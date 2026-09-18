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প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিনে আলিয়ার শুভেচ্ছা, ২০টি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের সংকল্প নিলেন রণবীর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৬তম জন্মদিনে বিশেষ উদ্যোগের ঘোষণা করলেন বলিউড তারকা আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর। মোদীকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি আলিয়া জানিয়েছেন, ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর অংশ হিসেবে মুম্বইয়ের ২০টি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে তাঁরা সাহায্য করবেন।

Published on: Sep 18, 2026, 11:12:43 IST
By Tulika Samadder
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প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ সামাজিক উদ্যোগের সংকল্প নিলেন আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর। রণবীর সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় নন। তাই আলিয়াই নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। সেই পোস্টেই তিনি জানান, তাঁরা দু’জনে মিলে মুম্বইয়ের ২০টি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে সাহায্য করবেন।

মোদীর জন্মদিনে মুম্বইয়ের ২০টি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের সংকল্প নিলেন রণবীর।
মোদীর জন্মদিনে মুম্বইয়ের ২০টি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের সংকল্প নিলেন রণবীর।

আলিয়া জানিয়েছেন, ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-কে সমর্থন করে তাঁরা মুম্বইয়ের ২০টি স্কুলকে আরও উন্নত করে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছেন। এমনভাবে স্কুলগুলির পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে পড়াশোনা এবং ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পড়ুয়াদের আরও ভালো সুযোগ-সুবিধা থাকে। BMC-এর সুপারিশের ভিত্তিতেই এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবে বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী।

একই পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যে ভরা আগামী বছরের কামনা করেছেন আলিয়া।

মোদীকে শুভেচ্ছা বলিউডের আরও তারকার

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে বলিউডের একাধিক তারকাও সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সলমন খান X-এ প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। শাহরুখ খানও নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ, সুখী ও সাফল্যে ভরা জীবনের কামনা করেছেন।

কী এই ‘সেবা সংকল্প অভিযান’?

‘সেবা সংকল্প অভিযান’ বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত এক মাসব্যাপী কর্মসূচি। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই অভিযান। প্রধানমন্ত্রীর প্রকাশ্য জীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন ৯ সেপ্টেম্বর এই কর্মসূচির কথা জানান। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৭ অক্টোবর নরেন্দ্র মোদীর প্রকাশ্য জীবনের ২৫ বছর পূর্ণ হবে। ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন তিনি।

এই অভিযানের আওতায় রক্তদান শিবির, স্বচ্ছতা অভিযান, জনসংযোগ কর্মসূচি-সহ একাধিক সামাজিক উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আলিয়া-রণবীরের আগামী ছবি

কাজের দিক থেকে আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুরকে একসঙ্গে দেখা যাবে ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ ছবিতে। সঞ্জয় লীলা বনশালীর পরিচালনায় তৈরি এই ছবিতে তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন ভিকি কৌশল। ছবিটি আগামী বছর ২১ জানুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা। এছাড়াও ‘ব্রহ্মাস্ত্র’ ফ্র্যাঞ্চাইজির পরবর্তী ছবিতেও একসঙ্গে দেখা যাবে আলিয়া ও রণবীরকে। সেই ছবির কাজ বর্তমানে চলছে।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিনে আলিয়ার শুভেচ্ছা, ২০টি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের সংকল্প নিলেন রণবীর
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