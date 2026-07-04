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    ৯ কোটিতে শুরু আলফা! আলিয়া ভাটের কোন সিনেমা পেয়েছিল ১৩৩ কোটি টাকার ওপেনিং? দেখুন শেষ ৫টি ছবির বক্স অফিস কালেকশন

    আলফা দিয়ে ফের অ্যাকশন অবতারে ফিরেছেন আলিয়া ভাট। সমালোচকদের একাংশ গল্প নিয়ে প্রশ্ন তুললেও ছবিটি প্রথম দিনে প্রায় ৯ কোটি টাকা আয় করেছে। তবে আলিয়ার কেরিয়ারে এর আগে এমন একাধিক ছবি রয়েছে, যেগুলি আরও বড় ওপেনিং করেছে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক তাঁর সাম্প্রতিক ছবিগুলোর প্রথম দিনের বক্স অফিস সংগ্রহ।

    Jul 4, 2026, 12:31:03 IST
    By Tulika Samadder
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    বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট বর্তমানে তাঁর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি আলফাকে ঘিরে খবরের শিরোনামে রয়েছেন। এই ছবিতে তাঁকে এক গুপ্তচরের চরিত্রে দুর্দান্ত অ্যাকশন করতে দেখা গিয়েছে। যদিও সমালোচকদের একাংশের মতে ছবির গল্প কিছুটা দুর্বল, তবে অ্যাকশন দৃশ্য দর্শকদের চমকে দিয়েছে। আলফা মুক্তির প্রথম দিনেই প্রায় ৯ কোটি টাকার নেট কালেকশন করেছে। আলিয়ার ছবিগুলি বরাবরই স্থিতিশীল ওপেনিং পেয়ে এসেছে। তাঁর শেষ ১০টি ছবির প্রথম দিনের আয়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, কোথাও ৭৫ কোটির গণ্ডিও ছাড়িয়েছে প্রথম দিনের সংগ্রহ।

    আলিয়া ভাটের সিনেমার বক্স অফিস কালেকশন।
    আলিয়া ভাটের সিনেমার বক্স অফিস কালেকশন।

    জিগরা

    সাম্প্রতিক কয়েকটি ছবিতে আলিয়া ভাট খুব একটা উল্লেখযোগ্য ছাপ ফেলতে পারেননি। শেষবার তাঁকে ২০২৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জিগরা ছবিতে দেখা গিয়েছিল। এই ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি করণ জোহরের সঙ্গে সহ-প্রযোজক হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। মুক্তির প্রথম দিন জিগরা ৪.৫৫ কোটি টাকার নেট কালেকশন করেছিল। বক্স অফিসে ছবিটি ফ্লপ প্রমাণিত হয়। বিশ্বব্যাপী ছবিটির মোট আয় ছিল ৫৬.৯৩ কোটি টাকা এবং ভারতে নেট কালেকশন ছিল ৩১ কোটি টাকা।

    রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি

    ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি দর্শকদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পেয়েছিল। ছবিটি প্রথম দিন বক্স অফিসে ১১ কোটিরও বেশি টাকার নেট কালেকশন দিয়ে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে ছবিটির মোট নেট আয় ১৫৩ কোটিরও বেশি হয়। বক্স অফিসে এটি সুপারহিট প্রমাণিত হয়।

    ব্রহ্মাস্ত্র

    ব্রহ্মাস্ত্র ছবিতে আলিয়া ভাটকে দেখা গিয়েছিল রণবীর কাপুরের বিপরীতে। বড় বাজেটের এই ছবিটি মুক্তির প্রথম দিন ৩৬ কোটি টাকার নেট কালেকশন করেছিল। পরবর্তীতে ছবিটির মোট নেট আয় ২৬৭ কোটিরও বেশি হয়। বক্স অফিসে ছবিটি হিটের তকমা পায়।

    আলফা-তে আলিয়া ভাট ও শর্বরী।
    আলফা-তে আলিয়া ভাট ও শর্বরী।

    আরআরআর

    এস এস রাজামৌলির আরআরআর মূলত জুনিয়র এনটিআর এবং রাম চরণের ছবি ছিল। এই ছবিতে আলিয়া ভাট একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। বিশ্বজুড়ে ছবিটি আলাদা পরিচিতি তৈরি করে এবং অস্কারও জিতে নেয়। সব ভাষা মিলিয়ে মুক্তির প্রথম দিন আরআরআর ১৩৩ কোটি টাকার নেট কালেকশন করেছিল। ছবিটির মোট নেট আয় ৭৮২ কোটিরও বেশি।

    গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি

    ২০২২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি আলিয়া ভাটের কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সঞ্জয় লীলা বনশালি পরিচালিত এই ছবিটি মুক্তির প্রথম দিন ১০ কোটিরও বেশি টাকার নেট কালেকশন করেছিল। পরবর্তীতে ছবিটির মোট নেট আয় দাঁড়ায় ১৩২ কোটি টাকা। এই ছবিতে আলিয়ার অভিনয় দর্শক ও সমালোচকদের ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিল এবং বক্স অফিসেও ছবিটি সফল হয়।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/৯ কোটিতে শুরু আলফা! আলিয়া ভাটের কোন সিনেমা পেয়েছিল ১৩৩ কোটি টাকার ওপেনিং? দেখুন শেষ ৫টি ছবির বক্স অফিস কালেকশন
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