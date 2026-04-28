Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Allu Arjun: মনোজ বাজপেয়ীর এই ভুল থেকে শিক্ষা নেন আল্লু, শ্যুটিং করতে গিয়ে আজও করেন না এই কাজ

    Allu Arjun: আল্লু অর্জুনের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁকে এক অসাধারণ অভিনেতা করে তুলেছে। তিনি চারপাশের পরিবেশ থেকে শেখেন, তেমনই বলিউডের অভিনেতাদের দেখে তিনি অনেক ভুল করা থেকে বিরত থেকেছেন।

    Apr 28, 2026, 14:14:56 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দক্ষিণের সুপারস্টার অভিনেতা আল্লু অর্জুনের জনপ্রিয়তা আজ বিশ্বজুড়ে। আঞ্চলিক সিনেমা দিয়ে শুরু করে তিনি আজ এক কিংবদন্তী জাতীয় তারকা হয়ে উঠেছেন। আল্লু অর্জুন তাঁর অভিনয়ের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং খুব কম লোকই জানেন যে তিনি বলিউডের অভিনেতাদের প্রতিভা এবং তাঁদের ভুলগুলি পর্যবেক্ষণ করে অনেক কিছু শিখেছেন।

    মনোজ বাজপেয়ীর এই ভুল থেকে শিক্ষা নেন আল্লু
    আল্লু অর্জুন একটি অভিনয় ক্লাসের সময় জানিয়েছিলেন যে তিনি মনোজ বাজপেয়ীর একটি ভুল থেকে কীভাবে একটি বড় শিক্ষা পেয়েছিলেন। এই শিক্ষা আজও আল্লু অর্জুনের কাজে লাগে। বলিউডের ভুল থেকে অনেক কিছু শিখেছেন আল্লু। আল্লু অর্জুন জানিয়েছেন যে একজন অভিনেতা হিসেবে আপনাকে সেই সব বিষয়ের দায়িত্বও নিতে হবে যা আসলে আপনার কাজের অংশ নয়। এই ঘটনা শুনলে বোঝা যায় যে কীভাবে এই ছোট ছোট বিষয়গুলি আল্লু অর্জুনকে প্রযোজকদের প্রিয় অভিনেতা করে তুলেছে এবং তাঁর অসাধারণ অভিনয়ের কারণে তিনি পরিচালকদেরও প্রিয় হয়ে উঠেছেন।

    অনেক আগের কথা, যখন আজকের মতো ডিজিটাল ক্যামেরা ছিল না এবং রিল ক্যামেরায় শুটিং হত। আল্লু অর্জুন তাঁর অভিনয় ক্লাসের সময় বলেছিলেন, ‘আমি একটি জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। আজ ক্যামেরা ডিজিটাল, এতে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কোনও ক্ষতি হয় না। পুরনো দিনে যখন রিলের উপর শুটিং হত, তখন এক সেকেন্ড রেকর্ডিংয়ের খরচ হত প্রায় ১০ হাজার টাকা। তাই সিনেমার রিল খুব মূল্যবান ছিল। আপনার অভিনয় খুব মূল্যবান ছিল।’

    মনোজ বাজপেয়ীর ভুল থেকে পাওয়া শিক্ষা

    আল্লু অর্জুন জানান যে একটি শব্দ ছিল যা ক্রমাগত পিছনে চলছিল। এটি ক্যামেরার রিল ঘোরার যান্ত্রিক শব্দ ছিল। সেটি পিছনে ক্রমাগত চলছিল। এই শব্দের কারণে জানা থাকত যে আমাকে তাড়াতাড়ি শট শেষ করতে হবে। কারণ এটি খুব মূল্যবান। এরপর আল্লু অর্জুন সেই ঘটনা শোনান যা থেকে তিনি বড় শিক্ষা পেয়েছিলেন।

    অভিনেতা বলেন, 'মিস্টার মনোজ বাজপেয়ী জি, তাঁকে শুধু অ্যাকশন বলার পর 'না' বললেই হত। পরিচালক 'অ্যাকশন' বললেন এবং তিনি ধীরে ধীরে মাথা তুললেন এবং বললেন ‘না’। তিনি শুটিং শুরু হওয়ার আগেই ৪০ হাজার টাকা নষ্ট করে দিয়েছিলেন। আল্লু অর্জুনের এই শিক্ষা সবসময় কাজে এসেছে এবং তিনি পরিচালকদের সময়ের আজও খুব খেয়াল রাখেন। প্রতিটি শট দেওয়ার আগে নিজেকে প্রস্তুত করে রাখেন তিনি।'

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes