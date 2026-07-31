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    Alivia Basu New Serial: ছোট পর্দায় ফিরছেন রাঙামতি তীরন্দাজের চার্লি! কোন ধারাবাহিকে দেখা যাবে অলিভিয়াকে?

    টেন্ট সিনেমার নতুন ধারাবাহিকে অন্যতম মুখ্য চরিত্র ‘নিশা সেন’-এর ভূমিকায় অভিনয় করছেন অলিভিয়া। ভালোবাসার রং রুট দিয়ে ছোট পর্দায় ফিরছেন অভিনেত্রী। 

    Published on: Jul 31, 2026, 20:00:33 IST
    By Tulika Samadder
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    শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছোট পর্দা থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন অভিনেত্রী অলিভিয়া বসু। তবে অপেক্ষার অবসান। ফের ফিরছেন তিনি। আর এবার তাঁকে দেখা যাবে ‘ভালোবাসার রং রুট’ ধারাবাহিকে। টেন্ট সিনেমার নতুন ধারাবাহিকে অন্যতম মুখ্য চরিত্র ‘নিশা সেন’-এর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর এই প্রত্যাবর্তন দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছে।

    ভালোবাসার রং রুট দিয়ে ছোট পর্দায় ফিরছেন অলিভিয়া।
    ভালোবাসার রং রুট দিয়ে ছোট পর্দায় ফিরছেন অলিভিয়া।

    অলিভিয়াকে শেষ দেখা গিয়েছিল ‘রাঙামতি তিরন্দাজ’। এরপর সাময়িক বিরতি অভিনয় থেকে। চিকিৎসকদের পরামর্শে ধারাবাহিকের ব্যস্ত শিডিউল থেকে বিরতি নিয়েছিলেন। তবে কাজ পুরোপুরি থামাননি। করেছিলেন মডেলিং। এই সময়ে একাধিক ধারাবাহিকের প্রস্তাব এলেও নিজের মনের মতো চরিত্রের অপেক্ষাতে ছিলেন। অবশেষে টেন্ট সিনেমা থেকে ‘ভালোবাসার রং রুট’-এর প্রস্তাব পেয়ে আর দেরি করেননি।

    ‘ভালোবাসার রং রুট’-এ অলিভিয়ার চরিত্রের নাম নিশা সেন। গল্পে তিনি একজন খ্যাতনামা ফুটবল কোচ মিহির সেন-এর মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। গ্রে শেডে দর্শকরা দেখতে পারবেন নিশাকে। গল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে দর্শকদের কাছে পৌঁছবে সে। এই প্রসঙ্গে অলিভিয়া জানান, ‘নিশার মধ্যে দু-তিন রকমের শেড রয়েছে। কখনও তাকে ইতিবাচক মনে হবে, আবার কখনও নেতিবাচক। একজন অভিনেত্রী হিসেবে এই ধরনের চরিত্রে কাজ করার সুযোগ পাওয়াটা সত্যিই দারুণ অভিজ্ঞতা।’

    'ভালোবাসার রং রুট' হলো সান বাংলা চ্যানেলে সম্প্রচারিত একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বাংলা ধারাবাহিক। ধারাবাহিকের প্রধান নারী চরিত্র রূপাই পেশায় একজন নারী বাস চালক। অন্যদিকে, প্রধান পুরুষ চরিত্র রেহান পেশায় একজন পুরুষ নার্স। সমাজে পুরুষ ও নারীর কাজের যে চিরাচরিত বিভাজন রয়েছে, তাতে চ্য়ালেঞ্জ ছোঁড়ে এই মেগা। ধারাবাহিকে রেহানের চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি এবং রূপাই-এর চরিত্রে দেখা যাচ্ছে অভিনেত্রী মিষ্টি সিংহ রায়-কে। আর এবার তাতে যোগ হল অলিভিয়া বসু-র নাম।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Alivia Basu New Serial: ছোট পর্দায় ফিরছেন রাঙামতি তীরন্দাজের চার্লি! কোন ধারাবাহিকে দেখা যাবে অলিভিয়াকে?
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