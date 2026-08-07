৮৯১ কোটির ব্র্য়ান্ড ভ্যালু, দীপিকাকে টপকে মেয়েদের তালিকায় শীর্ষে আলিয়া, পিছনে ফেললেন বর রণবীরকেও

৮৯১ কোটির ব্র্য়ান্ড ভ্যালু, দীপিকাকে টপকে মেয়েদের তালিকায় শীর্ষে আলিয়া, পিছনে ফেললেন বর রণবীরকেও
রাহার মায়ের সাফল্যের মুকুটে নয়া পালক। মহিলা সেলেবদের তালিকায় এক নম্বরে আলিয়া। তাঁর ব্ল্যান্ড ভ্যালু প্রায় ৯০০ কোটি টাকা।
কেবল সিনেমার পর্দাতেই নয়, বাণিজ্যিক বিশ্বেও বলিউড তারকাদের দাপট অক্ষুণ্ণ। সম্প্রতি প্রকাশিত ক্রোল (Kroll)-এর 'সেলিব্রিটি ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট ২০২৫' (Celebrity Brand Valuation Report 2025)-এ শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। তবে এই তালিকার সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে উঠে এসেছে অভিনেত্রী আলিয়া ভাট-এর (Alia Bhatt) নাম। দীপিকা পাডুকোন এবং রশ্মিকা মান্দানাকে পেছনে ফেলে ভারতের সবচেয়ে দামি মহিলা তারকা ব্র্যান্ড হিসেবে শীর্ষস্থান দখল করেছেন তিনি।
ক্রোল রিপোর্ট ২০২৫: শীর্ষ তালিকায় কে কোথায়?
ক্রোল-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশনের নিরিখে সেরা ১০ তারকাদের তালিকায় স্থান পাওয়া একমাত্র দুই নারী তারকা হলেন আলিয়া ভাট ও দীপিকা পাডুকোন।
আলিয়া ভাট (৬ষ্ঠ স্থান)-এর ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ৯৩.৯ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৯২ কোটি টাকা)। তিনি তাঁর স্বামী রণবীর কাপুরকেও (১০ম স্থান, ৮০ মিলিয়ন ডলার) পেছনে ফেলে দিয়েছেন।
দীপিকা পাডুকোন (৭ম স্থান): ব্র্যান্ড ভ্যালু ৮৯.২ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৮৪৯.৩৫ কোটি টাকা)।
রশ্মিকা মান্দানা (১২তম স্থান): ব্র্যান্ড ভ্যালু ৭৫.২ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৭১৫.৯১ কোটি টাকা)। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড স্বারোভস্কি (Swarovski)-র সাথে পার্টনারশিপ ও প্যান-ইন্ডিয়া ছবির সাফল্যের ওপর ভর করে তিনি ১৫ নম্বর থেকে ১২ নম্বর স্থানে উঠে এসেছেন।
বক্স অফিসে ধাক্কা সত্ত্বেও কেন আলিয়ার ব্র্যান্ড ভ্যালু এত বেশি?
সাম্প্রতিক অতীতে আলিয়ার শেষ দুটি ছবি— 'জিগরা' (২০২৪, আয় প্রায় ৩১.৯৮ কোটি টাকা) এবং 'আলফা' (জুলাই ২০২৪, আয় প্রায় ৫৮.৭৮ কোটি টাকা) বক্স অফিসে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও ব্র্যান্ড দুনিয়ায় আলিয়ার এই উত্থানের পেছনে রয়েছে:
সোশাল মিডিয়া প্রভাব: ইনস্টাগ্রামে ৮৫ মিলিয়নেরও বেশি ফলোয়ারের সাথে তিনি বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রভাবশালী অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন।
গ্লোবাল ব্র্যান্ড ও ব্যবসা: বিশ্বসেরা ব্র্যান্ডের প্রচারের পাশাপাশি নিজস্ব ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজের পরিচিতি বৃদ্ধি পাওয়া।
তালিকায় থাকা অন্যান্য তারকা অভিনেত্রীরা
বিউটি ও স্কিনকেয়ার ব্যবসা এবং ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্টের ওপর ভিত্তি করে প্রথম ২৫-এ জায়গা করে নিয়েছেন আর যে সকল অভিনেত্রীরা:
কারিনা কাপুর খান (১৫তম স্থান): ব্র্যান্ড ভ্যালু ৬১.৮ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৫৮৮.২৯ কোটি টাকা)। গত দুই দশক ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে থাকা কারিনাই তাঁর প্রজন্মের একমাত্র অভিনেত্রী যিনি সেরা ২৫-এ জায়গা ধরে রেখেছেন।
কিয়ারা আদভানি (১৭তম স্থান): ব্র্যান্ড ভ্যালু ৫১.৯ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৪৯৩.৬৪ কোটি টাকা)।
কৃতি শ্যানন (১৮তম স্থান): ব্র্যান্ড ভ্যালু ৫০.২ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৪৮১.৪২ কোটি টাকা)। ওঁর স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড 'হাইফেন' (HYPHEN) মাত্র দুই বছরে ৪০০ কোটি টাকার ভ্যালুয়েশনে পৌঁছেছে।
অনন্যা পান্ডে (১৯তম স্থান): ব্র্যান্ড ভ্যালু ৪৮.৫ মিলিয়ন ডলার। বিলাস বহুল ফরাসি ব্র্যান্ড 'চ্যানেল' (Chanel)-এর ভারতীয় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে তিনি ২৫ থেকে ৬ ধাপ ওপরে উঠে এসেছেন।
জাহ্নবী কাপুর (২৩তম স্থান): ব্র্যান্ড ভ্যালু ৩৪.২ মিলিয়ন ডলার।
ডিজিটাল বিপ্লব ও আধুনিক সেলিব্রিটি ব্র্যান্ডিং
ক্রোল রিপোর্ট অনুযায়ী, তারকাদের বিজ্ঞাপনের ধরন আগের থেকে অনেকটাই বদলেছে। ট্র্যাডিশনাল বিজ্ঞাপনের জায়গায় এখন ৬০ থেকে ৭৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ডিজিটাল ফ্রন্ট ক্যাম্পেইন গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI Technology) এবং নিজস্ব ব্যবসা বা ভেঞ্চার ক্যাপিটালিজমই তারকাদের আয়ের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More