙ্কর মিশ্রের সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে অক্ষয় কুমার জানিয়েছেন যে স্টান্ট করার সময় তিনবার তার জীবন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে।

    প্রথম ঘটনাটি তিনি তার 'সৈনিক' সিনেমার কথা বলেছেন। এই সিনেমাটি ১৯৯৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল। এই সিনেমার একটি দৃশ্যে অক্ষয় কুমারকে একটি তারে ঝুলে এক বিল্ডিং থেকে অন্য বিল্ডিংয়ে যেতে হয়েছিল। অক্ষয় কুমার বলেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন তিনি এটি করতে পারবেন, কিন্তু মাঝপথে তার হাত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তিনি উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যান।

    অন্যদিকে, দ্বিতীয় ঘটনাটি তিনি তার 'ইন্টারন্যাশনাল খিলাড়ি' সিনেমার কথা বলেছেন। তিনি বলেন কীভাবে একটি স্টান্টের সময় তার শরীরের একাংশ প্রায় কেটে গিয়েছিল। তিনি দৃশ্যটির কথা স্মরণ করে বলেন যে তিনি একটি নৌকা থেকে ঝুলছিলেন এবং সামনে থেকে একটি ক্যাটামারান (এক বিশেষ ধরনের নৌকা) আসছিল। সেদিন তার শরীরের একাংশ কেটে যেত। তিনি কোনওমতে বেঁচে যান।

    তৃতীয় ঘটনাটি তিনি 'খিলাড়ি ৭৮৬' সিনেমার একটি স্টান্টের সময়কার কথা বলেছেন, যেখানে তাকে একটি হেলিকপ্টার থেকে হট এয়ার বেলুনে নামতে হয়েছিল। সেই দৃশ্যটি করার সময়ও তার জীবন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিল।

    স্টান্ট নিয়ে টুইঙ্কল খান্নার প্রতিক্রিয়া কেমন?

    অক্ষয় কুমারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তিনি এখনও নিজে স্টান্ট করেন কিনা। তিনি অ্যাওয়ার্ড শোতে নিজেকে আগুন লাগিয়ে দেন, এই সব দেখে তার স্ত্রী টুইঙ্কল খান্না তাকে বারণ করেন না? এই প্রশ্নে অক্ষয় কুমার বলেছিলেন যে এখন টুইঙ্কল খান্না এসবের সাথে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন।

    বর্তমানে অক্ষয় কুমার তার 'ভূত বাংলা' সিনেমা নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন। তার সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। সিনেমাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। এই সিনেমায় অক্ষয় কুমারের সাথে ভূমিকা গাব্বি, রাজপাল যাদব, মিথিলা পালকর এবং পরেশ রাওয়াল-এর মতো অভিনেতাদের দেখা গিয়েছে।

    Home/Entertainment/Akshay Kumar: ৩ বার ফিরে এসেছেন মৃত্যুর মুখ থেকে, সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করলেন অক্ষয়
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes