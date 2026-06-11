Alia Bhatt: ফরাসি ছবি থেকে টোকা ‘আলফা’, টিজার প্রকাশ্যে আসতেই হইচই নেটপাড়ায়

Alia Bhatt: ফরাসি ছবি থেকে টোকা ‘আলফা’, টিজার প্রকাশ্যে আসতেই হইচই নেটপাড়ায়
Alia Bhatt: আলিয়া ভাটের ‘আলফা’ নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে, অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করছেন যে এটি 'লা ফেম্মে নিকিতা'-র রিমেক।
Alia Bhattযশরাজ ফিল্মসের সবচেয়ে প্রত্যাশিত স্পাই থ্রিলার ছবির 'আলফা'-র টিজার প্রকাশিত হয়েছে। তবে টিজার মুক্তির সাথে সাথেই সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই পড়ে গেছে। একদিকে, বড় বড় সেলিব্রিটি আলিয়ার ছবির প্রশংসা করছেন। অন্যদিকে চলচ্চিত্রপ্রেমীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় হলিউড চলচ্চিত্র এবং আলফার ভিডিও শেয়ার করছেন এবং বলছেন যে এটি অন্য সিনেমার হুবহু কপি।
'আলফা' কোন ছবির কপি?
সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা দাবি করছেন যে ‘আলফা’-র টিজার ১৯৯০ সালের পরিচিত কাল্ট ফরাসি-হলিউড চলচ্চিত্র 'লা ফেম নিকিতা'র কপি। এখন প্রশ্ন হল, 'লা ফেম নিকিতা' ছবিটি কেমন? এটি কোন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখতে পাওয়া যায়?
‘আলফা’-র টিজারের শুরুতে ববি দেওলের চরিত্র, আলিয়া ভাটকে তাঁর ১৮ তম জন্মদিনের দিনে একটি অত্যন্ত দামী রেস্টুরেন্টে নিয়ে যান। আলিয়া খুশি হন, কিন্তু তখনই ববি দেওল তাকে একটি কার্ড তুলে দেন যাতে একটি ঘরের নম্বর লেখা থাকে এবং তিনি জানান যে এটি কোনও উপহার নয়, বরং তার প্রথম 'মার্ডার মিশন'। এই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ 'লা ফেম নিকিতা'র সবচেয়ে পরিচিত 'লে ট্রেন ব্লু রেস্টুরেন্ট দৃশ্যের' মতো। সেই ছবিতেও নায়িকার ট্রেনার (বব) তাকে তার জন্মদিনে একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায়, উপহার হিসাবে একটি বন্দুক দেয় এবং বলে যে সামনে বসে থাকা টার্গেটকে এখনই হত্যা করতে হবে।
'লা ফেম নিকিতা' কাহিনি প্রসঙ্গে
আইএমডিবিতে এই ছবির রেটিং ৭.৮। এটি পরিচালনা করেছেন লুক বেসন। 'লা ফেম নিকিতা' (১৯৯০) কে সর্বশ্রেষ্ঠ একশন-থ্রিলার ছবির মধ্যে অন্যতম বিবেচনা করা হয়। এই ছবিটি হলিউডে মহিলা নেতৃত্বাধীন একশন চলচ্চিত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই ছবিটি থেকে পরে 'কিল বিল', 'ব্ল্যাক উইডো' এবং 'আনা' এর মতো চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল।
কোন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে 'লা ফেম্মে নিকিতা' রয়েছে?
আলিয়ার 'আলফা' দেখার আগে 'লা ফেম নিকিতা' দেখতে চান, তবে দুঃখের সঙ্গে জানাতেই হয়, এই ছবিটি ভারতে কোনও বড় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সরাসরি সাবস্ক্রিপশনসহ উপলব্ধ নয়। এটি ডাউনলোড করে দেখতে হবে। (নোট: প্রাইম ভিডিওতে একই নামের একটি টিভি সিরিজও রয়েছে, তবে আলিয়ার ছবির সংযোগ ১৯৯০ সালের ছবিটির সাথেই।)
'আলফা' কবে আসছে?
ছবির পরিচালক শিব রাওয়াইল। ছবিতে আলিয়া এবং শর্বরী ছাড়া অভিনয় করবেন ববি দেওল। এই ছবিতে ববির মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন আলিয়া। সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী ৩ জুলাই। এই ছবির মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর বড়পর্দায় ফিরতে চলেছেন উদয় চোপড়া। তবে অভিনেতা হিসেবে নয়, তিনি ক্যামেরার পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই স্পাই থ্রিলারের গল্প লিখেছেন উদয়।