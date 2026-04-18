Alia Bhatt Sister: ভাট পরিবারে ফের বিয়ের সানাই! বাগদান সারল আলিয়ার দিদি, রণবীরের ভায়রা-ভাইকে চিনুন

Alia Bhatt Sister: ভাট পরিবারে ফের বিয়ের সানাই! বাগদান সারল আলিয়ার দিদি, রণবীরের ভায়রা-ভাইকে চিনুন
Alia Bhatt Sister: ভাট পরিবারে এবার সানাই বাজার সুর! রণবীর-আলিয়ার রূপকথার বিয়ের পর এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন মহেশ ভাট ও সোনি রাজদানের বড় মেয়ে শাহীন ভাট। দীর্ঘদিনের প্রেমিক ঈশান মেহরার সঙ্গেই আংটি বদল সেরে ফেললেন তিনি। দিদির বাগদানের খবরে উচ্ছ্বসিত আলিয়াও।
Alia Bhatt Sister: কাপুরদের পর এবার ভাট বাড়িতে খুশির হাওয়া। আলিয়ার দিদি শাহীন ভাট এবং তাঁর দীর্ঘদিনের বিশেষ বন্ধু ঈশান মেহরা জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন। গ্ল্যামার দুনিয়া থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন শাহীন, তবে তাঁর বাগদানের খবর আসতেই নেটপাড়ায় শুভেচ্ছার বন্যা বয়ে গিয়েছে। আংটি বদলের পর ঈশানের সঙ্গে শাহীনের আদুরে ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।
কে এই ঈশান মেহরা?
ঈশান মেহরা পেশায় একজন সফল ব্যবসায়ী এবং ভাট পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে শাহীনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ও প্রেম। শাহীন যখন তাঁর অবসাদ (Depression) নিয়ে লড়াই করছিলেন, সেই কঠিন সময়েও ঈশানকে তাঁর পাশে অতন্দ্র প্রহরীর মতো থাকতে দেখা গিয়েছে। আলিয়া ও রণবীরের বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানেও ঈশান ছিলেন নিয়মিত অতিথি।
আলিয়ার আনন্দ
দিদির বাগদানের খবর প্রকাশ্যে আসতেই আবেগঘন হয়ে পড়েছেন আলিয়া ভাট। শাহীন তাঁর জীবনের শুধু দিদিই নন, বরং সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। আলিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় যুগলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, “আমার প্রিয় দু’জন মানুষ আজ এক হলো। শাহীন, তোর এই নতুন যাত্রাটা যেন ভালোবাসায় ভরে থাকে।” রণবীর কাপুরও এই খুশিতে শামিল হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
বিয়ের দিনক্ষণ
বাগদান মিটলেও বিয়ে কবে করবেন শাহীন আর ঈশান, তা নিয়ে এখনও পরিবারের তরফে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, চলতি বছরের শেষ দিকেই ছোটখাটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চার হাত এক হতে পারে। আলিয়া-রণবীরের বিয়ের মতো শাহীনও হয়তো লোকচক্ষুর আড়ালে ঘরোয়া পরিবেশে নিজের বিয়েটা সারতে চান।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার।