স্বামীর সঙ্গে নেই কোনও সমস্যা, তাই কেন একসঙ্গে থাকেন না অলকা?
দশকের পর দশক বলিউডের জগতে রাজ করা খ্যাতনামা গায়িকা অলকা ইয়াগ্নিকের সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানেন, কিন্তু তাঁর ব্যাক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছুই জানেন না। আজ এই প্রতিবেদনে অলকার সঙ্গে তাঁর স্বামীর সম্পর্কের কথা জানবেন।
দশকের পর দশক বলিউডের জগতে রাজ করা খ্যাতনামা গায়িকা অলকা ইয়াগনিকের সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানেন, কিন্তু তাঁর ব্যাক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছুই জানেন না। আজ এই প্রতিবেদনে অলকার সঙ্গে তাঁর স্বামীর সম্পর্কের কথা জানবেন।
অলকা ১৯৮৯ সালে ব্যবসায়ী নীরজ কাপুরের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে বিস্ময়কর বিষয় হল বিয়ের ৩৬ বছর পরেও এই দম্পতি এখনও আলাদা থাকেন। না, দুইজনের মধ্যে কোনও সমস্যা নেই, বা তাঁরা বিচ্ছেদের কথাও ভাবেননি। তাহলে এই এমন কাজ করেন তাঁরা?
কে এই অলকা ইয়াগনিকের স্বামী নীরজ কাপুর?
অলকা ইয়াগনিকের স্বামীর নাম নীরজ কাপুর। নীরজ একজন ব্যবসায়ী এবং মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ের বাসিন্দা। মজার ব্যাপার হল, নীরজ শিলং থেকে তার পুরো ব্যবসা পরিচালনা করেন।
দুজনের প্রেমের গল্পের শুরুটা কীভাবে?
এক সাক্ষাৎকারে অলকা ইয়াগনিক জানিয়েছিলেন, নীরজ কাপুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নতুন নয়, তবে দুই পরিবারের মধ্যে একটি সংযোগ ছিল। দূরদর্শনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অলকা বলেন, ‘নীরজের কাকিমা আমার মায়ের সহপাঠী ছিলেন। নীরজের সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল তার বাড়িতে। আস্তে আস্তে আমাদের দুজনের মধ্যে কথোপকথন বাড়তে থাকে এবং আমরা একে অপরের প্রেমে পড়ে যাই। এরপর সারারাত ফোনে কথা বলা শুরু হয় এবং ফোনের বিল এলে মা এই সম্পর্কের কথা জানতে পারেন।’ কিন্তু ততক্ষণে অলকা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি কেবল নীরজকে বিয়ে করবেন।
কেন পরিবারের সদস্যরা বিয়ের বিরোধিতা করলেন?
বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে অলকার বাবা-মা এই সম্পর্কের তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রকৃতপক্ষে, নীরজ শিলংয়ে বসবাস করেছিলেন এবং অলকা তাঁর গানের কেরিয়ারের শীর্ষে ছিলেন, যার জন্য মুম্বইয়ে থাকা তাঁর পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এমন পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যরা বলেছিলেন যে একজন মুম্বইয়ে এবং অন্যজন শিলংয়ে থাকবেন, তাহলে এই বিয়ে কীভাবে চলবে?
উভয় পরিবারকে অলকা এবং নীরজের একগুঁয়েমির কাছে মাথা নত করতে হয়েছিল এবং তারা দুজনেই ১৯৮৯ সালে বিয়ে করেছিলেন। ৩৭ বছর ধরে আলাদা বসবাসকারী দম্পতি। দু'জনেই একই ছাদের নিচে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারতেন না। প্রাথমিকভাবে, তারা দুজনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে অলকা এক মাসের জন্য শিলং যাবেন এবং নীরজ এক মাসের জন্য মুম্বই আসবেন।
তবে ১৯৮৯ সালে তার বিয়ের পরপরই, অলকার কর্মজীবন এত দ্রুত উন্নতির দিকে এগোচ্ছিল যে তার পক্ষে একদিনের জন্যও মুম্বই ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অলকা বলেছিলেন যে ১৯৯০ সালে, তার মেয়ে সায়শা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এর ঠিক পরেই ১৯৯১ সালের জানুয়ারিতে, তার গান 'এক দো তিন' ব্লকবাস্টার হয়ে ওঠে।
অলকা বলেন, ‘হঠাৎ করেই আমার কেরিয়ার এত দ্রুত এগিয়ে যায় যে মুম্বই থেকে একদিনের জন্যও দূরে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমার স্বামী সবসময় বলেন যে আমি আপনার কেরিয়ারের জন্য ভাগ্যবান, তবে আমার কেরিয়ারের জন্য দুর্ভাগ্যবান। এটা আমার দোষ ছিল। আমি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। ’
অলকা ইয়াগনিক স্বীকার করেছেন যে তার সারা জীবন বিভিন্ন শহরে বসবাস করে, কখনও কখনও যখন তাদের দেখা হয়, একে অপরকে আবার বুঝতে কয়েক দিন সময় লাগে। কিন্তু এই দূরত্ব তাদের সম্পর্ককে দুর্বল করতে পারেনি।