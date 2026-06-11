Akshay Kumar: ‘আমি এত টাকা পাইনি’, ‘ওয়েলকাম ৩’-র পারিশ্রমিক বিতর্ক নিয়ে খোলামেলা জবাব অক্ষয়ের

Akshay Kumar: ‘আমি এত টাকা পাইনি’, ‘ওয়েলকাম ৩’-র পারিশ্রমিক বিতর্ক নিয়ে খোলামেলা জবাব অক্ষয়ের
‘ওয়েলকাম ৩’-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে অক্ষয় কুমার স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তাঁর ১.৭ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নেওয়ার খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।
বলিউডের ‘খিলাড়ি’ অক্ষয় কুমার-এর বহুপ্রতীক্ষিত কমেডি ছবি ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ (Welcome To The Jungle)-এর ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে বৃহস্পতিবার। আর ট্রেলার লঞ্চের এই জমকালো অনুষ্ঠানেই নিজের পারিশ্রমিক নিয়ে চলতে থাকা সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটালেন অভিনেতা নিজেই।
চলতি সপ্তাহের শুরুতেই বেশ কিছু মিডিয়া রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, ‘ওয়েলকাম ৩’ ছবির জন্য অগ্রিম পারিশ্রমিক হিসেবে দিন মাত্র ১.৭ থেকে ১.৮ কোটি টাকা চার্জ করেছেন অক্ষয় এবং ছবির লাভের একটি অংশ (Profit-sharing) তিনি নিজের পকেটে পুরবেন। ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে হেসেই খুন হন আক্কি। সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে স্পষ্ট জানান, টাকার অঙ্কের এই খবরটি সম্পূর্ণ ভুল।
‘আমি এত টাকা নিই-ওনি, পাই-ওনি!’
ট্রেলার লঞ্চের মঞ্চে দাঁড়িয়ে পারিশ্রমিক বিতর্কের সপাটে জবাব দিয়ে অক্ষয় কুমার বলেন, ‘সত্যি বলতে, যে-ই আপনাকে এই খবরটা দিক না কেন— আপনি ১.৭ কোটি টাকার কথা বললেন তো? আমি এত টাকা নিই-ওনি, আর এত টাকা পাই-ওনি!’
অভিনেতা পরিষ্কার করে দেন যে, এই মেগা প্রজেক্টের অংশ হওয়ার পেছনে তাঁর সিদ্ধান্ত কোনো পারিশ্রমিক বা টাকার অঙ্কের ওপর নির্ভর করে ছিল না। এর পেছনে রয়েছে এক গভীর মানসিক ও আবেগঘন সংযোগ।
টাকার জন্য নয়, ছবির পেছনে রয়েছে ‘নীরজ ভোরা’-র স্মৃতি
অক্ষয় কুমার জানান, এই ছবিটিতে অভিনয় করার আসল কারণ হলেন ছবির প্রয়াত লেখক নীরজ ভোরা (Neeraj Vora)। বলিউডে অক্ষয়ের কমেডি টাইমিং তৈরি করার পেছনে নীরজের অবদান অনস্বীকার্য।
আবেগঘন স্মৃতিচারণ করে খিলাড়ি কুমার বলেন, ‘এই ছবিটা আমার কাছে অত্যন্ত স্পেশাল, কারণ এর গল্পটা লিখেছিলেন প্রয়াত নীরজ ভোরা। আমি আমার বহু ইন্টারভিউতে সবসময় বলেছি যে, বলিউডে কমেডি করার ক্ষেত্রে আমি মূলত তিনজনের থেকে অনেক কিছু শিখেছি— প্রিয়দর্শন জি, রাজকুমার সন্তোষী এবং নীরজ ভোরা। এই তিনজন মানুষ আমার জীবনে এসেছিলেন বলেই আজ আমি কমেডিটা কিছুটা হলেও বুঝি। আর এর পেছনে নীরজের হাত ছিল সবচেয়ে বড়।’
ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালার সাথে ৩৬ বছরের সম্পর্ক
ছবির প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালা (Firoz Nadiadwala)-র সাথে নিজের দীর্ঘ সফরের কথাও আজ স্মরণ করেন অক্ষয়। মুচকি হেসে তিনি বলেন, 'ফিরোজের সাথে আমার সম্পর্ক প্রায় ৩৬ বছরের। আমার আজও মনে আছে, যখন আমি ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখার জন্য স্ট্রাগল (Struggle) করছিলাম, তখন ওর কাছে যেতাম। আর আমি আজও স্ট্রাগল করে যাচ্ছি!'
ছবি সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
কোরিওগ্রাফার থেকে পরিচালক হওয়া আহমেদ খান (Ahmed Khan)-এর পরিচালনায় ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ হতে চলেছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় ছবি। এর আগে ‘ওয়েলকাম’ এবং ‘ওয়েলকাম ব্যাক’ বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল।
ধামাকাদার কাস্টিং: এই ছবিতে অক্ষয়ের সাথে স্ক্রিন শেয়ার করবেন সুনীল শেট্টি, আরশাদ ওয়ার্সি, দিশা পাটানি, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ, রভিনা ট্যান্ডন, লারা দত্ত, জ্যাকি শ্রফ, পরেশ রাওয়াল, জনি লিভার, রাজপাল যাদব, কৃষ্ণা অভিষেক, কিকু শারদা এবং গায়ক দালের মেহেন্দির মতো একঝাঁক তারকা।
আগামী ২৬শে জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে এই ধামাকাদার কমেডি ছবি।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More