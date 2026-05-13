Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'ম্যায় তেরা' ট্রেন্ডে গা ভাসালেন আলিয়াও! সঙ্গে কান চলচ্চিত্র উৎসবে শাড়ি গাউনে কাড়লেন নজর

    অভিনেত্রী আলিয়া ভাটও আজ ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হওয়া 'মে ১৩' ট্রেন্ডে যোগ দিয়েছেন। এই 'মে ১৩' ট্রেন্ডটি কী? এটি হল 'কলঙ্ক' সিনেমার টাইটেল ট্র্যাকের একটি অংশ, যেখানে অরিজিৎ সিং গেয়েছেন 'ম্যায় তেরা'— গানটি মুক্তির এত বছর পরেও এই অংশটি ভক্তদের কাছে প্রিয় হয়ে আছে।

    May 13, 2026, 23:16:49 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অভিনেত্রী আলিয়া ভাটও আজ ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হওয়া 'মে ১৩' ট্রেন্ডে যোগ দিয়েছেন। এই 'মে ১৩' ট্রেন্ডটি কী? এটি হল 'কলঙ্ক' সিনেমার টাইটেল ট্র্যাকের একটি অংশ, যেখানে অরিজিৎ সিং গেয়েছেন 'ম্যায় তেরা'— গানটি মুক্তির এত বছর পরেও এই অংশটি ভক্তদের কাছে প্রিয় হয়ে আছে।

    কান চলচ্চিত্র উৎসবে শাড়ি গাউনে 'ম্যায় তেরা' ট্রেন্ডে গা ভাসালেন আলিয়া!
    কান চলচ্চিত্র উৎসবে শাড়ি গাউনে 'ম্যায় তেরা' ট্রেন্ডে গা ভাসালেন আলিয়া!

    আলিয়া তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে এই ট্রেন্ডটির কথা উল্লেখ্য করে নিজের সর্বশেষ পোস্টটি শেয়ার করেছেন এবং ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘মে ১৩ (হাসির ইমোজি)’।

    ১৩ মে, অনেক নেটিজেনই শেয়ার করেছেন যে কীভাবে এই তারিখটি তাঁদের অরিজিতের গাওয়া 'কলঙ্ক' সিনেমার গানটির কথা মনে করিয়ে দেয়। 'কলঙ্ক' ছবিতে আলিয়ার বিপরীতে ছিলেন বরুণ ধাওয়ান। ছবিটিতে আরও অভিনয় করেছিলেন আদিত্য রায় কাপুর এবং সোনাক্ষী সিনহা । করণ জোহরের প্রযোজনায় নির্মিত ছবিটি ২০১৯ সালে মুক্তি পেয়ে বক্স অফিসে তেমন সাফল্য পায়নি।

    ছবিটির বক্স অফিস পারফরম্যান্সকে স্বাভাবিকভাবে নিয়ে আলিয়া ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডসে বলেছিলেন, ‘এই বিনোদন জগতে সবাই নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং আমরা যা করতে চাই, তা করার চেষ্টা করি। কখনও কখনও তার ফল ভালো হয়, কখনও হয় না। আর এটাই আমাদের শেখার বিষয়, সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। এমন তো নয় যে রোজ রোদ ওঠে, কখনও কখনও বৃষ্টিও হয়। এই সবকিছুই সবার জন্য শেখার।’

    ২০২৬ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথমবার উপস্থিত হয়ে আলিয়া সকলকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এমন সাজে হাজির হয়েছিলেন, যা দেখে মনে হচ্ছিল চলন্ত ক্যানভাসে জল রং আর তুলির টানে আঁকা ছবি। সেলিব্রিটি স্টাইলিস্ট ও চলচ্চিত্র প্রযোজক রিয়া কাপুরের স্টাইল করা , যশ পাটিলের লেবেল 'দ্যাট অ্যান্টিক পিস'-এর এই কাস্টম ক্যুচারটিতে ভিন্টেজ-অনুপ্রাণিত রোমান্টিকতার ছোঁয়া ছিল।

    ১২ মে কান ২০২৬-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য আলিয়া জমকালো সাজে সেজেছিলেন। এই অভিনেত্রী তামারা রাল্ফের ডিজাইন করা একটি বিশেষ পোশাক পরেছিলেন: একটি উজ্জ্বল কোরাল-পিচ রঙের কলাম ড্রেস। গাউনটিতে ছিল একটি আকর্ষণীয়, সুগঠিত সুইটহার্ট নেকলাইন এবং একটি গ্রাফিক ডিপ কাটআউট। তাঁর ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানিয়ে, পোশাকটির সঙ্গে ছিল একটি লম্বা শিফন স্কার্ফ যা তাঁর পিছনে রাজকীয় ওড়নার মতো ছড়িয়ে ছিল, যা প্রমাণ করে যে ঐতিহ্যবাহী পোশাকও বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ রেড কার্পেটে নিজের ছাপ ফেলতে পারে।

    তিনি ১৩ মে ইনস্টাগ্রামে তাঁর লুকের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন এবং ক্যাপশনে লেখেন, ‘ফিল্মি লাগছে…’

    আলিয়ার ইনস্টাগ্রাম স্টোরি
    আলিয়ার ইনস্টাগ্রাম স্টোরি

    কাজের দিক থেকে, আলিয়াকে এরপর ওয়াইআরএফ-এর স্পাই থ্রিলার 'আলফা'-তে দেখা যাবে, যেখানে তাঁর সহ-অভিনেতা হিসেবে রয়েছেন শর্বরী এবং সানি দেওল। এছাড়াও সঞ্জয় লীলা ভানসালি পরিচালিত তাঁর 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর এবং ভিকি কৌশল।

    Home/Entertainment/'ম্যায় তেরা' ট্রেন্ডে গা ভাসালেন আলিয়াও! সঙ্গে কান চলচ্চিত্র উৎসবে শাড়ি গাউনে কাড়লেন নজর
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes