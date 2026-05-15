    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল-এর টিজার: ছুটবে হাসির ফোয়ারা, বড় চমক অক্ষয়ের

    সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় কমেডি ছবি হিসেবে চর্চায় থাকা এই সিনেমা বিশাল তারকা সমাবেশের মাধ্যমে দর্শকদের জন্য হাসি, হইচই এবং ভরপুর বিনোদনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এল ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের ট্রেলার। 

    May 15, 2026, 18:01:58 IST
    By Tulika Samadder
    অক্ষয় কুমারের আসন্ন কমেডি এন্টারটেইনার ‘ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল’ নিয়ে দর্শকদের উন্মাদনা ক্রমশ বাড়ছে। এবার নির্মাতারা ছবিটির প্রথম ট্র্যাক মুক্তির তারিখ ঘোষণা করতেই উত্তেজনা আরও বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় কমেডি ছবি হিসেবে চর্চায় থাকা এই সিনেমা বিশাল তারকা সমাবেশের মাধ্যমে দর্শকদের জন্য হাসি, হইচই এবং ভরপুর বিনোদনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

    ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের টিজার।

    টিজারে কী দেখা গেল?

    সম্প্রতি প্রকাশিত টিজারে দেখা যায়, অক্ষয় কুমার এবং তাঁর সঙ্গীরা একটি রহস্যময় জঙ্গলে প্রবেশ করছেন। সেখানে একের পর এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তাঁদের। জানা গিয়েছে, একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ জেতার উদ্দেশ্যে তাঁরা বিশেষ কিছু খুঁজছেন। নির্মাতাদের তরফে জানানো হয়েছে, ছবির প্রথম ট্র্যাক মুক্তি পাবে ১৮ মে।

    আহমেদ খান পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করছেন অক্ষয় কুমার, সুনীল শেট্টি, পরেশ রাওয়াল, আরশাদ ওয়ারসি, রাভিনা ট্যান্ডন-সহ আরও অনেকে। সিনেমাটি ২০২৬ সালের ২৬ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা।

    সামনে এসেছে অক্ষয়ের ফার্স্ট লুক

    কিছুদিন আগেই নির্মাতারা প্রকাশ করেছেন অক্ষয় কুমারের ফার্স্ট লুক পোস্টার। নতুন পোস্টারে তাঁকে দেখা গিয়েছে এক বলিষ্ঠ অথচ স্টাইলিশ অবতারে। এই নতুন লুক মুহূর্তের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোড়ন ফেলে দিয়েছে।

    কেন নেই আগের কলাকুশলীরা?

    সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিউজ১৮ শোশা-কে পরিচালক আহমেদ খান জানান, কেন আগের কিছু পরিচিত মুখ এই ছবিতে নেই। তাঁর কথায়, ‘ভাবনাটা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। 'ওয়েলকাম' এমন একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি যেখানে একই কলাকুশলী থাকার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। প্রথম ছবিতে অক্ষয় ছিলেন, দ্বিতীয়টিতে জন আব্রাহাম ছিলেন, আর এখন তৃতীয়টিতে আবার অক্ষয় ফিরেছেন। তাই এটা একেবারে ৩৬০-ডিগ্রি পরিবর্তন। মানুষ আসবে, মানুষ যাবে।’

    স্টারকাস্টেও চমক

    ‘ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল’-এ থাকছে ৩০ জনেরও বেশি অভিনেতার বিশাল সমাবেশ। ছবিতে দেখা যাবে অক্ষয় কুমার, সুনীল শেট্টি, জ্যাকি শ্রফ, রবিনা ট্যান্ডন, দিশা পাটানি, জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ, আরশাদ ওয়ারসি, পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব, জনি লিভার, আফতাব শিবদাসানি, লারা দত্ত, শ্রেয়াস তালপাড়ে, তুষার কাপুর, দলের মেহেন্দি, উর্বশী রাউতেলা, পুনীত ইসার, সুদেশ বেরি-সহ আরও বহু তারকাকে। এত বড় কমেডি তারকাদের সমাবেশে ছবিটি যে এক জমজমাট বিনোদনের প্যাকেজ হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

