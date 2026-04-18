    Alia Bhatt Sister: ভাট পরিবারে ফের বিয়ের সানাই! বাগদান সারল আলিয়ার দিদি, রণবীরের ভায়রা-ভাইকে চিনুন

    Alia Bhatt Sister: ভাট পরিবারে এবার সানাই বাজার সুর! রণবীর-আলিয়ার রূপকথার বিয়ের পর এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন মহেশ ভাট ও সোনি রাজদানের বড় মেয়ে শাহীন ভাট। দীর্ঘদিনের প্রেমিক ঈশান মেহরার সঙ্গেই আংটি বদল সেরে ফেললেন তিনি। দিদির বাগদানের খবরে উচ্ছ্বসিত আলিয়াও।

    Apr 18, 2026, 09:30:20 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Alia Bhatt Sister: কাপুরদের পর এবার ভাট বাড়িতে খুশির হাওয়া। আলিয়ার দিদি শাহীন ভাট এবং তাঁর দীর্ঘদিনের বিশেষ বন্ধু ঈশান মেহরা জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন। গ্ল্যামার দুনিয়া থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন শাহীন, তবে তাঁর বাগদানের খবর আসতেই নেটপাড়ায় শুভেচ্ছার বন্যা বয়ে গিয়েছে। আংটি বদলের পর ঈশানের সঙ্গে শাহীনের আদুরে ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

    ভাট পরিবারে ফের বিয়ের সানাই! বাগদান সারল আলিয়ার দিদি, রণবীরের ভায়রা-ভাইকে চিনুন

    কে এই ঈশান মেহরা?

    ঈশান মেহরা পেশায় একজন সফল ব্যবসায়ী এবং ভাট পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে শাহীনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ও প্রেম। শাহীন যখন তাঁর অবসাদ (Depression) নিয়ে লড়াই করছিলেন, সেই কঠিন সময়েও ঈশানকে তাঁর পাশে অতন্দ্র প্রহরীর মতো থাকতে দেখা গিয়েছে। আলিয়া ও রণবীরের বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানেও ঈশান ছিলেন নিয়মিত অতিথি।

    আলিয়ার আনন্দ

    দিদির বাগদানের খবর প্রকাশ্যে আসতেই আবেগঘন হয়ে পড়েছেন আলিয়া ভাট। শাহীন তাঁর জীবনের শুধু দিদিই নন, বরং সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। আলিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় যুগলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, “আমার প্রিয় দু’জন মানুষ আজ এক হলো। শাহীন, তোর এই নতুন যাত্রাটা যেন ভালোবাসায় ভরে থাকে।” রণবীর কাপুরও এই খুশিতে শামিল হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

    বিয়ের দিনক্ষণ

    বাগদান মিটলেও বিয়ে কবে করবেন শাহীন আর ঈশান, তা নিয়ে এখনও পরিবারের তরফে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, চলতি বছরের শেষ দিকেই ছোটখাটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চার হাত এক হতে পারে। আলিয়া-রণবীরের বিয়ের মতো শাহীনও হয়তো লোকচক্ষুর আড়ালে ঘরোয়া পরিবেশে নিজের বিয়েটা সারতে চান।

      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

