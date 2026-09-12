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২০২৬ সালে অক্ষয় কি কাটাতে পারল 'ফ্লপ কুমার' তকমা? মুক্তি পাওয়া তিনটি-র মধ্যে একটির প্রথম দিনের আয় ৩ কোটি

২০২৬ সালে মুক্তি পেয়েছে অক্ষয় কুমারের ৩টি ছবি। 'ভূত বাংলা', 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' এবং ‘হাইওয়ান’। এই তিনটি ছবির প্রথম দিনের বক্স অফিস সংগ্রহ আপনাকে চমকে দেবে।

Published on: Sep 12, 2026, 10:32:35 IST
By Tulika Samadder
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২০২৬ সালটি অক্ষয় কুমারের জন্য বিশেষ। এখন পর্যন্ত তাঁর ৩টি ছবি বক্স অফিসে মুক্তি পেয়েছে। খবর অনুযায়ী, এই বছরের ডিসেম্বরে তাঁর চতুর্থ ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। মুক্তির কথা বলতে গেলে, এই বছরের শুরুতে তাঁর হরর কমেডি 'ভূত বাংলা' মুক্তি পায়, যেখানে তাঁর সহ-অভিনেত্রী ছিলেন ভামিকা গাব্বি। এরপর জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চার কমেডি 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' এবং এখন ক্রাইম থ্রিলার 'হাইওয়ান' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। এই তিনটি ছবির প্রথম দিনের বক্স অফিস কালেকশন আপনাকে অবাক করে দেবে।

অক্ষয় কুমারের ২০২৬ সালের সিনেমা।
অক্ষয় কুমারের ২০২৬ সালের সিনেমা।

গত কয়েক বছর ধরে অক্ষয় কুমারের ছবিগুলো বক্স অফিসে সংগ্রাম করে আসছে। এই বছর মুক্তি পাওয়া প্রথম দুটি ছবি দর্শকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে।

ভূত বাংলা

১৭ এপ্রিল মুক্তিপ্রাপ্ত 'ভূত বাংলা' ছিল একটি হরর কমেডি, যেখানে অক্ষয়কে একটি ভিন্ন চরিত্রে দেখা যায়। তার কৌতুকপূর্ণ অভিনয় দর্শকদের হাসিয়েছিল। প্রিয়দর্শন পরিচালিত এই ছবিতে ভামিকা গাব্বি, পরেশ রাওয়াল এবং রাজপাল যাদবের মতো অভিনেতাদের দেখা যায়। সংগ্রহের দিক থেকে, ছবিটি প্রথম দিনে ১২.২৫ কোটি টাকা আয় করে। বিশ্বব্যাপী এর মোট বক্স অফিস সংগ্রহ প্রায় ২৪৭ কোটি থেকে ২৮৭ কোটি টাকার কাছাকাছি। তবে এটি তৈরি হয়েছিল ১২০ কোটি টাকায়।

ভূত বাংলা (IMDb)
ভূত বাংলা (IMDb)

ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল

২৬ জুন, বহু তারকা সমৃদ্ধ সিনেমা 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' মুক্তি পায়। ছবিটির কলাকুশলীরা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ছবিটিতে প্রায় ৩৫ জন অভিনেতা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। রবিনা ট্যান্ডন এবং অক্ষয় কুমার দীর্ঘ সময় পর পর্দায় পুনরায় একত্রিত হন। জানা গিয়েছে, ১২৫ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত ছবিটি প্রথম দিনেই ১৮.৩০ কোটি টাকা আয় করে। ছবিটিকে গড়পড়তা মানের চেয়ে কিছুটা ভালো বলে মনে করা হয়েছিল। তবে, অভিনেতাদের কমেডি এবং কিছু দৃশ্য দর্শকদের কাছে বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। বক্স অফিসে ১৮৬.৮৪ কোটি টাকা আয় করে মোট।

ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল।
ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল।

হাইওয়ান

অক্ষয়ের এই বছরের তৃতীয় ছবি, ‘হাইওয়ান’ ১১ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। ছবিটিতে সইফ আলি খান-সহ আরও বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অক্ষয় কুমার বহু বছর পর একটি নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি একজন সাইকোপ্যাথ খুনির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। যার পর্দায় উপস্থিতি আপনাকে আতঙ্কিত করে তুলবে। সইফ আলি খান একজন অন্ধের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। দুজন প্রখ্যাত অভিনেতা থাকা সত্ত্বেও, ছবিটি প্রথম দিনে মাত্র ৩ কোটি টাকা আয় করতে সক্ষম হয়। জানা গিয়েছে, ছবিটির পেছনে বিপুল পরিমাণ ১৩০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী দিনগুলোতে ছবিটি লাভজনক হবে।

হাইওয়ান।
হাইওয়ান।

আসন্ন সিনেমা

সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে, এই বছরের শেষের দিকে আরও একটি ছবি মুক্তি পাবে অক্ষয়ের। ছবিটির নাম এখনও প্রকাশ করা হয়নি। তবে, ধারণা করা হচ্ছে যে অক্ষয়কে আনিস বাজমি পরিচালিত একটি পারিবারিক কমেডি ছবিতে দেখা যাবে। ছবিটির নাম বা অন্যান্য কলাকুশলী সম্পর্কে আর কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। ছবিটি ৪ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/২০২৬ সালে অক্ষয় কি কাটাতে পারল 'ফ্লপ কুমার' তকমা? মুক্তি পাওয়া তিনটি-র মধ্যে একটির প্রথম দিনের আয় ৩ কোটি
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