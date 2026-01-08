অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা যাবে যিশু সেনগুপ্তকে! কবে মুক্তি পাচ্ছে হরর কমেডি ভূত বাংলা?

অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা যাবে যিশু সেনগুপ্তকে! কবে মুক্তি পাচ্ছে হরর কমেডি ভূত বাংলা?
১৪ বছর পরে, অক্ষয় কুমার এবং প্রিয়দর্শন আবার একসঙ্গে আসেছেন। 'ভূত বাংলা'র আগে অক্ষয় ও প্রিয়দর্শন 'হেরা ফেরি', 'গরম মশালা', 'ভাগম ভাগ', 'ভুল ভুলাইয়া', 'দে দান দান' এবং 'খাট্টা মিঠা'র মতো ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন।
Bhooth Bangla Release Date: বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার খুব শীঘ্রই প্রিয়দর্শনের সঙ্গে ছবি দিয়ে ফিরতে চলেছেন বক্স অফিসে। এবার 'ভূত বাংলা' নিয়ে আসছেন অক্ষয় ও প্রিয়দর্শনের জুটি। হ্যাঁ, অক্ষয়কে ফের দেখা যাবে হরর কমেডি 'ভূত বাংলা'তে। গত বছর থেকেই এই ছবি নিয়ে খবরের শিরোনামে রয়েছেন অক্ষয়। একইসঙ্গে অক্ষয়ের ভক্তরাও এই হরর কমেডি ছবি নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত। এমতাবস্থায় 'ভূত বাংলা'র মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।
তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক কবে মুক্তি পাবে এই ছবিটি। অক্ষয় কুমার এবং প্রিয়দর্শন ১৪ বছর পরে আবার একসঙ্গে এসেছেন। 'ভূত বাংলা'র আগে অক্ষয় ও প্রিয়দর্শন 'হেরা ফেরি', 'গরম মশালা', 'ভাগম ভাগ', 'ভুল ভুলাইয়া', 'দে দান দান' এবং 'খাট্টা মিঠা'র মতো ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন। এমতাবস্থায় ছবির মুক্তির তারিখ প্রকাশিত হওয়ায় ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।
'ভূত বাংলা'র নির্মাতারা ৭ জানুয়ারি একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেছিলেন। ছবির একটি পোস্ট শেয়ার করে তিনি লেখেন, 'বাংলো থেকে একটি খবর এসেছে। দরজাগুলি ২০২৬ সালের ১৫ মে খোলার কথা রয়েছে। প্রেক্ষাগৃহে দেখা হচ্ছে।' ছবিটি প্রযোজনা করেছে বালাজি মোশন পিকচার্স, কেপ অফ গুড ফিল্মস, শোভা কাপুর এবং একতা কাপুর।
অক্ষয় কুমার ছাড়াও 'ভূত বাংলা' ছবিতে দেখা যাবে মনু মেনন, মনোজ যোশী, বিন্দু দারা সিং, মিঠুন চক্রবর্তী, টাবু, ভামিকা গাব্বি, পরেশ রাওয়াল, জেমি লিভার, মিথিলা পালকার, রাজপাল যাদব প্রমুখ। এই সিনেমায় রয়েছেন বাংলার অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তও। একই সঙ্গে ছবিতে একটি ক্যামিও (আইটেম নাম্বার) রয়েছে শেহনাজ গিলের।
News/Entertainment/অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা যাবে যিশু সেনগুপ্তকে! কবে মুক্তি পাচ্ছে হরর কমেডি ভূত বাংলা?