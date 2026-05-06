    Akshay Kumar: চোখে অপারেশন সম্পন্ন, আপাতত বিরতিতে থাকবেন অক্ষয়, কবে ফিরবেন কাজে?

    Akshay Kumar: বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমারের অনুরাগীদের জন্য একটি বড় খবর। সম্প্রতি অভিনেতার চোখে অস্ত্রোপচার হয়েছে। তবে, নিজের কাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে, তিনি প্রথমে সিনেমার শুটিং শেষ করে তারপর অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন।

    May 6, 2026, 22:42:31 IST
    By Swati Das Banerjee
    Akshay Kumar: সম্প্রতি প্রিয়দর্শন পরিচালিত 'ভূত বাংলা' ছবিটি মুক্তি পেয়েছে এবং এটি বেশ ভালো সাড়া ফেলেছে। এখন তিনি আনিস বাজমির সাথে অন্য একটি সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত। তবে খবর, এই ব্যস্ত সময়সূচীর মাঝেই অভিনেতার চোখে অস্ত্রোপচার হয়েছে। হিন্দুস্থান টাইমস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৬ মে সকালে একটি ছোট অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। অক্ষয় এখন কিছুদিন বিশ্রামে থাকবেন তিনি, কারণ তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি 'কেরলম' সিনেমার সব কাজ শেষ করতে হবে। এই ছবিতে অক্ষয়ের সাথে বিদ্যা বালান এবং রশ্মি খান্না প্রধান চরিত্রে রয়েছেন।

    চোখে অপারেশন হল অক্ষয়ের
    একদিন আগেই অক্ষয় সোশ্যাল মিডিয়ায় 'কেরলম' সিনেমার শুটিং শেষ হওয়ার বিষয়ে একটি টুইট করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘কেরলম-এর শুটিং শেষ। এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে যখন আপনাকে ভালো মানুষের সাথে সুন্দর জায়গায় যেতে হয়। আমাদের পরিচালক, যিনি ক্যামেরার পিছনে থেকে সবকিছু সামলাচ্ছেন, তাকে অনেক ভালোবাসা। এছাড়াও আমার সহ-অভিনেতা বিদ্যা বালান, রশ্মি খান্না, ছোট রাজপাল এবং পুরো ক্রুকে ধন্যবাদ। এটা সত্যিই বিশেষ।’

    কিছুদিন আগে নিজের শো 'হুইল অফ ফরচুন'-এ অক্ষয় জানিয়েছিলেন যে তিনি গত ১৫ বছর ধরে সিঙাড়া খাননি। তিনি বলেছিলেন, কোথায় লেখা আছে যে কেউ সিঙাড়া না খেলে কিছু ভুল হবে? আমি কি সিঙাড়া না খেয়ে কিছু ভুল করেছি? অন্যদিকে, সৌরভ শুক্লাও একবার অক্ষয়ের প্রশংসা করে লিখেছিলেন, অক্ষয় সীমিত খাবার খান। তিনি সবসময় সাধারণ খাবার খান।

    অক্ষয়ের আসন্ন সিনেমা

    অক্ষয়ের পেশাদার জীবনের কথা বলতে গেলে, তার হাতে এখন বেশ কয়েকটি সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। তাকে এবার 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল', 'হেরা ফেরি ৩', 'হায়ওয়ান' এবং 'গোলমাল ৫'-এ দেখা যাবে।

    'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এ অক্ষয়ের সাথে রয়েছেন সুনীল শেট্টি, সঞ্জয় দত্ত, অর্শাদ ওয়ারসি, দিশা পাটানি, রবিনা ট্যান্ডন, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ। 'হেরা ফেরি ৩'-এ অক্ষয়ের সাথে সুনীল শেট্টি এবং পরেশ রাওয়াল প্রধান চরিত্রে রয়েছেন। 'হায়ওয়ান'-এ অক্ষয় এবং সইফ আলি খান প্রধান চরিত্রে রয়েছেন। অক্ষয় এবং সইফ বহু বছর পর একসাথে কাজ করছেন। এই ছবিতে অক্ষয়ের একটি নেতিবাচক চরিত্রে দেখা যাবে।

    অন্যদিকে 'গোলমাল ৫'-এ অক্ষয়ের সাথে রয়েছেন অজয় দেবগন, অর্শাদ ওয়ারসি, শ্রেয়াস তালপড়ে, শারমান যোশি, তুষার কাপুর।

