জন্মদিনে রণবীরকে আদরে ভরালেন আলিয়া, রইল অদেখা ছবি

জন্মদিনে রণবীরকে আদরে ভরালেন আলিয়া, রইল অদেখা ছবি
সোমবার রণবীর কাপুরের জন্মদিন। তাঁর ৪৪ বছর হল আজ। অভিনেতার স্ত্রী ও অভিনেত্রী আলিয়া ভাট সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে জন্মদিনের মিষ্টি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আলিয়া ভক্তদের সঙ্গে তাঁর ও তাঁদের মেয়ে রাহার পারিবারিক জীবনের এক হৃদয়স্পর্শী ঝলকও তুলে ধরেছেন।
সোমবার রণবীর কাপুরের জন্মদিন। তাঁর ৪৪ বছর হল আজ। অভিনেতার স্ত্রী ও অভিনেত্রী আলিয়া ভাট সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে জন্মদিনের মিষ্টি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আলিয়া ভক্তদের সঙ্গে তাঁর ও তাঁদের মেয়ে রাহার পারিবারিক জীবনের এক হৃদয়স্পর্শী ঝলকও তুলে ধরেছেন।
রণবীরকে শুভেচ্ছা জানাতে আলিয়া ইনস্টাগ্রামে বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন। ছবি শুরু হয় তারকা দম্পতির একটি রোমান্টিক মুহূর্ত দিয়ে, যেখানে রণবীর আলিয়ার কোলে বসে একে অপরের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। অন্য ছবিগুলোতে তাদের ছুটি কাটানো এবং পারিবারিক জীবনের ঝলক দেখা যায়। একটি মনমুগ্ধকর ছবিতে দেখা যায়, রণবীর তাদের শিশুকন্যা রাহাকে কোলে ধরে আছেন। অন্য একটি ছবিতে এই দম্পতিকে সেলফি তোলার জন্য পোজ দিতে দেখা যায়, যেখানে রণবীরের গালে আলিয়ার লিপস্টিকের দাগের মতো কিছু একটা লেগে ছিল বলে মনে হয়।
সে পোস্টটির ক্যাপশনে শুধু লিখেছে, ‘শুভ জন্মদিন, মিষ্টি।’ অদেখা ছবিগুলো দেখে ভক্তরা উচ্ছ্বসিত ছিলেন, কারণ আলিয়া ও রণবীর তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে গোপন রাখতেই পছন্দ করেন। একজন ভক্ত লিখেছেন, ‘আমি আপনার স্বামীর প্রেমে পড়েছি।’ আরেকটি মন্তব্যে লেখা ছিল, ‘সবচেয়ে প্রতীক্ষিত পোস্ট।’ আরেকজন ভক্ত লিখেছেন, ‘ওহ, আমি ওদেরকে কী ভীষণ ভালোবাসি’। অন্যান্য মন্তব্যের মধ্যে ছিল, ‘আমার পুরো হৃদয়টাই,’ এবং ‘তার প্রতি আলিয়ার যে মুগ্ধতা ও ভালোবাসা, তা খুবই মূল্যবান! চিরকালের জন্য ভালো লাগা।’
পাপারাজ্জিদের সঙ্গে জন্মদিন উদযাপন করলেন রণবীর
দিনের শুরুতে রণবীর পাপারাজ্জি ও ভক্তদের সঙ্গে তাঁর জন্মদিন উদযাপন করেন। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং পাপারাজ্জিরা তাঁকে ‘শুভ জন্মদিন’ জানালে তাঁকে অভিবাদন জানাতে দেখা যায়। এরপর তিনি তাঁর সামনে টেবিলে রাখা তিনটি কেক কাটেন। অভিনেতার এক ঝলক দেখার জন্য জড়ো হওয়া ফটোগ্রাফার ও ভক্তদের তুমুল উল্লাসের মধ্যে তিনি কেকগুলো কাটেন।
রণবীরের আসন্ন চলচ্চিত্র সম্পর্কে
রণবীরের হাতে বেশ কিছু বড় প্রজেক্ট রয়েছে, যার শুরুটা হচ্ছে নিতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ: পার্ট ১' দিয়ে। দুই পর্বের এই মহাকাব্যে অভিনেতা ভগবান রামের ভূমিকায় অভিনয় করছেন, যেখানে সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী, রাবণের চরিত্রে যশ, হনুমানের চরিত্রে সানি দেওল এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে রবি দুবে রয়েছেন। এছাড়াও অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন লারা দত্ত, রাকুল প্রীত সিং, অরুণ গোভিল, কুনাল কাপুর এবং অন্যান্যরা। 'রামায়ণ: পার্ট ১' ২০২৬ সালের দিওয়ালিতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে, এবং দ্বিতীয় পর্বটি ২০২৭ সালের দিওয়ালিতে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।