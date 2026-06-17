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    Ali Fazal: 'অডিশন দিতে লজ্জা পাবেন না...', হলিউডে টিকে থাকার উপায় বাতলে দিলেন আলী ফজল

    Ali Fazal: সম্প্রতি অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পেয়েছে রাখ। এই ছবিতে একজন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আলী ফজল। সিরিজে আলীর অভিনয় ইতিমধ্যেই সকলের মন জয় করে নিয়েছে। এছাড়াও হলিউডে ভিক্টোরিয়া এন্ড আব্দুল, ডেথ অন দা নাইল এবং কান্দাহার সহ একাধিক আন্তর্জাতিক ছবিতে অভিনয় করেছেন আলী।

    Jun 17, 2026, 20:32:50 IST
    By Swati Das Banerjee
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    Ali Fazal: সম্প্রতি অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পেয়েছে ‘রাখ’। এই ছবিতে একজন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আলী ফজল। সিরিজে আলীর অভিনয় ইতিমধ্যেই সকলের মন জয় করে নিয়েছে। এছাড়াও হলিউডে ‘ভিক্টোরিয়া এন্ড আব্দুল’, ‘ডেথ অন দা নাইল’ এবং ‘কান্দাহার’ সহ একাধিক আন্তর্জাতিক ছবিতে অভিনয় করেছেন আলী।

    হলিউডে টিকে থাকার উপায় বাতলে দিলেন আলী ফজল
    হলিউডে টিকে থাকার উপায় বাতলে দিলেন আলী ফজল

    সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে আলীকে হলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তিনি যখন প্রথম হলিউডের পা রেখেছিলেন তখন তিনি একেবারেই মাথায় এটা রাখেননি যে তিনি বলিউডের একজন অভিনেতা। হলিউডে নিজের প্রথম কাজ করতে গিয়ে নিজেকে শুধুমাত্র একজন অভিনেতা হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন আলী।

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    অভিনেতা বলেন, ‘অডিশন দিতে কখনও লজ্জা পাবেন না। অনেকেই এটা মনে করতে পারেন যে আগে কোনও এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে আপনাকে। কিন্তু সত্যিটা হল অডিশনের মাধ্যমেই আপনাকে কাজ পেতে হবে। কাজ পাওয়ার পর তবেই এজেন্সিগুলো আপনার উপর আগ্রহ দেখাবে। তবে ভারতের ক্ষেত্রে এর নিয়মটা একেবারেই অন্যরকম।’

    এমন কথা শোনা গিয়েছিল প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মুখেও। প্রিয়াঙ্কা যখন প্রথম হলিউডে প্রবেশ করেছিলেন তখন তিনি একটা কথাই মাথায় রেখেছিলেন যে তিনি একজন অভিনেত্রী। তিনি যে বলিউডের একজন সুপরিচিত অভিনেত্রী এ কথা তিনি কারও সামনে জাহির করেননি।

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    অন্যদিকে ‘রাখ’ সিরিজে অভিনয় করতে গিয়ে প্রথম সোনালী বেন্দ্রের সঙ্গে কাজ করেছেন আলী। সোনালীর সঙ্গে কাজ করার যে অসাধারণ অভিজ্ঞতা, সেটা বারবার শোনা গিয়েছে অভিনেতার মুখে। অভিনয়ের সময় একজন গুণব্ধ ভক্ত হয়ে সোনালীর দিকে তাকিয়ে থাকতেন তিনি।

    Home/Entertainment/Ali Fazal: 'অডিশন দিতে লজ্জা পাবেন না...', হলিউডে টিকে থাকার উপায় বাতলে দিলেন আলী ফজল
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