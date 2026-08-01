Alia on Ranbir: ‘বিবি নম্বর ১’ আলিয়া! রাম রূপী রণবীরে মুগ্ধ বউ, ট্রেলার নিয়ে কী বললেন নায়িকা?

Alia on Ranbir: ‘বিবি নম্বর ১’ আলিয়া! রাম রূপী রণবীরে মুগ্ধ বউ, ট্রেলার নিয়ে কী বললেন নায়িকা?
বরের ৪০০০ কোটির ছবি রামায়ণ ঘিরে চারিদিকে শোরগোল। রামায়ণের ট্রেলার দেখে কী প্রতিক্রিয়া আলিয়ার?
প্রকাশ্যে এসেছে নীতিশ তিওয়ারি পরিচালিত বহুপ্রতীক্ষিত মহাকাব্যিক ছবি 'রামায়ণ'-এর অফিশিয়াল ট্রেলার। ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই ছবিটিকে ঘিরে অনুরাগী ও সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। প্রশংসা কুড়োচ্ছেন রণবীর-যশরা, আবার অনেকেই ট্রোলও করছেন গোটা ইউনিটকে। বিশেষত মা সীতার ব্লাউজ বা কৈকেয়ীর চরিত্রে অভিনয় করা লারা দত্তের ডিজাইনার শাড়ি বড্ড বেমানান।
সাধারণ দর্শকের মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও বলিপাড়ার তারকারা কিন্তু এই ছবির বিশাল ক্যানভাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ! আর এই তালিকার একদম অগ্রভাগে রয়েছেন আলিয়া ভাট। স্বামী রণবীর কাপুরের 'শ্রীরাম' অবতারের ঝলক শেয়ার করে সোশাল মিডিয়ায় উল্লাস প্রকাশ করলেন তিনি।
'দিওয়ালি ২০২৬': আলিয়ার বার্তা ও পুরোনো স্মৃতি
নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ট্রেলারের লিঙ্ক শেয়ার করে রণবীরের পাশে দাঁড়ালেন আলিয়া। বিশাল কোনো দীর্ঘ ক্যাপশন না লিখলেও কয়েকটা স্পার্কল ইমোজি আর মোক্ষম একটা শব্দে নিজের উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন তিনি। আলিয়া লিখেছেন: ‘DIWALI 2026’।
উল্লেখ্য, এর আগে এপ্রিলে 'রাম' ইউনিটের ফার্স্ট লুক প্রকাশের সময় এক জুম কলে ভক্তদের সাথে নিজের অনুভূতি ভাগ করে আলিয়া বলেছিলেন, রণবীর এই চরিত্রে অসাধারণ কাজ করেছে। পর্দায় ওঁর অভিনয় দেখলে সবাই মুগ্ধ হয়ে যাবেন, এটি একেবারেই অন্য মাত্রার এক সৃষ্টি!'
রাবণ অবতারে যশ, রামের ভূমিকায় রণবীর: ট্রেলারে কী দেখা গেল?
প্রকাশ্যে আসা ট্রেলারের শুরুতেই দেখা মেলে লঙ্কাপতি রাবণের শক্তিশালী ও ভয়ংকর অবতারে দক্ষিণী তারকা যশের। এরপরই মানবজাতিকে রক্ষা করার বার্তা নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর অবতার হিসেবে পর্দায় অবতীর্ণ হন শ্রীরামরূপী রণবীর কাপুর। রাজা দশরথের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে অরুণ গোভিলকে।
ট্রেলারে রামায়ণের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে:
রাম-সীতার প্রেম ও বিচ্ছেদ: শ্রীরাম ও সীতার (সাই পল্লবী) শুভ বিবাহ, ১৪ বছরের বনবাস এবং পরবর্তীতে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের আবেগঘন মুহূর্ত।
বিস্ফোরক সংলাপ: লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিয়ে ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে শ্রীরামের সেই বিশেষ সংলাপ দর্শকদের গায়ে কাঁটা দিয়েছে— 'রাবণ যদি তিন লোকের রাজা হয়, তবে তিন লোকেই তাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে!'
তারকার মেলা ও মুক্তির তারিখ
বড় ক্যানভাসের এই ছবিতে রণবীর কাপুর, সাই পল্লবী ও যশ ছাড়াও অভিনয় করছেন রবি দুবে, বিবেক ওবেরয়, সৌরভ সচদেবা, লারা দত্ত এবং রকুল প্রীত সিংয়ের মতো একঝাঁক তারকা।
নির্মাতাদের ঘোষণা অনুযায়ী, মহাকাব্যিক এই কাহিনীর প্রথম পর্ব অর্থাৎ 'রামায়ণ: পার্ট ওয়ান' বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের দিওয়ালিতে (৮ নভেম্বর, ২০২৬)। আর এই দুই পর্বের মহাগাথার দ্বিতীয় পর্বটি প্রেক্ষাগৃহে আসবে ২০২৭ সালে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More