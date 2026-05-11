Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Akshaye Khanna: জনপ্রিয় নয় বলে খেতে দেওয়া হয় না, সহ অভিনেতার জন্য সেদিন যা করেছিলেন অক্ষয়

    Akshaye Khanna: অভিনেতা অমিত বহল একটি পডকাস্টে জানিয়েছেন কিভাবে অক্ষয় খান্না প্রযোজক এবং প্রোডাকশন টিমের উপর রেগে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে তিনি সবার সামনে প্রযোজক এবং প্রোডাকশন টিমকে বকাঝকা করেছিলেন।

    May 11, 2026, 16:16:45 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Akshaye Khanna: অক্ষয় খান্না সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি সেটে খুব বেশি কথা বলেন না। কিন্তু একবার একটি সিনেমার শুটিংয়ের জন্য পুরো টিম একসাথে ছিল। এমন পরিস্থিতিতে প্রযোজকদের পক্ষ থেকে এমন কিছু ঘটেছিল যে অক্ষয় খান্না ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। তিনি সবার সামনে প্রযোজক এবং প্রোডাকশন টিমের উপর রাগ প্রকাশ করেছিলেন।

    সহ অভিনেতার জন্য সেদিন যা করেছিলেন অক্ষয় (Instagram)
    সহ অভিনেতার জন্য সেদিন যা করেছিলেন অক্ষয় (Instagram)

    সম্প্রতি অভিনেতা অমিত বহল একটি পডকাস্টে এই ঘটনাটি জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে সেদিন অক্ষয় খান্না বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ক্ষুধার্ত হওয়ার মানে কী। সিদ্ধার্থ কাননের সাথে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে অভিনেতা অমিত বহল বলেন যে একবার একটি সিনেমার শুটিংয়ের জন্য পুরো টিম একটি হোটেলে উঠেছিল। বড় অভিনেতাদের ৫ তারা হোটেলে রাখা হয়েছিল, এবং কম জনপ্রিয় অভিনেতাদের ৩ তারা হোটেলে রাখা হয়েছিল।

    অভিনেতা অমিত জানান যে সমস্ত অভিনেতাদের একসাথে শুটিংয়ের জন্য বের হতে হবে, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে দুপুরের খাবার সবাই একসাথে খাবে, তারপর শুটিংয়ের জন্য বের হবে। অন্য একটি হোটেলের একজন অভিনেতা আমাদের হোটেলে ছিলেন। তিনি বুফে থেকে খাবার নেওয়ার জন্য একটি প্লেট তুলেছিলেন। সেই অভিনেতার উপর প্রযোজকের কোনো আত্মীয়ের নজর পড়ে। তখন বলা হয় যে এই অভিনেতা এখানে থাকেন না, তার এখানে খাবার খাওয়া উচিত নয়। অভিনেতা প্রথম গ্রাস মুখে দেওয়ার সাথে সাথেই প্রোডাকশন থেকে তাকে বলা হয় যে তিনি এখানে খেতে পারবেন না। অভিনেতা সঙ্গে সঙ্গে প্লেটটি রেখে দেন এবং হতবাক হয়ে কোণে গিয়ে বসে পড়েন।

    অক্ষয় খান্না দূর থেকে এই বিষয়টি লক্ষ্য করেন এবং এরপর প্রযোজক ও প্রোডাকশন টিমের উপর তার রাগ ফেটে পড়ে। অমিত বলেছিলেন – ‘সেই দিন অক্ষয় বুঝিয়েছিলেন ক্ষুধা এবং সম্মানের মানে কী। তিনি যে গালিগালাজ করেছিলেন, তা আমি বলব না। কিন্তু সেদিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই লোকটি অন্য অভিনেতাদের জন্য কতটা মন থেকে চিন্তা করে।’

    অমিত আরও বলেন যে অক্ষয় সবকিছু দূর থেকে দেখছিলেন, এরপর তিনি যেভাবে ফেটে পড়েছিলেন,মনে হচ্ছিল যেন আগ্নেয়গিরির লাভা ফেটে পড়েছে। অক্ষয়ের রাগ প্রযোজক, প্রোডাকশন টিম এবং যে মহিলারা এই কথাটি শুরু করেছিলেন, তাদের সবার উপর পড়েছিল। অক্ষয় সেদিন বলেছিলেন – ‘প্লেট গুনে বা কম করে ছবি ভালো হয় না, মানুষের আশীর্বাদে ছবি হয়।’

    Home/Entertainment/Akshaye Khanna: জনপ্রিয় নয় বলে খেতে দেওয়া হয় না, সহ অভিনেতার জন্য সেদিন যা করেছিলেন অক্ষয়
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes