মুক্তির আগেই গড়ল রেকর্ড! IMDB-র তালিকায় শীর্ষে উঠে এল ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল

মুক্তির আগেই গড়ল রেকর্ড! IMDB-র তালিকায় শীর্ষে উঠে এল ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল
ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের ছবিটি ২৬ জুন মুক্তি পেতে চলেছে, তবে ছবিটি মুক্তির আগেই চর্চায়। আইএমডিবির এই তালিকায় ১ নম্বরে উঠে এসেছে।
অক্ষয় কুমারের আসন্ন ছবি ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এর ট্রেলার সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে এবং দর্শকদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেলারটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। শুধু ভক্তরাই নয়, অনেক চলচ্চিত্র সমালোচকও এর প্রশংসা করেছেন। মুক্তির মাত্র দু’দিনের মধ্যেই ট্রেলারটি ২৮ মিলিয়নেরও বেশি ভিউ পেয়েছে এবং ইউটিউবের ট্রেন্ডিং তালিকায় শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে।
আইএমডিবির মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড ছবির তালিকায় শীর্ষে
আহমেদ খানের পরিচালনায় নির্মিত ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ বর্তমানে আইএমডিবির টপ ১০ মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড ভারতীয় ছবির তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায়, ছবিটি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে কতটা উত্তেজনা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ছবির মাধ্যমে জনপ্রিয় ‘ওয়েলকাম’ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরছেন অক্ষয় কুমার।
কী রয়েছে ছবির গল্পে?
এই ছবিতে অক্ষয় কুমার একজন ব্যর্থ অভিনেতার চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি নিজের কেরিয়ার বাঁচানোর জন্য একজন সুপারস্টার অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করেন। সেই চরিত্রে দেখা যাবে জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজকে। ছবির শুটিংয়ের জন্য পুরো টিম একটি গ্রামে যায়। সেখানে গ্রামের মানুষ তাদের সত্যিকারের সেনাবাহিনী ভেবে ভুল করে বসে। গ্রামের সবচেয়ে বড় দুষ্কৃতীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা এই দলের সাহায্য চায়। এই ভুল বোঝাবুঝিকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় একের পর এক মজার ঘটনা।
অক্ষয় কুমারের আসন্ন ছবির তালিকা
‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এর পর অক্ষয় কুমারকে আরও বেশ কয়েকটি বড় প্রজেক্টে দেখা যাবে। এর মধ্যে রয়েছে পরিচালক প্রিয়দর্শনের ‘হাইওয়ান’, যেখানে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করবেন সইফ আলি খান। এছাড়াও তিনি ‘গোলমাল ৫’ ছবিরও অংশ হতে চলেছেন। রোহিত শেট্টি পরিচালিত এই ছবিতে অজয় দেবগন, আরশাদ ওয়ারসি, কুনাল খেমু, তুষার কাপুর, শরমন জোশি এবং শ্রেয়াস তলপাড়েকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে।
‘গোলমাল ৫’-এ কি নেতিবাচক চরিত্রে অক্ষয়?
খবর অনুযায়ী, ‘গোলমাল’ ফ্র্যাঞ্চাইজির পঞ্চম কিস্তিতে নতুন সংযোজন হিসেবে দেখা যাবে অক্ষয় কুমারকে। এমনও গুঞ্জন রয়েছে যে, এই ছবিতে তিনি একটি নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More