    Priyadarshan: অক্ষয়ের নির্দেশে ‘ভূত বাংলা’ থেকে বাদ পড়েছে তাব্বুর সিন? নীরবতা ভাঙলেন প্রিয়দর্শন

    Priyadarshan: 'ভূত বাংলা' বক্স অফিসে ভালো ফল করছে। তবে, ছবির ভালো পারফরম্যান্সের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে ছবিতে তাব্বু-র কিছু দৃশ্য বাদ দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে তাঁর ও অক্ষয় কুমারের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছে। এবার ছবির পরিচালক এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন।

    May 2, 2026, 08:49:38 IST
    By Swati Das Banerjee
    Priyadarshan: অক্ষয় কুমার অভিনীত 'ভূত বাংলা' বক্স অফিসে ভালো পারফর্ম করছে। তবে, কিছু রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে ছবিতে তাব্বু-র কিছু দৃশ্য বাদ দেওয়া হয়েছে, এবং তা অক্ষয় কুমারের নির্দেশে হয়েছে। এর ফলে তাব্বু ও অক্ষয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছে। এবার ছবির পরিচালক প্রিয়দর্শন এই খবর নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি এই দাবিগুলি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে যদি তাব্বু-র কিছু খারাপ লেগে থাকত, তবে তিনি তাঁর সাথে এসে কথা বলতেন।

    অক্ষয়ের নির্দেশে ‘ভূত বাংলা’ থেকে বাদ পড়েছে তাব্বুর সিন? (Social Media)
    অক্ষয়ের নির্দেশে ‘ভূত বাংলা’ থেকে বাদ পড়েছে তাব্বুর সিন? (Social Media)

    'ভূত বাংলা'-তে দৃশ্য কাটার কারণে কি অসন্তুষ্ট তাব্বু?

    'পিঙ্কভিলা'-র সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রিয়দর্শন স্পষ্ট করেছেন যে এডিটিং-এর পুরো প্রক্রিয়া তাঁর হাতেই থাকে। তিনি বলেছেন যে তাব্বু একেবারেই অসন্তুষ্ট নন এবং ছবিতে তাঁর ভূমিকা নিয়ে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। প্রিয়দর্শন বলেছেন যে তাব্বু-র কোনও দৃশ্য ছবি থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। তিনি যা শুট করেছিলেন, তার সবই ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রিয়দর্শন বলেছেন যে তিনি এবং তাব্বু দীর্ঘ সময় ধরে একে অপরকে চেনেন এবং এমন কিছু হলে তাব্বু সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলতেন।

    অক্ষয় কুমার কি এডিটিং প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেন?

    এডিটিং প্রক্রিয়ায় অক্ষয় কুমারের হস্তক্ষেপ নিয়ে প্রিয়দর্শন বলেছেন যে অক্ষয় কুমার কখনও এডিটিং প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেননি। প্রিয়দর্শন বলেছেন যে অক্ষয় কুমার পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর বিশ্বাস রাখেন এবং তিনি কেবল তাঁর অভিনয়ের উপর মনোযোগ দেন। তিনি বলেছেন যে সমস্ত অভিনেতারা এডিটের পর ছবিটি দেখেন এবং কেউই অসন্তুষ্ট ছিলেন না।

    অক্ষয় ও তাব্বু-র মধ্যে বিবাদ নিয়ে কী বললেন প্রিয়দর্শন?

    প্রিয়দর্শন সেই সমস্ত লোকেদের সমালোচনা করেছেন যারা এই ধরনের গুজব ছড়াচ্ছেন। পরিচালক বলেছেন যে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে ছবির সাফল্য সত্ত্বেও ছবিটিকে নিয়ে নেতিবাচকতা ছড়ানো হচ্ছে। তাঁর মতে, এই খবরগুলিতে কোনও সত্যতা নেই। এই গুজবগুলি বিনা কারণে বিতর্ক ছড়ানোর জন্য ছড়ানো হচ্ছে।

    ছবিটি ১৫ দিনে আয় করেছে ১০০ কোটির বেশি 'ভূত বাংলা'-র কথা বলতে গেলে, ছবিটি আজ, অর্থাৎ ১লা মে, রাত ৮টা পর্যন্ত ১৩১.৯৭ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি ১৫ দিনে এই অঙ্ক অর্জন করেছে। এই ছবিতে অক্ষয় কুমার, তাব্বু ছাড়াও রাজপাল যাদব, আসরানি, পরেশ রাওয়াল, মিথিলা পালকর এবং ওয়ামিকা গাব্বির মতো অভিনেতারা অভিনয় করেছেন।

    News/Entertainment/Priyadarshan: অক্ষয়ের নির্দেশে ‘ভূত বাংলা’ থেকে বাদ পড়েছে তাব্বুর সিন? নীরবতা ভাঙলেন প্রিয়দর্শন
