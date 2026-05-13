অক্ষয় কুমারের সঙ্গে বক্স অফিসে বড়সড় ক্ল্যাশ অজয় দেবগনের! ডিসেম্বরেই ধামাকা

অক্ষয় কুমারের সঙ্গে বক্স অফিসে বড়সড় ক্ল্যাশ অজয় দেবগনের! ডিসেম্বরেই ধামাকা
Akshay Kumar Upcoming Movie: অক্ষয় কুমার, বিদ্যা বালান ও আনিস বাজমির ছবি আবারও বড় পর্দায় ঝড় তুলতে প্রস্তুত। নির্মাতারা ছবিটির মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেছেন। যদিও এখনো নাম জানানো হয়নি।
Box Office Clash: বলিউডের 'খিলাড়ি' অক্ষয় কুমার, বহুমুখী অভিনেত্রী বিদ্যা বালান এবং কমেডি ফিল্মের মাস্টার ডিরেক্টর আনিস বাজমি একটি নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আসছেন। নির্মাতারা এখনও ছবির নাম ঘোষণা করেননি, তবে বলা হয়েছে যে এটি একটি পারিবারিক বিনোদনমূলক সিনেমা হতে চলেছে। এবং তা এই বছরেরই ৪ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। মজার ব্যাপার হল, অজয় দেবগনের রেঞ্জার সিনেমাটিও ৪ ডিসেম্বর আসার কথা রয়েছে।
আনিস বাজমি এবং অক্ষয় কুমার এর আগে 'ওয়েলকাম' এবং 'সিং ইজ কিং' এর মতো ব্লকবাস্টার ছবি উপহার দিয়েছেন। একই সঙ্গে 'ভুল ভুলাইয়া' ও 'মিশন মঙ্গল'-এর মতো সুপারহিট ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন অক্ষয় কুমার ও বিদ্যা বালন। এমন পরিস্থিতিতে এই ছবি নিয়ে দর্শকদের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে।
অক্ষয় কুমার ও বিদ্যা বালান ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন রাশি খান্না। একই সময়ে, প্রবীণ অভিনেতা বিজয় রাজ এবং সুদেশ লাহিড়ি তাদের কমিক টাইমিং দিয়ে ছবিতে রাখতে চলেছেন চমক।
সদ্য ছবির শুটিং শুরু হয়েছে। সম্প্রতি এই ছবির কিছু অংশ কেরালার সুন্দর লোকেশনে শুটিং করা হয়েছে। মানুষের মনে ছবিটি নিয়ে উত্তেজনা তৈরি করতে এখন অক্ষয় কুমারের লুক টেস্টের ছবি প্রকাশের পরিকল্পনা করছেন নির্মাতারা।
তবে বক্স অফিসে একটা বড়সড় ক্ল্যাশ যে তৈরি হবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ সেদিন অক্ষয় কুমারের ছবি একা মুক্তি পাচ্ছে না, অজয় দেবগনের একটি ছবি মুক্তিরও কথা রয়েছে। সিনেমার নাম রেঞ্জার। অজয়ের সঙ্গে ছবিতে থাকার কথা রয়েছে সঞ্জয় দত্ত, তামান্না ভাটিয়া, এবং পরেশ রাওয়ালের। আর পরিচালনায় মিশন মঙ্গল-খ্যাত জগন শক্তি। অজয় দেবগন রেঞ্জার সিং নামের একজন বন কর্মকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, যার দায়িত্ব হলো পশু শিকার প্রতিরোধ করা।
অক্ষয় কুমার এবং আনিস বাজমির সম্পর্ক সাম্প্রতিক অতীতে বেশ উত্থান-পতনের মুখোমুখি হয়েছে। যদিও দুজনেই কখনো মিডিয়ার সামনে একে-অপরের নামে কোনো নেতবাচক মন্তব্য করেননি। ১৫ বছরের দীর্ঘ নীরাবতা ছিল দুজনের মধ্যে।
অক্ষয় এবং আনিস ওয়েলকাম (২০০৭) এবং সিং ইজ কিং (২০০৮)-এর মতো ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়েছেন। শোনা যায় যে, ২০১১ সালে 'থ্যাঙ্ক ইউ' সিনেমার সময়, দুজনের মধ্যেকার সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করে। খবর পাওয়া গিয়েছিল যে অক্ষয় কুমার ছবির কিছু দৃশ্য এবং স্ক্রিপ্ট পরিবর্তনে খুশি ছিলেন না। এই ছবির পরে প্রায় ১৫ বছর ধরে, অক্ষয় এবং আনিস একে অপরের সাথে কাজ করেননি।
'ওয়েলকাম ব্যাক' এবং 'ভুল ভুলাইয়া ২' দিয়ে বিতর্ক আরও গভীর হয়েছিল, যখন আনিস বাজমি তার সুপারহিট ছবিগুলির সিক্যুয়েল তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সেগুলোতে অক্ষয় কুমারকে নেননি। আনিস যখন 'ওয়েলকাম'-এর সিক্যুয়েল তৈরি করেছিলেন, তখন তিনি অক্ষয়ের জায়গায় জন আব্রাহামকে কাস্ট করেছিলেন। একই সময়ে, 'ভুল ভুলাইয়া ২' ছবিতে তিনি অক্ষয়ের পরিবর্তে কাস্ট করেন কার্তিক আরিয়ানকে।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।